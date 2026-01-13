仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール 1月13日(火)～2月20日(金)「こどもチケット半額キャンペーン」開催！
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール(所在地：仙台市宮城野区／運営：株式会社ACM／代表取締役社長：松井 昌治)は、日頃ご来場いただいている皆さまに感謝を込めて、「こどもチケット半額キャンペーン」を2026年1月13日(火)よりスタートいたします。通常価格2,000円のこどもチケットが半額1,000円となる大変お得なキャンペーンです。
こどもチケットがお得に！「こどもチケット半額キャンペーン」
やなせたかし劇場でのアンパンマンの「ステージ」や「キャラクターグリーティング」など人気のイベントを毎日開催。ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も楽しめる「あかちゃんまんテラス」をはじめ、「バイキンひみつ基地」や「SLマンひろば」など、エリアごとに様々な遊びも楽しめます。お得なこの機会にぜひお越しください。
■概要
販売期間：2026年1月13日(火)～2月20日(金)
内容 ：こどもチケット(1歳～小学生)が半額
価格 ：1,000円(税込／通常価格2,000円)
・1月20日(火)、2月17日(火)は休館です。
・期間中、1F「チケットうりば」にて販売するチケットのみ上記価格が適用されます。
・チケットは当日のみ有効です。
・大人1名に対して、こども3名まで半額になります。
・こども(1歳～小学生)のみでのご入館はできません。必ず保護者の方同伴でご入館ください。
・障がい者割引との併用はできません。
＜イベント＞
アンパンマンや仲間たちが登場するステージや、アンパンマンたちとタッチやハグで仲良くなれるキャラクターグリーティングを開催しています。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
アンパンマンたちが登場するステージ
タッチやハグでごあいさつできるキャラクターグリーティング
ハイハイやつかまり立ちの小さなお子様も楽しめる「あかちゃんまんテラス」
【施設概要】
仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール
所在地： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14
TEL ： 022-298-8855
公式HP： https://www.sendai-anpanman.jp/
(C)やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV