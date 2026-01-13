使用済みの漁業カゴから新たにクーラーボックスをつくりだす。





フィッシングブランド『DAIWA』を事業展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員・鈴木 一成／以下 当社)では、漁業関係者に共通する課題であるプラスチック製品の廃棄物を再資源として製品化するプロジェクトに取り組んできました。この度、明石浦漁業協同組合(兵庫県明石市、以下 明石浦漁協)と連携し、漁業の現場で役目を終えたプラスチックカゴを回収・再資源化し、製品として再び地域に戻す「地域循環型モデル」に基づいたクーラーボックス「クールラインα3 S2500 E」を開発しました。





本製品は2026年1月開催「釣りフェスティバル2026 in Yokohama(於：パシフィコ横浜)」、並びに「フィッシングショー OSAKA 2026」において一般公開いたします。









■漁業の現場から生まれた、豊かな海を未来につなぐものづくり

本取り組みは、漁業の現場において日常的に使用されてきたプラスチック製品を通じて、「海の環境のために自分たちに何ができるのか」「豊かな海を次世代へつないでいくために何が必要か」を考えることからスタートしました。漁業現場では、漁網やロープ、魚を仕分けるために使用されるプラスチックカゴなど、様々なプラスチックが利用されており、その多くが使用後に廃棄されてきました。

明石浦漁協においても、こうした状況を踏まえ「環境のために何か行動できないか」「海を守る取り組みを形にできないか」という想いが以前からありました。当社もまた、漁業と同じく海に関わる企業として、事業を通じて環境課題に向き合う方法を模索してきました。これまでゴーストネットと呼ばれ問題視されている漁網の再資源化などに取り組む中で、明石浦漁協の想いと当社の取り組みが重なり、本プロジェクトとして具体化しました。









■回収から再生、そして再び現場へ─“見える循環”を実装

本プロジェクトでは、明石浦漁協で長年使用されてきたプラスチックカゴを回収し、洗浄・粉砕・再ペレット化を経て再生材として活用。その再生材はクーラーボックスへと生まれ変わり、完成した製品が再び漁業の現場へと戻り、地域に根差した形で活用される循環の流れを構築しました。

なお、回収したプラスチックカゴの洗浄・粉砕・再ペレット化の工程は、再生プラスチック分野で実績を持つ株式会社リスタ(三重県鈴鹿市)が一貫して担っており、原料加工工程のトレーサビリティを明確にしています。





使用済みのプラスチックカゴが、製品素材として再利用可能な再生ペレットへと生まれ変わる。





【再資源化の規模について】

漁業の現場で使用されるプラスチックカゴは、1個あたりの重量は約2kgです。本プロジェクトでは、2025年6月に約50kg相当、12月に約60kg相当の使用済みプラスチックカゴを回収し、再資源化を行っています。

また、明石浦漁協からは、今後さらに一定量の使用済みプラスチックカゴが発生する見込みであるとの連絡を受けており、回収のタイミングや数量については現場の状況を踏まえながら検討しています。こうした取り組みを通じて、漁業系プラスチック廃棄物の削減および産業廃棄物の低減につなげていくことを目指しています。





漁業の現場で使われてきたプラスチックカゴが、循環型ものづくりの起点となる。





■この製品はゴールではない─取り組みの“結果”であり、“象徴”

この取り組みから製品化した「クールラインα3 S2500 E」は、本体外部材に明石浦漁協で回収された使用済みプラスチックカゴを再生利用したプラスチック40％(製品重量比10％以上)を配合した環境配慮型クーラーボックスです。本製品は「海洋プラスチックごみおよび漁業系プラスチック廃棄物を再生利用した製品」を対象とした、エコマーク「商品類型No.164(認証No.25164001)」を釣具完成品として業界で初めて取得しました。(※当社調べによる)

