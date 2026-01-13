CES 2026：未来はここに





世界規模のイノベーションの舞台がかつてない勢いを生み出し、あらゆる産業における可能性を再定義するとともに、テクノロジーが生活のあらゆる側面をいかに形作っているかを明らかにする

ラスベガス、2026年1月12日 /PRNewswire/ -- 世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであるCES® 2026は、イノベーターたちが集結した4日間のプログラムを締めくくろうとしています。パンデミック後で最大規模となった今回のCESには、約6,900人のメディア関係者を含む、世界中から148,000人以上の来場者が詰めかけました。CESの来場者の55%以上が上級管理職レベルの経営幹部であり、同イベントが業界のリーダーや意思決定者にとって最高峰の集いであることを改めて裏付けました。CES 2026では、テクノロジーが私たちの生活にいかにシームレスに統合されているかについて、理論の段階から実用的な活用へと焦点が移りました。約1,200社のスタートアップを含む4,100社以上の出展企業が参加したCES 2026では、世界が直面する最も大きな課題の解決に貢献するテクノロジーが紹介されました。未来はもはや訪れるものではなく、すでにここにあります。そしてCES 2026こそが、260万平方フィートを超える展示スペースにおいて、その未来が展開された場所なのです。

「CESは、世界で最も強力なイノベーションの実証の場です」と、CESの主催・運営団体であるConsumer Technology Association (CTA)®のエグゼクティブチェアマン兼CEOを務めるGary Shapiro氏は述べました。「CESは単なる展示会ではなく、テクノロジーがコミュニティ、ビジネス、そして政策と交わる場です。世界のリーダー、スタートアップ、そして政策立案者が一堂に会し、今後10年間の経済成長と競争力を規定するテクノロジーを提示しました。」

数字で見るCES 2026*

・正味展示面積260万平方フィート超

・約1,200社のスタートアップを含む4,100社超の出展企業

・5万5,000人超の海外来場者を含む、14万8,000人超の来場者

・6,900人超の世界各国のメディア、コンテンツクリエイター、業界アナリスト

・フォーチュン500企業の60%以上

・CESの来場者の55%以上が上級管理職レベルの経営幹部

・400以上のカンファレンスセッションが開催、登壇者1,300人超

・政府関連の来場者200人超

・37,000件超のニュース記事および関連コンテンツ

*監査前の数値

「CES 2026の会場には、並外れた熱気が満ちていました」と、CTAの会長を務めるKinsey Fabrizio氏は述べました。「CESは、取引の創出、パートナーシップの構築、そしてアイデアの共有において、他に類を見ない規模でグローバルなテクノロジーエコシステムを結集させます。今週発表されたAI、量子技術、モビリティ、ロボティクス、ヘルスケアなど多岐にわたるイノベーションは、CESが大胆なアイデアが構想から現実へと移行する世界的な舞台であることを改めて浮き彫りにしました。」

CESは、展示会業界の国際団体である世界展示会連盟（UFI）が定める厳格な監査基準を順守することで、世界で最も透明性の高い展示会の一つとしての評価を誇りをもって維持しています。報告内容の信頼性を確保するため、CESは独立した監査機関を起用しており、これにより関係者からの信頼と安心感を一層強固なものとしています。CESは今春、確定した来場者数などを明らかにするCES 2026の監査レポートを公表する予定です。

CES 2026のハイライトや発表内容を余すことなくご覧いただくには、CES Content Hub、CES Newsroom、CES Tech Talk Podcast、そしてCES YouTubeをご覧ください。Shapiro氏とFabrizio氏が、QualcommのCEO兼社長であるCristiano Amon氏とともに登壇したCES 2026の業界動向演説は、こちらからご視聴いただけます。

CES 2026のハイライト

アメリカ建国250周年

アメリカ合衆国が建国250周年を迎えるにあたり、America250の議長を務めるRosie Rios氏は、アメリカのイノベーション精神を称えるスーパーセンテニアルプログラムの概要を初公開するとともに、同国初となる全国規模の大学起業家競技会である新たな国家イニシアチブ「アメリカは革新する（America Innovates）」を発表しました。

