仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：仙台市宮城野区／運営：株式会社ACM／代表取締役社長：松井 昌治)は、日頃ご来場いただいている皆さまに感謝を込めて、「こどもチケット半額キャンペーン」を2026年1月13日(火)よりスタートいたします。通常価格2,000円のこどもチケットが半額1,000円となる大変お得なキャンペーンです。





やなせたかし劇場でのアンパンマンの「ステージ」や「キャラクターグリーティング」など人気のイベントを毎日開催。ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も楽しめる「あかちゃんまんテラス」をはじめ、「バイキンひみつ基地」や「SLマンひろば」など、エリアごとに様々な遊びも楽しめます。お得なこの機会にぜひお越しください。









■概要

販売期間：2026年1月13日(火)～2月20日(金)

内容 ：こどもチケット(1歳～小学生)が半額

価格 ：1,000円(税込／通常価格2,000円)





・1月20日(火)、2月17日(火)は休館です。

・期間中、1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ上記価格が適用されます。

・チケットは当日のみ有効です。

・大人1名に対して、こども3名まで半額になります。

・こども(1歳～小学生)のみでのご入館はできません。必ず保護者の方同伴でご入館ください。

・障がい者割引との併用はできません。





＜イベント＞

アンパンマンや仲間たちが登場するステージや、アンパンマンたちとタッチやハグで仲良くなれるキャラクターグリーティングを開催しています。詳しくは公式ホームページをご確認ください。





アンパンマンたちが登場するステージ





タッチやハグでごあいさつできるキャラクターグリーティング





ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も楽しめる「あかちゃんまんテラス」





【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール

所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL ： 022-298-8855

公式HP： https://www.sendai-anpanman.jp/









(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV