Slack上でSalesforce業務を完結 業界初※の連携型業務支援機能を提供開始 ― チャット・レポート・アラートを一元化 ―
株式会社NASII(本社：東京都八王子市、CEO：細江 弘紀)は、業界初※となる、SalesforceとSlackを連携させ、チャット対応、レポート共有、イベント通知をSlack上で一元管理できる業務支援機能の提供を開始しました。
本機能により、SalesforceにログインすることなくSlack上で業務情報の確認や対応が可能となり、部門横断でのリアルタイムな情報共有と業務オペレーションの効率化を実現します。
■概要
このたび、Salesforce と Slack を高度に連携させる新しい統合機能をリリースしました。
本連携により、Salesforce を業務基盤としながら、Slack を日常の業務ハブとして活用することが可能となります。ユーザーは Salesforce にログインすることなく、Slack 上で必要な情報の確認、対応、意思決定を行うことができ、業務のスピードと透明性を大幅に向上させます。
NASIIとSlackの機能と連携
■主な機能
1. チャット連携：Salesforce Chat × Slack
Salesforce の Chat 機能と Slack を連携させることで、Salesforce 上のチャット内容をすべて Slack 上で閲覧可能になります。
Slack から直接返信することができるため、Slack ユーザーも Salesforce のオペレーションの一部として自然に参加できます。これにより、ツール間の行き来を最小限に抑え、迅速な対応とチーム間連携を実現します。
2. 帳票バッチ連携(レポート自動配信)
Salesforce でスケジュール設定された帳票(レポート)を、指定した時間に自動実行し、その結果を Slack にドキュメントとして転送します。
Slack のファイルストレージや、連携されたネットワークドライブ(NETドライブ)への保存も可能で、Salesforce にログインすることなく帳票結果を確認できます。
3. イベントアラート通知
Salesforce 上で発生する各種イベントに対して、Slack へリアルタイムでアラート通知を行うことができます。
大口案件の発生や、重篤なシステムエラーなど、重要なイベントに対して、キーワードを設定するだけで簡単に通知条件を登録できます。
Slack連携の概要
■導入効果
本連携により、以下のような効果が期待できます。
・Salesforce へのログイン頻度を減らし、業務負荷を軽減
・重要情報の即時共有による意思決定スピードの向上
・部門横断でのリアルタイムなコラボレーションの実現
・業務オペレーションの可視化と属人化の防止
CRM とコミュニケーションツールを一体化することで、現代のDX時代に求められる効率的な業務環境を提供します。
■本連携について
本 Salesforce × Slack 連携は、Slack を日常業務の中心に据えながら、Salesforce の機能を最大限に活用したい企業向けに設計されています。
営業、カスタマーサポート、管理部門、IT部門など、幅広い業務領域での活用が可能です。
NASIIアーキテクト
■お問い合わせ先
本連携機能に関する詳細やデモのご依頼につきましては、通常のお問い合わせ窓口までご連絡ください。