アクセシビリティ

アクセシビリティ技術は、AI、ウェアラブル、そして自立した生活を支援する各種ツールを通じて、あらゆる能力を持つ人々にとってデバイスや環境をより使いやすいものにし、日常生活における障壁を取り除くことに、ますます注力しています。ARグラス、スマートウォッチ、リングなどのウェアラブルデバイスは、リアルタイムの支援やパーソナライズされた通知、高度な健康トラッキングを提供するようになっています。また、多くのスマートフォンには、ライブキャプション、拡大表示の強化、物体認識、自宅で実施できる聴力検査といった機能が統合されています。家庭においては、音声アシスタント、スマート家電、セキュリティシステムが、高齢者が住み慣れた環境で安全に暮らし続けることを支援しており、アクセシビリティ分野のイノベーションが、世界規模で生活の質を向上させ、自立の幅を広げていることを示しています。

出展企業には以下が含まれます。ATDev、Digireha Inc.、.lumen、Revimo、Tombot、WheelMove、WiRobotics

人工知能

世界はデジタルトランスフォーメーションの段階からインテリジェントトランスフォーメーションへと移行しており、AIは企業のオペレーション、働き手の役割、そして日常生活の在り方を根本から再構築しています。すでにAIは、生産性、カスタマーエクスペリエンス、そして医療分野の成果において顕著な向上を実現しています。AIは、デジタルツイン、エージェンティックAI、バーティカルAI、インダストリアルAI、そしてロボティクスにおけるフィジカルAIなど、複数の領域にわたって進化を遂げています。

出展企業には以下が含まれます。AMD、DEEPX、Lenovo、LG Electronics、NVIDIA、NXP Semiconductors、Omi、PLAUD Inc.、Samsung Electronics、Soundhound AI、TCL、XREAL

コンテンツ＆エンターテインメント

ストリーミングサービスは、加入者数の拡大にとどまらず、エコシステムとの統合、バンドル型サービスの提供、そして高品質なオリジナルコンテンツに注力することで、持続的な視聴者ロイヤルティの構築を目指しています。FAST TVは広告支援型の代替手段として支持を拡大しており、ショートフォームのソーシャル動画は視聴習慣そのものを変えつつあります。メディア企業は、柔軟なフォーマット、一気見が可能なIP、そしてAIを活用した発見機能を通じて、エンターテインメントの次なる時代を形作ろうとしています。

出展企業には以下が含まれます。Amazon Prime Video、Charter Communications、Dolby、Marriott International、Meta、NBCUniversal Media, LLC、Netflix、Onanoff Ltd.、Reddit Inc.、Roku, Inc.、SiriusXM、Snap Inc.、The Trade Desk, Inc.、Uber、X、Xperi、Xumo

デジタルヘルス

デジタルヘルス分野は引き続き加速しており、アクセシビリティ、早期検知、アウトカム予測、そしてバーチャルナーシングに重点を置いたイノベーションが進んでいます。CES 2026では、これらの画期的な技術が、住み慣れた環境での生活や高齢期の自立を支援するスマートホーム技術とともに、ザ・ベネチアンの会場で紹介されました。ウェアラブルデバイスやFDA承認済みの処方箋不要なモニタリングデバイスから、遠隔医療およびエージェンティックAIにいたるまで、デジタルヘルスソリューションは、医療へのアクセスを拡大し、消費者の利便性を高め、そして臨床医を支援しています。デジタルヘルスミキサーには、医療およびテクノロジー業界全体からリーダーが集い、連携の促進とデジタルヘルス分野のイノベーション加速が図られました。

出展企業には以下が含まれます。AARP、Abbott、Earflo Inc.、myolab.ai、Vivoo、Withings

エネルギー

CES 2026では、モビリティ、産業、そして家庭を変革し得る次世代エネルギーソリューションが紹介されました。バッテリー電気自動車、水素燃料電池、プラグインハイブリッド、そして航続距離延長型EVまで、eバイクから大型の建設車両や農業車両に至るまで、幅広い分野で展示されました。輸送分野にとどまらず、大規模および住宅向けの蓄電池エネルギー貯蔵、スマートホーム向けエネルギー管理デバイス、携帯型電源システムにおける技術革新が、電力網の信頼性を高めるとともに、増大する需要への対応力を強化しています。太陽光発電、小型モジュール炉、そして核融合分野においても、取り組みの拡大が進んでいます。

出展企業には以下が含まれます。Donut Lab、Evotrex、Flint Paper Battery、Jackery、Korea Electric Power Corporation（KEPCO）、SPOG Trailers、Stryten Energy、Superheat

