東京臨海広域防災公園の防災体験学習施設そなエリア東京では、「阪神・淡路大震災の語り部ガイドツアー」を、1月18日(日)に開催します。 阪神・淡路大震災は、1995年1月17日午前５時46分に発生した兵庫県南部地震により引き起こされた地震災害です。この地震は、神戸市を中心に広い範囲に被害をもたらしました。就寝中の人も多い早朝に発生したことで、建物の倒壊や家具の転倒、火災の発生で大勢の方が亡くなりました。そなエリア東京では、この時の経験を、これからの備えとするためのプログラムを開催します。そなエリア東京内に再現された被災地のジオラマをまわりながら、語り部が当時の状況や体験を伝えます。また、当日は、そなエリア東京館内で、神戸市の防災団体が「楽しく学ぶ！未来型防災の体験教室」を行います。園地では、公園で１日焚火を楽しむイベント「焚火クラブ2026」を開催します。この機会にぜひお越し下さい。

概要

「阪神・淡路大震災の語り部ガイドツアー」

日 時：1月18日(日)10時15分～、11時15分～、13時15分～、14時15分～

(各回約30分を予定)

【会 場】東京臨海広域防災公園内 防災体験学習施設 そなエリア東京【語り部】天満 由佳(一般社団法人80億RITAプロジェクト 代表理事)【申 込】そなエリア東京1階インフォメーションカウンターにて受付(当日先着順)【参加費】無料※本ツアーは、防災体験学習施設を語り部とまわるプログラムです。通常行っている「東京直下72ｈ TOUR」での体験をご希望の方は、別途、１Ｆインフォメーションカウンターでお申込み下さい。※「東京直下72h TOUR」については、東京臨海広域防災公園HPをご覧下さい。

同日開催

「楽しく学ぶ！未来型防災の体験教室」

https://www.tokyorinkai-koen.jp/info/please.php

【時 間】10時～15時【講 師】一般社団法人80億RITAプロジェクト【参加費】無料

プログラム

・阪神・淡路大震災で震度７を経験した語り部トーク ・災害時にも役立つミニ手話講座 ・心と命を守る簡単セルフケア「縄文式健康法」ミニ講座 他・睡眠と美と健康をサポート「QQT体験」他

「焚火クラブ2026」

【時 間】11時～19時【会 場】多目的広場・エントランス広場【参加費】大人（高校生以上）500円（税込）中学生以下 無料【主 催】焚火クラブ実行委員会（国営東京臨海広域防災公園管理センター・株式会社ステップアウト）

プログラム

◎試焚火/焚火台人気投票

国内で販売されている焚火台・薪ストーブ（アウトドア用）が70台以上並び、火を入れて使用感を確認することができます。当日は、焚火台No.1を決める「焚火台人気投票」を行います。抽選で1名様に「焚火クラブオリジナル焚火台 」が当たります。

◎焚火ラウンジ

300席以上のチェアで焚火を楽しむことができます。焚火を眺めながら食事を楽しむことができます（「焚火食堂」で購入したもののみ）。

◎焚火食堂

焚火ラウンジで、焚火を眺めながら、ベーコン・フランクフルト・マシュマロなどを炙って食べることができます。

◎ワークショップ

焚火を使用した体験や遊び、木工クラフトなどを楽しめる体験コーナーです。

◎出店ブース＆マーケット

アウトドア用品・防災用品をのメーカー・ショップによる “防災×アウトドア”のマーケットです。

東京臨海広域防災公園について

東京臨海広域防災公園は、首都圏や大規模な地震災害等が発生したとき、国や地方自治体等の緊急災害現地対策本郡が設置され、公園全体が広域的な指令機能を持つ場所となります。また、草地広場などでは防災訓練や様々なイベントが実施されています。

園地について

【開園時間】6:00～20:00【休園日】年末年始・臨時休園あり【入園料】無料

防災体験学習施設「そなエリア東京」について

【利用時間】9:30～17:00（最終入場16時30分）【休館日】月曜日、第2火曜日（該当日が祝日の場合は開館し、翌日休館）【料金】無料

アクセス

【所在地】東京都江東区有明3-8-35【電車】◎ 東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅より徒歩4分◎ ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「有明」駅より徒歩2分【バス】◎ 都バス 門19甲系統「がん研有明病院前」停留所より徒歩約2分◎ 都バス 東16系統「有明二丁目」停留所より徒歩約7分【駐車場】◎ 本公園には一般駐車場はありません。公共交通機関または、周辺のコインパーキング等をご利用ください（但し、がん研有明病院の駐車場は利用できません）。◎ 団体バスで駐車場をご利用の場合は、事前予約が必要となります。 団体見学申込書又はWeb団体見学希望申込フォームの大型バス利用欄に台数をご記入ください。

お問い合わせ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B1%9F%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%9C%89%E6%98%8E3-8-35

東京臨海広域防災公園管理センター電話：03-3529-2180（9:30～17:00）

https://www.tokyorinkai-koen.jp/https://x.com/Parksrinkaihttps://www.instagram.com/sonaarea.tokyo/