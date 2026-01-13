【先行販売】ディズニー人気キャラクターの新作水筒！1月29日（木）よりアカチャンホンポで先行販売開始！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、weskiii（ウェスキー）株式会社が運営する、オーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」から、ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』、『ライオン・キング』、『バンビ』のキャラクターをデザインしたステンレスドリンクボトル3種を、2026年1月29日（木）から2月19日（木）まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて先行販売いたします。

本商品は、高品質なステンレスを使用した3層断熱構造で高い保冷・保温力を備えた水筒です。

人気のキャラクターたちが彩るかわいいデザインは、お子さまの水分補給の時間を楽しくしてくれます。

お子さまの使いやすさにもこだわった機能性とデザイン性を兼ね備えています。

商品詳細

●デザインのポイント

ディズニー・アニメーション映画『くまのプーさん』、『ライオン・キング』、『バンビ』の世界観を表現したカラーリングと、かわいい総柄のイラストで、選ぶのが楽しくなるデザインを揃えました。





●『くまのプーさん』Winnie the Pooh

映画『くまのプーさん』よりプーをあしらった「Winnie the Pooh」は、ミルキーなミントカラーのボトルに、プーとハニーポットのアイコンをちりばめたデザイン。

● 『ライオン・キング』Lion King

映画『ライオン・キング』よりシンバをデザインした「Lion King」は、クリームイエローのボトルに、シンバの表情や太陽のモチーフをリズミカルにちりばめてポップな印象に。

● 『バンビ』Bambi

映画『バンビ』よりバンビを描いた「Bambi」は、落ち着いたピンクをベースに、バンビと小さな草花を組み合わせた、やわらかく愛らしいデザインが特徴。

トレンド感のあるパステルカラーで仕上げ、お子さまもママ・パパも思わず笑顔になる遊び心たっぷりの新デザインです。

b.box（ビーボックス）のステンレスドリンクボトルの特長

●“使いやすさ”と“デザイン性”を両立した、お子さまのための機能的な水筒





【高い保冷・保温力で一年中大活躍】

冷たい飲み物は最長8時間、あたたかい飲み物は最長6時間キープできる3層断熱構造。季節を問わず快適な温度で使用でき、毎日の園生活やおでかけなど幅広いシーンで活躍。

【お子さまが自分で使える工夫がいっぱい】

・ワンプッシュボタン式で、簡単に開け閉めができる蓋

・小さな手でもしっかり握れるキャリーハンドル付きで、持ち運びしやすい・小さなお子さまでも無理なく自然な姿勢で飲みやすいよう、飲み口には角度のついたストローを採用

【ママ・パパも使いやすい仕様】

・全パーツ食洗機対応で洗いやすい（熱源から離してお使いください）

・広口設計でお手入れしやすい

【商品概要】

■商品名 ：ディズニー ステンレスドリンクボトル

■カラー名 ：Winnie the Pooh／Lion King／Bambi

■対 象 ：12か月頃～

■容 量 ：350mL

■価 格 ：4,300円（税込4,730円）

■サイズ（約）：H19.9×D8.5×W7.5cm

■本体重さ ：270g

■発売日 ：1月29日（木）より全国のアカチャンホンポおよびオンラインショップにて先行販売

■素 材 ：ステンレス鋼／ポリプロピレン／シリコーン

★BPA、フタル酸エステル類、およびPVCフリーな素材を使用しています。

■保冷：最長8時間／保温：最長6時間

■食洗機対応（熱源から離してお使いください。）

※ステンレスボトルは煮沸はできません。

※果肉を含むジュースにストローを使用しないでください。

※熱い飲み物や炭酸飲料には使用しないでください。

※45℃を超える液体には使用しないでください。

※高温の液体の場合は、容器内の圧力が高くなり中身が噴き出す可能性があるので注意してください。

■b.box（ビーボックス）について

b.box（ビーボックス）は、2007年にオーストラリアで誕生しました。

本国では取扱店舗が2,000店舗を超える人気を誇り、Sippy cup（シッピーカップ）など多彩なお食事アイテムを提供しています。子どもの自立心を応援して自己肯定感を育むと同時に、子育ての問題を解決し親の負担を軽減できるよう配慮された、ビーボックスならではのデザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムが次々と登場しています。

近年では、大人も快適に使えるアイテムの展開を広げ、世代を問わず愛されるブランドへと成長。その人気はオーストラリア国内にとどまらず、現在では世界50カ国以上で支持されるグローバルブランドへと進化を遂げています。





【赤ちゃん本舗について】

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