エンタープライズ

エンタープライズ向けテクノロジーは、5G、クラウド、サイバーセキュリティ、ロボティクス、AIといった基盤的な技術に依存するようになっており、これらは現代経済において競争力を維持するために不可欠な要素となっています。CES 2026では、コラボレーションの強化、生産性の向上、そして労働力や産業現場全体におけるデジタル能力の拡張を実現する、チップ、エッジコンピューティング、モバイル技術、エンタープライズ向けXRなど、エンタープライズスタックの全体像が披露されました。

出展企業には以下が含まれます。Amazon Ring、Cerence AI、Qualcomm、Siemens、Wisdomain

モビリティ

移動体験は、よりスマートで、安全かつ洗練されたものへと進化しています。現代の自動運転車は、高度なセンサーと知能化されたソフトウェア、AIによるマッピングツールを組み合わせ、交通状況、天候、道路条件にリアルタイムで適応することで、よりスムーズで信頼性の高い移動を実現しています。ロボタクシーや自動運転シャトル、さらには自律走行する自転車やスクーターの登場により、移動の選択肢は拡大し、交通の在り方そのものが再定義されつつあります。イノベーションは、道路上に限られたものではありません。農業、建設、産業技術の分野では、自動化、電動化、そしてAIの進展により、農場や作業現場の安全性、クリーン性、持続可能性が高まり、急速な進化を遂げています。

出展企業には以下が含まれます。BMW、Brunswick Corporation、Caterpillar、Doosan Bobcat、Geely、John Deere、Oshkosh、Pliyt、Qualcomm、Sony Honda Mobility Inc.、Tensor Auto

ロボティクス

ロボティクスは「フィジカルAI」としてCES 2026に集結し、人工知能におけるブレークスルーを、複雑な現実世界の成果を実現できる適応性の高い機械へと昇華させました。分析系AIによってロボットがより多くのデータを処理し、より高度な判断を行えるようになる一方、生成AIはシミュレーションに基づくトレーニングを可能にし、ロボットが固定的なプログラミングではなく仮想体験を通じて学習することを支えています。ヒューマノイドロボットは、単一作業に特化した役割から協働型アシスタントへと進化しつつあり、新たな重要分野として台頭しています。また、ロボティクス全体としても、家庭、産業、医療、サプライチェーン、モビリティといった幅広い分野へと展開が進み、安全性、効率性、そして労働力の強靱性向上に貢献しています。

出展企業には以下が含まれます。Hyundai、Primech AI、Richtech Robotics、Sharpa、Tuya、Yarbo International Inc.、YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

スマートグラスおよびウェアラブル

ウェアラブルは、スマートグラスやARグラスの進展、ならびにスマートウォッチやスマートリング市場の拡大を追い風に、ヘルスケア、フィットネス、アクセシビリティ、エンターテインメントといった幅広い分野で、その価値を着実に高めています。CES 2026では、最新のスマートグラスが、ハンズフリーでの日常利用を可能にする生成AIの音声インターフェースを搭載し、リアルタイム翻訳、録音、さらにはQR決済といった機能を備えるまでに進化しました。健康志向のウェアラブルも注目を集めており、一般用補聴器機能でFDA承認を目指すイヤーバッドから、高度な心電図（ECG）機能を備えたスマートウォッチ、さらには機能性を高め続けるスマートリングに至るまで、その幅は広がっています。これらのデバイスは普及が進んでおり、医師が有用なウェルネスデータのトラッキング手段として推奨し始めています。

出展企業には以下が含まれます。Asus、Omi、Pulsetto, Ltd.、RingConn LLC、Ultrahuman Healthcare Private Limited

スマートホーム

スマートホームのエコシステムは現在、家電、アシスタント、エネルギー管理、エンターテインメント、ロボット、セキュリティにまで広がっており、消費者のコントロール性、利便性、そして持続可能性に焦点を当てたソリューションが提供されています。AIを活用したパーソナライゼーションや予測型オートメーションが標準化しつつあり、生活リズムを学習して性能を最適化する適応型のセキュリティ、照明、家電、サーモスタットを通じて、住まいが利用者のニーズを先回りして把握できるようになっています。

出展企業には以下が含まれます。Bosch、Dreame Innovation Technology、LG Electronics、Samsung Electronics、SwitchBot

