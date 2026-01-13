株式会社貴瞬(所在地：東京都台東区、代表取締役：辻 瞬、以下「貴瞬」)は、ブランド誕生以来初の実店舗「POCKET BY KISHUN」を2026年2月1日(日)にグランドオープンすることをお知らせいたします。





2026年2月1日(日)グランドオープン





「POCKET BY KISHUN」は、貴瞬「初」のtoCブランドとして2021年2月17日に誕生しました。

サスティナブルなジュエリーを通して、一人一人のライフスタイルに色どりと感動を与えることを目標として活動しております。

立ち上げ以来は、国内各地のマルシェでお客様と直接向き合いながら、商品を届けてきました。

「見に来るだけでなく、宝石についてじっくりお話ができる場所」、

そして「いつでも気軽に会いに来ていただける場所」を作りたい――。

その想いを胸に、試行錯誤を重ねながら、『5年』という時間をかけて、この新店舗を作り上げました。









■新店舗のポイント

(1)ブランドカラーを体現した空間演出

「POCKET BY KISHUN」のイメージカラーであるオレンジをはじめとした色彩を、空間の随所に取り入れました。

宝石の輝きを引き立てながらも、カラー設計とすることで、初めて訪れる方でも自然と足を運びたくなるわくわくする空間を演出しています。

ブランドが大切にしてきた“馴染みやすさ”と“楽しさ”を、視覚的にも体感できる店舗としました。





POCKET BY KISHUN 新店舗の様子(1)





(2)宝石ギャラリー

従来のショーケースに宝石を並べる展示方法ではなく、壁に埋め込まれていたり、壁から浮かび上がるように配置されたりと、空間そのものを楽しめるギャラリー空間になっています。

宝石を「見る」だけでなく、その場に身を置くことで魅力を感じられる展示演出により、他では味わうことのできない、宝石の新しい楽しみ方をご体感いただけます。





POCKET BY KISHUN 新店舗の様子(2)





(3)空間デザイン

窓際や壁面など随所に配置された宝石を眺めながら自然と商品に触れていく導線設計としました。

あえて細い回遊動線とすることで、先への期待感やワクワク感を高め、「宝石の庭」を散策するような体験を演出しています。









■スタッフのコメント

これまではマルシェなど、イベントでしかお会いすることができす、歯がゆい気持ちでいっぱいでしたが、店舗がオープンすることでいつでも皆様にお会いすることができます。

実際に手に取り、身につけ、選ぶ楽しさを感じていただける場として、「POCKET BY KISHUN」の世界観を体感できる店舗をお届けします。





スタッフ一同、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。









■新店舗概要

・店舗名 ： POCKET BY KISHUN

・所在地 ： 〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-3 徒ビル3F

・電話番号： 03-5816-6363

・営業時間： 11:00～20:00 ※一部変更あり

・定休日 ： 土曜・日曜・イベント出展時 ※一部変更あり









■企業情報

会社名 ： 株式会社貴瞬(KISHUN.Inc)

代表者 ： 代表取締役 辻 瞬

設立 ： 2015年7月7日

資本金 ： 10,000,000円

従業員数： 262人(2025年6月現在)

事業内容： 色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、

ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入

所在地 ： 【東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F

【KISHUN ジュエリー工房】

〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-8 MHビル 1F

【G.E.lab】

〒110-0016 東京都台東区台東4-30-10台東4丁目Mビル3F

【KISHUN SHOP】

〒110-0005 東京都台東区上野4-4-4 日清堂ビル 1F～3F

URL ： https://kishun.co.jp/