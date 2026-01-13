CKCネットワーク株式会社(代表取締役：山崎 朋宏、本社：愛知県名古屋市、Preステップオンライン運営支社：福岡県福岡市)は、この度「不登校児保護者のための家庭学習の取り組み方オンライン相談会」を2026年1月31日(土)にオンラインで開催いたしますので、お知らせいたします。





説明会タイトルロゴ





【イベント概要】

名称 ： 家庭学習の取り組み方オンライン相談会

形式 ： オンライン (Zoom・ウェビナー形式)

日時 ： 2026年1月31日(土) 11:00～12:00

内容 ： (当日の主なトピック)

・不登校の現状

・不登校児童生徒の学習への気持ち

・勉強への取り組み方

・質疑応答

参加費： 無料

申込 ： https://prestep-online.com/column/980/

締切 ： 2026年1月30日(金) ※17:00まで推奨

備考 ： 聞くだけのご参加も歓迎です。

他の参加者にお顔やお名前が表示されることはありません。





●不登校の現状：過去最多の35万人が抱える「勉強」と「進路」の不安

文部科学省が2025年10月29日に発信した最新の調査結果によると、小・中学校の不登校児童生徒の数は2024年度に過去最多の353,970人を記録しており、2013年度以降、年々増加しています。「令和2年度不登校児童生徒の実態調査」では、不登校となった中学生のうち約74％が勉強の遅れに対する不安を、約69％は進路・進学に関する不安を抱えています。「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」では、不登校児童生徒が不登校の主な要因として51.6％が「無気力・不安」をあげています。また、未来地図( https://miraitizu.com/ )の調査によると、「不登校の要因」について、37.5％の保護者が「子ども自身も、学校へ行けない理由がわからない」と回答しています。





●なぜ今「家庭学習」か：不登校になった後に直面する不安への対策

不登校児童生徒は年々増加していますが、不登校になる理由の半分以上が明確ではない、ぼんやりとした理由です。勉強のみが理由で不登校になる生徒は少ないのですが、不登校になった後に勉強や進路について不安を覚える方が多くいらっしゃいます。日常から家庭学習の取り組み方に目を向け、学習習慣の定着や学習の積み重ねをしておくことで、もしお子さまが不登校になった際に、少しでも勉強や進路の不安解消につながると考えます。





●9年の支援実績と保護者の声：「家庭学習の悩み」解消のきっかけを

当社には来年で10年目になる「不登校児童生徒へのオンライン授業・面談実績」があり、現在も多くのお子さま・保護者の方々への不登校支援のサポートを行っています。今回の相談会では、こうした9年間の支援実績に基づいた具体的な学習ノウハウや、ご家庭での声かけのヒントを提供します。「何から始めればいいか分からない」とお悩みの方も、ぜひこの機会をご活用ください。





不登校児童生徒数グラフ





不登校生徒が不登校児に不安だったこと





【CKCネットワーク株式会社について】

『家族に自慢できるサービスを、世の中に提供する。』を理念として、1990年に愛知県で創業しました。

通信指導実績34年、累計指導会員数50万人以上を誇る総合教育企業です。オンライン個別指導塾「Fit NET STUDY」や、マンツーマン学習サポート「Preステップオンライン」など、幅広い事業を運営しています。

CKCネットワーク株式会社URL： https://www.ckc.co.jp

PreステップオンラインURL ： https://prestep-online.com/