スタートアップ

ユーレカ パークは、アクセシビリティ、AI、デジタルヘルス、エンタープライズ、ロボティクス、スマートホームといった分野で革新を進めるスタートアップと出会うために、イノベーター、投資家、メディアが集う場です。約1,200社のスタートアップが、40以上のグローバルパビリオンで自社製品を発表しました。

出展企業には以下が含まれます。Core Devices、Coroflo、Iceplosion LLC、Nosh Robotics、Skwheel

CESキャンパス全体に展開する専門コミュニティ

CES Foundry

次世代テクノロジーを深く探究するための中核拠点であるCES Foundryには多くの来場者が詰めかけ、1月7日～8日にフォンテーヌブロー・ラスベガスで開催された会期中、会場は大きな賑わいを見せました。AIと量子技術に焦点を当てたCES Foundryでは、没入型ステージ、体験型デモンストレーション、そして厳選された交流の機会を通じて、新興テクノロジーが生き生きと体現されました。来場者は、AMD、AWS、Brunswick、Hitachiといったグローバルリーダーの講演に耳を傾けるとともに、Foundry Demosでは、D-Wave Quantum、IBM、Monks、SuperQなどのイノベーターによるソフトウェアの実演が披露されました。IBM、JobsOhio、Vector、そしてワシントンD.C.の提供によるCES Foundryセレブレーションイベントでは、次なる時代を形作るリーダーたちによるハイレベルなネットワーキングが行われ、体験の締めくくりを飾りました。

C Space®

CES 2026のC Spaceでは、マーケター、メディア業界の幹部、クリエイター、ブランドリーダーがセッションやネットワーキングラウンジに集い、活気とアイデアに満ちた空間が広がりました。C Spaceは、意思決定者が集い、取引を創出し、トレンドを探り、業界を再構築する最新テクノロジーを披露する場です。C Space Studioでは、業界のビジョナリーとの独占的な1対1インタビューが実施されました。

基調講演

CESの基調講演では、テクノロジー業界を代表するスターたちによる重要な発表や画期的な洞察が披露されました。

AMD

AMDの基調講演は、数千人の来場者を集め、立ち見が出るほど会場を満席にするなど、多大なる関心を集めました。会場の収容人数を上回る需要を受け、さらに数千人が基調講演をストリーミングで視聴しました。AMDの会長兼CEOであるLisa Su博士は、同社のAI製品ポートフォリオと、業界横断的な深い協業がAIの可能性を現実世界のインパクトへと転換していることを語り、AIはあらゆる場所に存在し、すべての人のためのものであると強調しました。Su氏は、次世代AI PC向けのRyzen AI 400 Series、エンタープライズ向けのMI440X GPU、そしてRyzen AI Halo開発者プラットフォームといったAI重視の新製品を発表し、OpenAIなどのパートナーとともに、データセンターからエッジデバイスに至るまで、実世界のアプリケーションにおけるAI統合を推進している点を強調しました。また、同氏は「Helios」ラックスケールプラットフォームの初期概要も披露しました。米国大統領府科学技術政策局局長を務めるMichael Kratsios氏がSu氏とともに登壇し、AIイノベーション、競争力、そして機会の創出を前進させるうえでの官民連携の役割について対談を行いました。さらにAMDは、より多くの教室や地域社会にAIを届けるため、1億5,000万ドルを投じることを発表しました。

Siemens

Siemens AGの会長兼CEOであるRoland Busch氏は、産業用AI革命を加速させるテクノロジーを発表しました。NVIDIAの創業者兼CEOであるJensen Huang氏がBusch氏とともに登壇し、産業用AIオペレーティングシステムの構築に向けた両社のパートナーシップ拡大について語りました。さらにSiemensは、産業用メタバースを大規模に実現するためのDigital Twin Composerソフトウェアを発表しました。PepsiCoのラテンアメリカ担当CEO兼グローバル最高戦略・変革責任者であるAthina Kanioura氏は、PepsiCoがDigital Twin Composerソフトウェアを活用し、米国における施設のアップグレードをシミュレーションしていること、ならびに今後グローバル規模で展開する計画について説明しました。また、Siemensは創薬の加速、自動運転、工場現場の効率向上を推進する新たなテクノロジーを紹介しました。製造分野では、産業用AIをMeta Ray-Ban AIグラスに導入するための協業を発表しました。

