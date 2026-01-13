DO株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：吉本 明加)は、働く女性の「時間とキャリアの意思決定」をテーマにした書籍『仕事も人生もどちらも手放さない生き方 ― 女性のための〈タイムデザイン×キャリア戦略〉』(仮)の出版に向け、クラウドファンディングを開始しました。





書籍イメージ





本書は、Forbes JAPAN WOMEN AWARD初代受賞者であり、7,000名以上のキャリア相談と1,500社を超える人事・組織支援を行ってきた吉本 明加が、現場で積み重ねてきた知見を体系化した一冊です。





「忙しいのに、なぜか前に進んでいない」

「仕事も人生も、いつも中途半端で満たされない」

そんな女性たちの声から生まれた、“時間とキャリアの再設計メソッド”を初めて書籍化します。









■クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/897750/view









■背景｜なぜ今、“時間と意思決定”なのか

日本では、女性の管理職比率や役員比率が伸び悩み、多くの企業が「女性活躍」を掲げながらも、現場では

・昇進を打診されても「私には無理です」と辞退する

・家庭や年齢を理由に挑戦を諦める

・人事制度はあるのに現場で機能しない

といった状況が続いています。





吉本はこれまでの支援現場で、この問題の本質が「能力」ではなく、女性自身が「選ばない」「手を挙げない」構造が温存されていることを見続けてきました。





時間の使い方、役割意識、周囲の期待、自己認識が絡み合い、本来選べるはずの未来を、無意識に手放してしまっている――

その構造を可視化し、変えるために本書は生まれました。









■書籍の特徴｜「時間×キャリア×意思決定」を構造で変える

本書では、吉本が開発した商標登録メソッド「タイムノート(R)」を軸に、

・なぜ時間が足りなくなるのか

・なぜ優先順位が曖昧になるのか

・なぜ頑張っているのに評価も成長も実感できないのか

を構造的に解き明かし、

「時間 × キャリア ×意思決定」を再設計する方法を提示します。

単なるタイムマネジメントや自己啓発ではなく、

「どんな人生を選び、どんな働き方で社会に貢献するか」を自分で決められる状態をつくる実践書です。









■クラウドファンディングで実現したいこと

本プロジェクトでは、単なる書籍出版にとどまらず、

・企業の人事戦略・DEIを“実装できる形”にする

・女性が意思決定の場に立てる人材循環の創出

・離職と人材流出を防ぐ組織づくり

を社会に広げることを目的としています。

個人の支援だけでなく、企業が「人材投資」として参加できる仕組みも用意しました。









■リターンについて(すべて税込／別途システム料がかかります)

(1)30万円：パートナースポンサー

・書籍30冊

・書籍内に企業名、二次元コード掲載

・90分講演 または 社内研修

・次年度優先権

→ 人的資本経営・DEIの取り組みを“見える化”し、採用・ブランディングにも活用可能

パートナースポンサー





(2)25万円：講演会開催権

・書籍20冊

・90分講演＋30分 経営層や人事壁打ち

→ 女性活躍・人材定着を「施策」から「行動」に落とす実践支援

講演会開催権





(3)5万円：企業スポンサー

・書籍内に企業名、二次元コード掲載

DEIを社内に浸透させ、さらに推進するためにも活用できます。

→ DEIへの取り組みを社内外に発信し、採用広報にも活用可能

企業スポンサー





■プロジェクト概要

プロジェクト名： Forbes AWARD初代受賞者が伝える！

「仕事×プライベート」両立メソッド！

期間 ： 2026年2月10日(火)まで

URL ： https://camp-fire.jp/projects/897750/view









■著者プロフィール

吉本 明加(よしもと はるか)

DO株式会社 代表取締役／社外CHRO(組織意思決定パートナー)

Forbes JAPAN WOMEN AWARD 初代受賞者

約1,500社の人事・組織支援、7,000名を超えるキャリア相談実績を持つ。

社外取締役・顧問・社外CHROとして企業の経営と人材戦略に伴走し続けている。









■会社概要

商号 ： DO株式会社

代表者 ： 代表取締役 吉本 明加

所在地 ： 東京都中央区

設立 ： 2024年12月

事業内容： 社外CHRO、組織意思決定支援、人事コンサルティング、キャリア支援

URL ： https://dothree.jp/









【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

DO株式会社

お問い合せフォーム： https://dothree.jp/#contact