GACマガジン用バッテリーおよび全固体電池、国家最高栄誉を受賞

中国・北京、2026年1月12日 /PRNewswire/ - 12月29日、中国国家博物館と中国工業・情報化部が共同主催する「国力強化への道を切り拓く：第14次五カ年計画下における中国製造業の成果」展が中国国家博物館で正式に開幕し、国家を代表する300点以上の優れた成果が展示されています。GACの「国家優秀エンジニアチーム」は、マガジンバッテリーおよび全固体電池の両方を開発に成功し、これらは本展示会に選定されました。





GACのマガジンバッテリーは、釘刺し試験において無炎・非発火の両方の安全試験を初めてクリアしたバッテリーシステムです。超高レベルの本質安全セル、全天候型の「車両側＋クラウド」連動アクティブ安全監視システム、そして多次元の安全保護システムを採用することで、マガジンバッテリーはコア・アクティブ・パッシブの3層からなる安全保護を実現しています。その安全性能は、2026年7月1日に施行予定の電気自動車用駆動用バッテリー安全要件（GB38031-2025）を大きく上回っています。現在、マガジンバッテリーは累計130万台の車両に搭載され、自然発火ゼロを達成するとともに、累計走行距離は500億キロメートルを超え、あらゆる走行においてユーザーに強固な安全性を提供しています。

GACが自社開発した大容量の全固体電池は、エネルギー密度400Wh/kg超を達成しており、200℃の高温恒温槽試験や釘刺し試験といった厳格な安全試験も容易にクリアしています。これにより、ユーザーの航続距離に対する不安や安全面での懸念を効果的に解消しています。材料および製造プロセスにおける革新により、この全固体電池は、安全性、エネルギー密度、サイクル寿命といった主要指標において業界の最前線に位置づけられており、次世代新エネルギー車（NEV）の将来展開に向けた優れた電源ソリューションを提供しています。現在、GACの全固体電池向けにパイロット生産ラインが構築されており、60Ah超の車載グレード全固体電池を量産可能です。これは、2026年までの車両への完全統合という目標に向けた重要な一歩となっています。

GACは長年にわたり、インテリジェント・コネクティビティ、新エネルギー車（NEV）のパワートレイン技術、そして先進的・将来志向の技術にわたるイノベーションを通じて、競争力を着実に高めてきました。今後、GACはインテリジェント・コネクテッド新エネルギー車（NEV）分野における取り組みをさらに深化させ、より多くの先進的な技術成果を活用して業界の発展を牽引していきます。