Havas

C Spaceでは、HavasのCEO兼会長であり、Vivendiの会長を務めるYannick Bolloré氏がJim Stengel氏と対談し、テクノロジーと人間の創造性の融合が、かつてない創造の可能性をいかに切り拓いているかについて語りました。ブランドやクリエイターがこの新たな時代を進む中で、テクノロジーと才能の協業が、次なるストーリーテリングの波を形作っていくことになります。また、Bolloré氏はチームがブリーフから画期的な成果へと記録的なスピードで到達することを支援する、新たなAI搭載プラットフォーム「AVA」を発表しました。

McKinseyおよびGeneral CatalystによるAll-Inインタビュー



起業家でエンジェル投資家、そしてAll-Inポッドキャストの共同ホストを務めるJason Calacanis氏は、McKinsey & Companyのグローバル・マネージング・パートナーであるBob Sternfels氏、ならびにGeneral CatalystのCEOを務めるHemant Taneja氏とともに、AIが戦略、投資、イノベーションをいかに再構築しているかを探り、テクノロジーの変革期を進む企業にとっての機会と課題について、率直な洞察が示されました。基調講演は、All-Inポッドキャストの公開収録として行われました。

Lenovoテック・ワールド・アット・スフィア Lenovoは、ラスベガスの象徴的なスフィアの内部でテック・ワールド体験を展開し、大胆な存在感を示しました。Lenovoの会長兼CEOを務めるYuanqing Yang氏は、AIと実世界での活用に焦点を当てた完全没入型のショーケースを披露し、プレゼンテーションの随所でAMD、FIFA、Intel、Microsoft、NVIDIA、Qualcomm、Sphereの各社リーダーが登壇しました。さらに同氏は、新たな人工知能プラットフォーム「Lenovo Qira」を発表するとともに、AuraエディションのThinkPadシリーズや、本のように開くMotorola初の折りたたみ式スマートフォン「Razr Fold」など、複数の新製品を披露しました。

Caterpillar

CaterpillarのCEOであるJoe Creed氏は、同社はもはや重機メーカーにとどまらず、ハイテク分野へと進化しているというメッセージを携えて登壇しました。同氏の基調講演では、先進技術によって建設および機械の在り方が再定義される、Caterpillarの大胆な将来像が描かれました。Creed氏は、顧客が機器の購入、保守、管理、運用をより容易に行えるようにする「Cat AI Assistant」を発表しました。この新たな取り組みは、データ、AI、そして重機を融合させることで、顧客の生産性、効率性、安全性の向上を支援し、作業の在り方を再定義するものです。

ŌURA

CEOのTom Hale氏は、CESリーダーズ・イン・テクノロジー・ディナーにおいてBloombergのEd Ludlow氏とともに登壇し、ウェアラブルが個人の健康トラッキングをいかに革新しているか、そして普及を牽引する人口動態について掘り下げました。この対談では、ウェアラブル市場の急速な成長と、テクノロジーが消費者の力を高め、医療を変革していく中で広がる大きな機会が強調されました。

カンファレンス・プログラム





CES 2026では、1,300人以上の登壇者による400を超えるカンファレンスセッションが提供されました。

・Verizon Accessibilityの提供によるCESアクセシビリティステージは、CES 2026で初開催されました。セッションでは、インクルーシブデザイン、ウェアラブル、そしてAIが果たす支援の可能性について議論が交わされました。Amazon、Meta、Microsoftなどの専門家が登壇しました。

・C Spaceは、マーケティングおよび広告業界のコミュニティが一堂に会しました。Best Buy、3C Venturesなどのスピーカーによるセッションでは、デジタル習慣、パーソナライゼーション、コンテンツをテーマに議論が行われました。

・CES Creator Spaceは中央ホールへと移設され、すべての来場者に開放されました。業界の専門家が主導するセッションでは、クリエイターエコノミー、パートナーシップ、そして指標について議論が行われました。

・CES Foundryは、AIおよび量子技術における画期的な進展を紹介する最高峰の拠点として、その扉を開きました。ライブデモ、没入型コンテンツを展開する2つのステージ、そして今までにないネットワーキングの機会を備えた初開催のCES Foundryでは、新進気鋭のリーダーと既存の著名企業が一堂に会し、AIや量子技術が私たちの暮らし、働き方、そして人と人とのつながりをいかに向上させ得るかについて議論が交わされました。Kratsios氏とFabrizio氏は、イノベーション、協業、そして政策が、いかにしてアメリカのAI分野におけるリーダーシップを牽引しているのかを探りました。

