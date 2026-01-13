2026年1月13日

長瀬産業株式会社

NAGASEグループ 米・カリフォルニア州にバイオの研究所を開設 ロボティクス、AIにより新規素材開発を加速



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之、以下「長瀬産業」）の子会社・Interfacial Consultants LLC（インターフェイシャルコンサルタンツ、本社：米国ウィスコンシン州、以下「IFC」）は米・カリフォルニア州に新たな研究所を開設いたしました。

NAGASEグループは、中期経営計画 ACE 2.0の成長ストーリーにおいて、「基盤」「注力」「育成」「改善」の４つの領域を掲げ、商社、製造、研究開発の各機能を軸に事業を展開しています。本研究所の開設は、育成領域である研究開発機能を活用したバイオ分野での事業拡大を目的としており、ロボティクス・人工知能（AI）を活用する研究所をグループ内に設けることで、グループ内のバイオ分野における開発スピードおよび製造の効率性を向上します。

NAGASEグループは、長年にわたり、酵素・酵素反応技術を軸とした産業用酵素や食品素材、化粧品素材や医薬・医療素材などの製造に取り組んできました。本研究所は、NAGASEグループのバイオ素材の研究開発組織では初となるロボティクスやAIなどの最先端の技術・ノウハウを有しており、微生物、酵素の探索や反復検証にかかる時間を飛躍的に短縮することが可能になります。

今後、グループの製造子会社であるナガセヴィータ株式会社、ナガセダイアグノスティックス株式会社、グループのバイオ基盤研究の拠点であるナガセバイオイノベーションセンターとの連携によりライフサイエンス市場向けの新規素材開発を加速させます。

NAGASEグループは、「健康寿命延伸への貢献」をマテリアリティとして掲げており、人々の健康で豊かな生活の実現に貢献してまいります。

IFC 概要

・社 名：Interfacial Consultants LLC

・本社所在地：米国ウィスコンシン州

・代 表 者：Jeffrey Cernohous

・設立：2014年

・事業概要：先端材料およびプロセス開発、新技術および事業インキュベーション

長瀬産業の子会社（出資比率80％）で、先端材料の研究開発事業を展開するNAGASEグループ研究開発機能の一つ。2020年にグループに加わって以降、日本国内にある研究開発機能とともに3D印刷市場向けに開発した水溶性サポート材の新規用途開発などで協業を進めてまいりました。この度IFCでは従来の素材に加え、新たにバイオの研究開発拠点としての機能を設けることで、本研究所をIFCのマネジメントのもとオペレーションしてまいります。

ナガセヴィータ株式会社 概要

・社 名：ナガセヴィータ株式会社

・本社所在地：岡山県岡山市

・代 表 者：代表取締役社長 万代 隆彦

・創業：1883年

・事業概要：食品原料、医薬品原料、化粧品原料、健康食品原料、機能性色素、酵素、リン脂質の開発・製造・販売

ナガセダイアグノスティックス株式会社 概要

・社 名：ナガセダイアグノスティックス株式会社

・本社所在地：東京都中央区

・代 表 者：代表取締役社長 牧瀬 弘直

・設立：2024年

・事業概要：診断薬、診断薬酵素およびその他ライフサイエンス原料の開発・製造・販売

