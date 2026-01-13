Boonline Service Japan株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長：何薇)が運営するライブ配信サービス「BIGO LIVE」では、年末年始のシーズンに合わせて、世界150以上の国と地域で展開されているアプリ内イベントをはじめ、日本ユーザー向けの特別イベントなど、多彩な企画を実施しました。

配信を「見る」「参加する」「応援する」楽しさを通じて、ライバーとリスナーが一緒に盛り上がれる年末年始限定のイベントとなっています。





謹賀新年





(1) 世界規模で開催する「BIGOダブルフェスティバル」

世界規模で展開されたアプリ内イベント「BIGOダブルフェスティバル」は、「クリスマス編」と「年末年始編」の2部構成で実施されました。

クリスマス編では「ツリーをライトアップ」、年末年始編では「花火を打ち上げて新年を祝う」をテーマとした演出を取り入れ、アプリ内に表示される告知バナーや、イベント情報をまとめて確認できるカレンダー機能を活用し、ユーザーへの案内を行い、各地域の配信者とユーザーが参加できる季節感のあるオンラインイベントとして展開しました。









(2) 日本限定特別企画 食・感謝・エンタメで締めくくる「BIGOの歳末イベント」

1年の締めくくりとなる年末シーズンにあわせ、BIGO LIVEでは「食」「感謝」「エンターテインメント」をテーマにした複数の歳末イベントを開催しました。

全国のグルメを楽しめる「食べ納め！歳末うまいもの市」、最大10万ビーンズ(※1)を山分けできる「さようなら2025！カードを集めて、みんなでつながろう！」、紅組・白組に分かれて盛り上がる「BIGO紅白合戦」など、ライバーとリスナーが一緒に楽しめる企画を多数展開しました。





(※1)アプリ内通貨「ビーンズ」とは、配信活動などを通じて獲得できる報酬システムで、一定条件を満たすことで現金等への交換が可能です。









(3) BIGO LIVEを代表する一大イベント「Gala 2026」

アプリ内で実施される最大規模のグローバルイベント「BIGO Awards Gala 2026」と、アジア地域限定で開催される「アジアGala」の2つで構成されています。

世界中のライバーが参加するランキングバトルを通じて、ライバーとリスナーが一堂に会し、最も活躍したライバーやファミリーを表彰するフェスティバルです。









■ グローバルGALA：BIGO Awards Gala 2026

2025年11月～12月に実施されたランキングイベントの結果をもとに、各国のトップライバーが選出されました。

日本からもTOP3ライバーが選出され、さらに2名のライバーがグローバルTOP10へ進出しました。

オフラインセレモニーは2026年1月23日(金)・韓国ソウル KBSホールにて開催予定です。





BIGO Awards Gala 2026 日本TOP3ライバーの画像





TOP1 もちぴ さん(BIGO ID：piichan84)

TOP2 ぽよ さん(BIGO ID：poyopoyo818)

TOP3 りおりお さん(BIGO ID：riorio_ribon)





オフラインで開催される授賞式本番には、韓国のガールズグループ「FIFTY FIFTY」と「tripleS」が特別出演予定です。

多彩で魅力あふれるパフォーマンスが披露され、忘れられないひとときをお届けします。

また、世界中の視聴者に向けて、BIGO LIVEアプリ内チャンネルの「Music Live House」(BIGO ID：music)および公式サイトにてライブ配信を予定しています。









■ アジアGALA

「パラダイスアイランド★ナイトフェス」をテーマに、ギフト部門・パフォーマンス部門でイベントを実施。

オフラインイベントは2026年2月6日(金)・インドネシア バリ島 Atlas Super Club Baliにて開催予定です。









【イベントスケジュール】

日程 ：2025年12月20日(土)～2025年12月25日(木)

イベント：BIGOダブルフェスティバル クリスマス編





日程 ：2025年12月27日(土)～2026年1月1日(木)

イベント：BIGOダブルフェスティバル 年末年始編





日程 ：2025年12月13日(土)～2025年12月17日(水)

イベント：食べ納め！歳末うまいもの市





日程 ：2025年12月24日(水)～2025年12月28日(日)

イベント：さようなら2025！カードを集めて、みんなでつながろう！





日程 ：2025年12月26日(金)～2025年12月31日(水)

イベント：BIGO紅白合戦





日程 ：2026年1月23日(金)

イベント：グローバルGALA：BIGO Awards Gala 2026





日程 ：2026年2月6日(金)

イベント：アジアGALA









【BIGO LIVEについて】

「BIGO LIVE」は、日本やアメリカ、ヨーロッパ、韓国、東南アジアなど世界150カ国と地域でサービスを展開し、全世界で5億を超えるユーザーを抱える人気ライブ配信アプリです。日本のライブ配信はもちろん、韓国、アメリカ、ヨーロッパの配信者も多く、海外の文化や、語学が好きな方にもオススメです。業界初の試みとして、イベント入賞者の日本人配信者をアメリカ・ニューヨークのタイムズスクエア広告のモデルとして起用。さらにシンガポールにて大規模なグローバルセレモニー開催する等、日本人配信者を世界の舞台へ導き、世界への夢を後押しするライブ配信アプリでもあります。今、最も勢いのあるライブ配信アプリ『BIGO LIVE』の今後に注目！





