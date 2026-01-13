株式会社HRイノベーション(本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：松本 秀樹)は、携帯用ソーラーパネル「ESOTAB(エソタブ)」の先行販売プロジェクトを応援購入サービス「Makuake」にて実施し、目標金額10万円に対し達成率2807％、支援総額2,807,000円、サポーター282人を記録しました(2026年1月時点)。





ESOTABは、発電効率25％・最大24W出力に対応し、USB-C/USB-Aのデュアルポートでスマートフォンやモバイルバッテリー等へ“その場で”給電・充電できる携帯用発電ソリューションです。折りたたみ時は縦21cm×横12cm、重量は641.5g。アウトドアや災害時の停電対策として「持ち出せる電源」を求める層から支持を集めています。





トップ





■開発背景：「電源がない不安」を、持ち運べる形で減らす

停電時にまず困るのは、情報収集・連絡・ライト等を支える“電源”。ESOTABは外出先・屋外・非常時でも太陽光から電力を得る手段として、携行性と出力の両立を目指した携帯用ソーラーパネルです。





使用例





■ESOTABの特長(3ポイント)

1) 発電効率25％：「光への食いつき」を追求

ESOTABは「太陽を、秒で奪う。」というコンセプトのもと、光をエネルギーへ変換する性能を重視し、発電効率25%を掲げています。





2) 最大24W出力×USB-C/Aデュアルポートで“即発電”

最大24W出力に対応し、USB-C/USB-Aの2ポートを搭載。屋外でのスマホ・小型機器利用に合わせ、接続してすぐ使える設計です。





3) 折りたたみ時21×12cm／641.5g：持ち出せる電源へ

折りたたみ時は縦21cm×横12cm、重量は641.5g。備蓄だけでなく「持ち出す防災」や荷物を減らしたいアウトドアにも適しています。









■こんな方におすすめ

・災害・停電時に備えて、持ち出せる電源を準備したい方

・キャンプ／登山／釣りなど、屋外でスマホやライト等を使う方

・「ソーラーパネルは大きくて重い」というイメージを変えたい方









■ご購入前に(重要事項)

・製品はバッテリー非搭載のため蓄電できません。スマートフォンやモバイルバッテリー等“充電先”の電池に充電する仕様です。

・「少ない光でも発電」は、街灯や家庭用LEDでスマホが充電できるという意味ではありません。屋外での太陽光利用が前提となります。









■プロジェクト概要(Makuake)

・プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/esotab_hri/ Source

・終了日 ： 2026年01月30日(All in型)





▼主なリターン(例)

・【早割】1個：9,660円(税込)(一般販売予定14,000円の31％OFF)／2026年4月末までにお届け予定

・【最終割】1個：9,940円(税込)(29％OFF)／2026年4月末までにお届け予定

・【セット割】2個：17,640円(税込)(37％OFF)／2026年4月末までにお届け予定





大きさ





■製品概要

製品名：ESOTAB

サイズ：縦21cm 横12cm

重量 ：641.5g









■会社概要

会社名 ： 株式会社HRイノベーション

代表者 ： 代表取締役 松本 秀樹

所在地 ： 〒660-0872 兵庫県尼崎市玄番北之町26-1-1218

事業内容： 防災・アウトドア関連製品の企画／輸入販売

URL ： https://www.makuake.com/project/esotab_hri/