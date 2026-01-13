インバウンド向けのマーケティングやプロモーションを専門とする、株式会社グローバル・デイリー（本社：東京都台東区）は、広告代理店・制作会社・支援会社様を対象に、訪日外国人向け施策の提案力を高めるオンラインセミナー「広告代理店・制作会社様向け インバウンド提案力強化セミナー」を、2026年1月27日（火）と2月17日（火）に開催いたします。









1月27日は鉄道会社やアイウェアメーカー、お菓子メーカーの事例をもとに、事実に基づき現状を構造化し、改善施策へと直結させる戦略的報告書の技術と、外国人視点の調査を活かした提案手法を解説。あわせて、訪日外国人向け情報発信メディア「JAPANKURU」もご紹介します。また、2月17日は飲食店・自治体の事例紹介を通じて、在留外国人マーケティングプラットフォーム「korekoko」をご紹介するとともに、在留外国人プラットフォームにおける会員コミュニティの活性化や会員数の継続に向けた取り組み、さらにマーケティングチームによる外国人視点リサーチを活用した提案方法を解説します。









＜講師紹介＞

菅野尚紀

代理店事業部 次長。鉄道、宿泊施設、メーカー、自治体、官公庁の営業を担当。メディア戦略や欧米豪市場に長けている。

田村綾都

代理店事業部。アジア市場向けPR施策を担当。商業施設、アパレル、観光地、日用品領域で、分析をもとにした企画・提案を得意とする。









＜開催概要＞

日時：1月27日(火)15時30分～17時

内容：

・鉄道会社、アイウェアメーカー、お菓子メーカーの事例紹介

・客観的な数値で課題と成功要因を可視化し次の一手へと繋げる成果直結型報告書の作成術

・オウンドメディアチームからの、訪日外国人向け情報発信メディアJAPANKURUの紹介

・マーケティングチームの外国人視点の調査をもとにした提案法





日時：2月17日(火)15時30分～17時

内容：

・飲食店、自治体の事例紹介

・在留外国人マーケティングkorekokoの紹介

・在留外国人プラットフォームの会員の活性化と会員数の継続方法

・マーケティングチームの外国人視点リサーチを活用した提案方法

※状況により内容は変更となる場合がございます。





両日のセミナー形式：オンライン

両日の参加費：無料









＜お問い合わせ・お申込方法＞

グローバル・デイリーホームページよりお申込みください。

https://www.gldaily.com/services/seminars/inbound-agency-seminar-2026/



















