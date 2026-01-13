こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マース ジャパン、ペットのためのより良い世界の実現のために、「ニュートロ(TM)公式通販ポイントプログラム」で集まった48万以上のポイント相当額24万円超を保護犬・保護猫の活動に寄付
マース ジャパン リミテッド（本社：東京都港区、社長：後藤 真一、以下、マース ジャパン）は、高品質な自然素材(*1)にこだわったペットフードブランド「ニュートロ(TM)」と、大切な愛犬・愛猫に、おやつの喜びと健康上の価値を届ける「グリニーズ(TM)」を購入できる公式通販サイト（https://nutro.jp/）の利用額に応じて付与されるポイントを、保護犬・保護猫活動を実施している団体に寄付できる選択肢を2024年11月に追加しました。
2024年11月8日から2025 年11月30日までの約1年間に、のべ500名以上のお客様がこの取り組みに賛同し、犬の保護団体へ223,800ポイント（111,900 円相当(*2)）、猫の保護団体へ261,200ポイント（130,600円相当(*2)）、合計485,000ポイント（242,500円相当(*2)）を寄付しました。
【企画の背景】
マースが発表した「飼い主のいないペットの現状把握プロジェクト2024（State of Pet Homelessness Project2024）」によると、日本では約27,000匹の保護犬、約44,000匹の保護猫がシェルターで暮らしています。
マースは、ペットケアの使命（Purpose）である「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、飼い主のいないペットを支援してきました。日本国内では保護犬・猫シェルターや譲渡会でのボランティア活動、製品寄付、アソシエイト（従業員）のリサイクル品を通した寄付など、さまざまな活動を行っています。「ニュートロ(TM)公式通販ポイントプログラム」を通した犬、猫の保護団体への寄付もこの取り組みの一環です。
【公式通販での製品購入から寄付までの仕組み】
「ニュートロ(TM) 公式通販ポイントプログラム」は、公式通販での購入ごとに貯まるポイントを、次回のお買い物で特典と交換できるサービスです。お客様は、ポイントをオリジナルグッズや製品に交換するだけでなく、「犬の保護団体に寄付」または「猫の保護団体に寄付」することを選択できます。寄付されたポイントは、マース ジャパンが公益社団法人アニマル・ドネーション（東京都港区、代表：西平 衣里）を通じて、保護犬・保護猫活動を行う団体に100ポイント＝50円換算にて寄付します。
公益社団法人アニマル・ドネーション 代表理事 西平衣里氏は以下のように述べています。
「アニマル・ドネーションは、人と動物が良きパートナーとして、共に幸せに暮らせる社会を作っていくために、動物福祉活動をがんばっている団体と、寄付を通じて団体を支援したい人をつなぐ、日本初の動物関連に限定したオンライン寄付サイト「アニドネ」を運営しています。「ニュートロ(TM) 公式通販ポイントプログラム」による保護犬・保護猫団体の支援の取り組みは、愛する動物のために自分も何かしたいと思う人が取り組めるアクションのひとつとなったと感じています。関連団体、専門家、企業と広く連携しながら、「人と動物が共生できる社会」の実現を目指していければと思います」
マース ジャパン リミテッド コネクテッドコマース部門 事業部長 国分純子は以下のように述べています。
「マース ジャパンは、ペット事業のビジョンとして掲げている「ペットといっしょに、もっと、『温もり』と『喜び』であふれている世界に(*3)」を実現していくために、日本の飼い主のいないペットを支援する活動を推進しています。多くのお客様がニュートロ(TM) 公式通販をご利用され、保護犬・保護猫を支援する取り組みに賛同いただき、お買い物を通して貯まったポイントが犬・猫の保護団体への寄付に充てられたことを大変嬉しく思います。今後も「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現のための取り組みを推進していきます」
*1 合成ビタミンなどの添加物を除くすべての原料に化学的合成物を使用しておりません。
*2 100ポイントで50円の寄付で換算。
*3 世界とは、ペットとペアレンツだけの世界のみでなくペットを飼っていない方も尊重されている社会を目指します。ペットとは、ここでは犬と猫を指します。
アニマル・ドネーションについて
動物のためにがんばっている団体と、自分も何かしたいと思う人や企業を結びつける日本初の動物関連に特化したオンライン寄付サイトを運営する中間支援組織です。「どのような施設や活動を支援したらよいか分からない」という多くの方の声に応え、厳正な審査を経て認定された団体（※）へ寄付をお届けしています。また、動物福祉の向上を目指して、ともに考えアクションを呼びかけるAWGs（Animal Welfare Goals）プロジェクトも展開して、犬や猫に関連するさまざまな情報の発信を行っています。
「キモチをカタチに」 ― 動物福祉や他の分野においても、人々が協力しあい、想いをそれぞれの形で行動として社会づくりに貢献していける。そんな豊かな気持ちを育める寄付文化の醸成をアニマル・ドネーションは目指しています。
※ 寄付先は、動物のためにがんばる団体（保護団体・介在団体・伴侶団体・啓発団体）が対象です。アニドネが提供する情報をもとに、寄付支援者自らが寄付先を選び、オンラインで直接寄付できるのも特徴です。アニドネはこれまでに、個人の方・団体の皆さまから、￥707,279,625（2025年11月末時点）の寄付金をお預かりし、「保護団体」、「介在団体」、「伴侶団体」、「啓発団体」へ寄付を届け、その活動を支援しています。今後もアニドネに寄せられる多くの寄付金を、高い理念と目標を掲げ活動する団体が有意義に活用できるよう努めてまいります。
マース ジャパン リミテッドについて
マース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ(R)やM&M’S(R)、BE-KIND(R)（ビーカインド(TM)など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R)、シーザー(R)、シーバ(R)、プロマネージ(TM)、アイムス(TM)、ペディグリー(R)等のトップブランドや、ニュートロ(TM)、グリニーズ(TM)などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp
親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com