再生材を使用しながらも、重量や耐久性などの基本性能は従来品と同等を維持しており、環境配慮と実用性を高いレベルで両立しています。

また、本製品は、当社独自の環境基準「BE EARTH-FRIENDLY」製品としても認定しています。釣り人をはじめとする生活者が日常の消費選択を通じて地域循環や環境配慮の取り組みに参加できる“入り口”となることを目指しています。





漁業系プラスチックを再生利用した循環型クーラーボックス(※画像は試作品)





■現場の声：「考え方そのものが、これからの漁業に大事」

明石浦漁業協同組合 代表理事・戎本 裕明組合長

「(漁業かごを)再利用できるものか、どうにかできれば・・・という思いは、これまでもいろんな場面で感じてきました。こうして形にしてもらえたことは、漁業者として本当に嬉しいです。モノだけではなく、考え方そのものが、これからの漁業にとって大事だと思います。この取り組みをきっかけに漁業の在り方をみんなで考えていければ良いなぁ、と思っています。」









■循環型ものづくりで、「人生を豊かにするスポーツ。」を次代へ

当社は「A Lifetime Sports Company -人生を豊かにするスポーツ。」をコーポレートビジョンとして掲げ、自然と共存しながらスポーツを楽しめる未来づくりを目指しています。環境負荷の低い素材の採用や循環型ものづくりを通じて、今後も明石浦漁協をはじめとする地域パートナーとの共創を進めてまいります。また「地域循環型モデルだけにこだわることなく、廃プラスチックの新たな活用モデルの構築や、海洋環境の保全につながる取り組みを継続してまいります。









■実機公開(※ 本製品は以下のイベント会場において実機をご覧いただけます)

・釣りフェスティバル2026 in Yokohama

(2026年1月16日～18日) ※1月16日午前は報道・関係者向け

・フィッシングショー OSAKA 2026

(2026年2月6日～8日) ※2月6日は報道・関係者向け









■製品概要｜業界初エコマークNo.164認証を取得した循環型クーラーボックス

製品名 ： クールラインα3 S2500 E

容量 ： 25L

断熱方式： スチロール断熱

環境配慮： 明石浦漁協で使用済みとなったプラスチックカゴを再生材として配合

(本体外部材に再生材40％／製品重量比10％以上)

環境認証： エコマーク No.164(認証No.25164001)

※釣具完成品として業界で初取得

(海洋プラスチックごみ・漁業系プラスチック廃棄物を再生利用した製品)

発売時期： 2026年6月予定 (明石浦漁協への優先導入を予定)

※再生原料の回収状況や生産状況等により、販売時期が変更となる場合があります

販売場所： DAIWA公式オンラインショップ、ふるさと納税等での展開を検討

想定価格： メーカー希望小売価格 16,500円(税込／本体価格15,000円)

販売形態： 継続的な販売を予定

※生産数量には再生原料の回収量によって変動します









■グローブライドについて

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。

ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。

地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。





企業サイト： https://www.globeride.co.jp









■環境基準「BE EARTH-FRIENDLY」について

環境基準「BE EARTH-FRIENDLY」は、当社が掲げる環境配慮の考え方を具体化した、当社独自の基準です。

製品の3R(リデュース・リユース・リサイクル)への貢献度や、環境安全性、製品ライフサイクル全体における環境配慮など、複数の環境項目から定めた自社基準を満たした製品を認定しています。

本基準は、第三者認証を代替するものではなく、環境への配慮を製品開発の初期段階から組み込み、事業として環境課題に向き合うための社内共通の判断軸として運用しています。

当社はこの基準のもと、環境に寄り添う製品づくりを進めるとともに、釣り文化と海の豊かさを未来へつなぐ循環型ものづくりを推進しています。

なお、当社の資源循環に関する考え方や取り組みの詳細については、サステナビリティサイト内の「資源循環」ページにて紹介しています。





https://www.globeride.co.jp/sustainability/materiality/resource/









●お客様からのお問い合わせ先

グローブライド株式会社 お客様センター

フリーダイヤル： 0120-506-204

受付時間 ： 9:00～17:00(土日祝日・当社休業日を除く)