株式会社NASII(本社：東京都八王子市、CEO：細江 弘紀)は、業界初※となる、SalesforceとSlackを連携させ、チャット対応、レポート共有、イベント通知をSlack上で一元管理できる業務支援機能の提供を開始しました。

本機能により、SalesforceにログインすることなくSlack上で業務情報の確認や対応が可能となり、部門横断でのリアルタイムな情報共有と業務オペレーションの効率化を実現します。









■概要

このたび、Salesforce と Slack を高度に連携させる新しい統合機能をリリースしました。

本連携により、Salesforce を業務基盤としながら、Slack を日常の業務ハブとして活用することが可能となります。ユーザーは Salesforce にログインすることなく、Slack 上で必要な情報の確認、対応、意思決定を行うことができ、業務のスピードと透明性を大幅に向上させます。





NASIIとSlackの機能と連携





■主な機能

1. チャット連携：Salesforce Chat × Slack

Salesforce の Chat 機能と Slack を連携させることで、Salesforce 上のチャット内容をすべて Slack 上で閲覧可能になります。

Slack から直接返信することができるため、Slack ユーザーも Salesforce のオペレーションの一部として自然に参加できます。これにより、ツール間の行き来を最小限に抑え、迅速な対応とチーム間連携を実現します。





2. 帳票バッチ連携(レポート自動配信)

Salesforce でスケジュール設定された帳票(レポート)を、指定した時間に自動実行し、その結果を Slack にドキュメントとして転送します。

Slack のファイルストレージや、連携されたネットワークドライブ(NETドライブ)への保存も可能で、Salesforce にログインすることなく帳票結果を確認できます。





3. イベントアラート通知

Salesforce 上で発生する各種イベントに対して、Slack へリアルタイムでアラート通知を行うことができます。

大口案件の発生や、重篤なシステムエラーなど、重要なイベントに対して、キーワードを設定するだけで簡単に通知条件を登録できます。





Slack連携の概要





■導入効果

本連携により、以下のような効果が期待できます。





・Salesforce へのログイン頻度を減らし、業務負荷を軽減

・重要情報の即時共有による意思決定スピードの向上

・部門横断でのリアルタイムなコラボレーションの実現

・業務オペレーションの可視化と属人化の防止





CRM とコミュニケーションツールを一体化することで、現代のDX時代に求められる効率的な業務環境を提供します。









■本連携について

本 Salesforce × Slack 連携は、Slack を日常業務の中心に据えながら、Salesforce の機能を最大限に活用したい企業向けに設計されています。

営業、カスタマーサポート、管理部門、IT部門など、幅広い業務領域での活用が可能です。





NASIIアーキテクト





■お問い合わせ先

本連携機能に関する詳細やデモのご依頼につきましては、通常のお問い合わせ窓口までご連絡ください。