Forbes JAPAN WOMEN AWARD初代受賞者が“女性の時間とキャリアの意思決定”を変える書籍を出版へ DO株式会社がクラウドファンディングを開始
DO株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：吉本 明加)は、働く女性の「時間とキャリアの意思決定」をテーマにした書籍『仕事も人生もどちらも手放さない生き方 ― 女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉』(仮)の出版に向け、クラウドファンディングを開始しました。
書籍イメージ
本書は、Forbes JAPAN WOMEN AWARD初代受賞者であり、7,000名以上のキャリア相談と1,500社を超える人事・組織支援を行ってきた吉本 明加が、現場で積み重ねてきた知見を体系化した一冊です。
「忙しいのに、なぜか前に進んでいない」
「仕事も人生も、いつも中途半端で満たされない」
そんな女性たちの声から生まれた、“時間とキャリアの再設計メソッド”を初めて書籍化します。
■クラウドファンディングサイト
https://camp-fire.jp/projects/897750/view
■背景｜なぜ今、“時間と意思決定”なのか
日本では、女性の管理職比率や役員比率が伸び悩み、多くの企業が「女性活躍」を掲げながらも、現場では
・昇進を打診されても「私には無理です」と辞退する
・家庭や年齢を理由に挑戦を諦める
・人事制度はあるのに現場で機能しない
といった状況が続いています。
吉本はこれまでの支援現場で、この問題の本質が「能力」ではなく、女性自身が「選ばない」「手を挙げない」構造が温存されていることを見続けてきました。
時間の使い方、役割意識、周囲の期待、自己認識が絡み合い、本来選べるはずの未来を、無意識に手放してしまっている――
その構造を可視化し、変えるために本書は生まれました。
■書籍の特徴｜「時間×キャリア×意思決定」を構造で変える
本書では、吉本が開発した商標登録メソッド「タイムノート(R)」を軸に、
・なぜ時間が足りなくなるのか
・なぜ優先順位が曖昧になるのか
・なぜ頑張っているのに評価も成長も実感できないのか
を構造的に解き明かし、
「時間 × キャリア ×意思決定」を再設計する方法を提示します。
単なるタイムマネジメントや自己啓発ではなく、
「どんな人生を選び、どんな働き方で社会に貢献するか」を自分で決められる状態をつくる実践書です。
■クラウドファンディングで実現したいこと
本プロジェクトでは、単なる書籍出版にとどまらず、
・企業の人事戦略・DEIを“実装できる形”にする
・女性が意思決定の場に立てる人材循環の創出
・離職と人材流出を防ぐ組織づくり
を社会に広げることを目的としています。
個人の支援だけでなく、企業が「人材投資」として参加できる仕組みも用意しました。
■リターンについて(すべて税込／別途システム料がかかります)
(1)30万円：パートナースポンサー
・書籍30冊
・書籍内に企業名、二次元コード掲載
・90分講演 または 社内研修
・次年度優先権
→ 人的資本経営・DEIの取り組みを“見える化”し、採用・ブランディングにも活用可能
パートナースポンサー
(2)25万円：講演会開催権
・書籍20冊
・90分講演＋30分 経営層や人事壁打ち
→ 女性活躍・人材定着を「施策」から「行動」に落とす実践支援
講演会開催権
(3)5万円：企業スポンサー
・書籍内に企業名、二次元コード掲載
DEIを社内に浸透させ、さらに推進するためにも活用できます。
→ DEIへの取り組みを社内外に発信し、採用広報にも活用可能
企業スポンサー
■プロジェクト概要
プロジェクト名： Forbes AWARD初代受賞者が伝える！
「仕事×プライベート」両立メソッド！
期間 ： 2026年2月10日(火)まで
URL ： https://camp-fire.jp/projects/897750/view
■著者プロフィール
吉本 明加(よしもと はるか)
DO株式会社 代表取締役／社外CHRO(組織意思決定パートナー)
Forbes JAPAN WOMEN AWARD 初代受賞者
約1,500社の人事・組織支援、7,000名を超えるキャリア相談実績を持つ。
社外取締役・顧問・社外CHROとして企業の経営と人材戦略に伴走し続けている。
■会社概要
商号 ： DO株式会社
代表者 ： 代表取締役 吉本 明加
所在地 ： 東京都中央区
設立 ： 2024年12月
事業内容： 社外CHRO、組織意思決定支援、人事コンサルティング、キャリア支援
URL ： https://dothree.jp/
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
DO株式会社
お問い合せフォーム： https://dothree.jp/#contact