・デジタルヘルスサミットでは、医療エコシステム全体が一堂に会し、医療、ヘルスケア、そして消費者の健康を前進させる上でテクノロジーが果たす役割について学び、交流し、探求しました。



・米国メディケア・メディケイド・サービスセンターの管理者を務めるMehmet Oz博士は、AI、データ、デジタルヘルスのイノベーション、政策、そして支払い制度における今後の展望について議論しました。

・Great Minds（偉大な心）シリーズでは、テクノロジーと人間性の交差点について探求しました。注目の登壇者には、経営幹部、慈善活動家、インフルエンサー、政府関係者、起業家、ベンチャーキャピタリストなど、多彩な分野のリーダーが名を連ねました。

・イノベーション政策サミットは、CTAのイノベーションアジェンダを前進させました。CESでは、世界中の政策立案者や政府関係者が集い、AI、プライバシー、貿易、競争など、国内および世界の技術政策の問題について議論しました。カンファレンスセッションには、米国連邦通信委員会委員長のBrendan Carr氏、ならびに米国上院議員のAmy Klobuchar氏（ミネソタ州）、Ben Ray Luján氏（ニューメキシコ州）、Gary C. Peters氏（ミシガン州）、Jacky Rosen氏（ネバダ州）が登壇しました。

・CES 2026で新設された製造トラックでは、全米製造業協会（NAM）の社長兼CEOであるJay Timmons氏や、SMEのエグゼクティブディレクター兼CEOを務めるJeannine Kunz氏などが登壇しました。セッションでは、強靱で競争力のある製造業を支えるテクノロジー、パートナーシップ、人材育成について取り上げられました。



・さらに、CTAとSMEが主催した先進製造技術ショーケースでは、自動化技術、先端材料、産業用ソフトウェアが紹介されました。

・西ホールでBoschの提供により開催されたモビリティステージでは、自動運転車、車内体験、そして貿易をテーマにセッションが行われました。

・ユーレカ パークに設けられたスタートアップステージでは、AI、ヘルスケア、スタートアップの資金調達などをテーマに、先見性を持つ人材が一堂に会して議論を行いました。

CESに登場した著名人Alexis Ohanian氏、Chris Paul氏、Hank Shocklee氏、Jimmy Butler氏、RZA（Bobby Diggs）氏、Sean Astin氏、Serena Williams氏、Steve Aoki氏、Stevie Wonder氏、Travis Scott氏、Tyler Florence氏、will.i.am氏など、セレブリティのブランドアンバサダーや登壇者が来場しました。さらに、Lenovoのテック・ワールドでは特別パフォーマンスが披露され、Alex Morgan氏がゲストとして登場しました。

基調講演、各種セッション、製品発表については、Panasonicが協賛するCES公式サイトまたはCESアプリをご覧ください。高解像度の画像ギャラリーをご覧いただき、Bロール素材をダウンロードしてください。CES 2026のGreen Grantsプログラム、CESでのAmerica250、そして米国消費者向けテクノロジー産業予測など、CTAによる今週のプレスリリースもぜひご覧ください。

イノベーターたちは、CESの60周年を祝うために来年再び集結します。2027年1月6日から9日まで、ラスベガスで開催される予定です。

CES®について

CESは世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであり、画期的なテクノロジーと世界的なイノベーターの真価が問われる場です。ここは、世界の最大手ブランドがビジネスを行い、新たなパートナーと出会い、最先端のイノベーターが登場する場所です。Consumer Technology Association (CTA)®が主催するCESは、技術セクターのあらゆる側面を網羅しています。CES 2027は1月6日から9日までラスベガスで開催されます。詳細については、CES.tech をご覧いただき、ソーシャルメディアでCESをフォローしてください。

Consumer Technology Association (CTA)®について

CTAは、北米最大のテクノロジー業界団体として、テクノロジー分野を代表する存在です。スタートアップからグローバル・ブランドに至る世界有数のイノベーターが加盟しており、米国で1,800万人超の雇用を支えています。CTAは、世界で最も影響力のあるテクノロジーイベントであるCES®を主催・運営しています。CTA.tech で検索してください。@CTAtech をフォローしてください。

