株式会社GENERALHAWK(所在地：神奈川県伊勢原市、代表取締役：加藤 隆伸)は、AIの複数稼働技術を駆使し市場データを解析するマルチエージェントAI「TRIARCH：トライアーク」を搭載した新しい市場調査支援システム「EMPIRE(エンパイア)」を開発。詳細情報の公開を2026年1月17日に決定しました。









■開発背景

消費者の行動や関心が加速度的に変化する現代において、適切な戦略を立案するためには、最新の市場データを迅速に収集・分析し、的確な意思決定を行うことが不可欠です。

しかし、多くの企業では以下のような課題が顕在化しています：

・市場の“偏り”を見抜くことが難しい

・新たなトレンドの兆しを逃してしまう

・蓄積されたデータを活用しきれていない

このような課題を解決すべく開発された『EMPIRE』は、高度なAI技術を駆使し、市場に潜む構造的な偏在や傾向を可視化することで、企業の迅速かつ的確な意思決定を支援します。









■製品の特徴

「マルチエージェントAI(TRIARCH：トライアーク)」

複数のAIが、行動データ・視覚情報・人気動向のそれぞれから市場全体を多角的に捉え、単なるトレンド追跡ではなく「なぜそうなっているのか？」という構造的な要因まで可視化します。

集団心理による人気の集中や、話題化の背後にある偏在パターンを捉え、“表に出ていない需要”や“まだ注目されていない要素”を浮かび上がらせます。









■想定活用シーン

・新規事業立ち上げ時の市場性評価

・商品・サービスの注目度分析

・競合分析や差別化戦略の立案

・売上・反響の変動要因の検証

・広告施策・プロモーション効果の分析









【免責事項】

本リリースに記載されたシステムは、市場調査支援および業務効率化を目的としたものであり、特定の成果や経営判断を保証するものではありません。導入に際しては各社の判断にてご活用ください。









【会社概要】

社名 ： 株式会社GENERALHAWK

代表者 ： 代表取締役 加藤 隆伸

所在地 ： 〒259-1133 神奈川県伊勢原市東大竹1丁目21番3

設立 ： 2020年1月

事業内容： アプリ、システム開発、リテラシー教育、会員制コミュニティ運営

メール ： jimukyoku.generalhawk@gmail.com

TEL ： 046-364-2837(受付時間：平日12時～17時)

URL ： https://general-hawk.com/