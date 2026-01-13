株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 http://www.akachan.jp）は、妊娠・出産・育児の喜びを共有したり、不安を相談し合えるオンラインコミュニティサイト『あかちゃんほんね』を2026年1月13日（火）にオープンしました。

■背景と目的

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客さまの気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を続けてきました。しかし、従来のコミュニケーション施策では、話題が一過性のものになりやすく、月齢特有の悩みや深い不安に寄り添い続ける対話が生まれにくいなど、さまざまな課題を抱えていました。

また、昨今の核家族化や地域コミュニティの希薄化に伴い、育児における孤独感や不安を解消できる場の必要性が高まっています。

「アカチャンホンポ」をご利用のお客さまにおいても、同じ境遇の悩みや喜びを分かち合える「仲間（オンラインママ友・パパ友）」の存在や、経験者による信憑性の高いリアルな情報の重要性が増しており、より日常的かつ双方向なコミュニケーションができる「居場所」が求められていると考えました。

こうした背景を受け、お客様との接点を強化し、お客様との継続的な関係性を深めることを目的に、新たなオンラインコミュニティサイトを開設いたしました。

妊娠からはじまる子育てのかけがえのない期間に寄り添い、プレママ・プレパパと先輩ママ・パパが「赤ちゃんのいる暮らし」を起点に深く交わる場を提供します。

『あかちゃんほんね』では、アカチャンホンポらしい世界観を自由に表現できる柔軟なUI/UXに加え、コミュニティの構築から活性化までを一貫して支援してもらうため、株式会社Asobica（本社：東京都品川区）が運営するオンラインコミュニティ運営プラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入しました。

■『あかちゃんほんね』とは

アカチャンホンポが運営するコミュニティサイト『あかちゃんほんね』は、「赤ちゃんのいる暮らし」を起点に、妊娠・出産・育児の喜びや不安を分かち合い、みんなで支え合うための場所です。

SNSとは異なるコミュニティサイトの中で、はじめての育児に向き合うプレママ・プレパパから経験豊富な先輩ママ・パパまで、月齢ごとで同じ境遇の仲間とつながり、ここだけの「ほんね」を話したり、情報を交換することができます。

■主なメニュー

●「自己紹介」…産前・産後それぞれの自己紹介ルーム

プレママ・プレパパのお部屋と、育児ママ・パパのおへやに分かれて自己紹介でき、それぞれのおへやで交流を深めることができます。

●「おしえてほんね」…妊娠・出産・育児について話そう

・産前のほんね：妊娠や出産について話せる交流の場。

・育児のほんね：「赤ちゃんのいる暮らし」について話せる交流の場。

●「みんなの投稿」…アカチャンホンポの商品やサービスをシェア

・妊娠・出産の推しアイテムの情報シェア：妊娠・出産時期に使ってよかったアイテムを投稿・閲覧できます。

・育児の推しアイテムをの情報シェア：育児中に役立ったおすすめアイテムを投稿・閲覧できます。

●ポイント ／ ランク制度

投稿やコメント、いいねをすることでポイントを得ることでランクが上がりランクバッジが付与されます。

楽しみながらコミュニケーションを深められる仕組みです。

※アカチャンホンポポイントとは異なります。

■会員登録方法

あかちゃんほんね ： https://bit.ly/4qslPIm

上記URLより新規会員登録をすることでご利用いただけます。（登録・利用は無料です）

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp