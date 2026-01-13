株式会社カフェ（本社：大阪市、代表取締役社長：鳥澤 仙好、以下 当社）が運営するテイクアウトスイーツ専門店「tables labo（タブレス ラボ）」は、「阪急うめだ本店」の地下1階に、2026年1月１４日（水）から1月２０日（火）までの期間限定でPOP UPを出店いたします。 POP UPでは、人気焼き菓子の新フレーバー「塩バターケイク カカオ」の他、手土産や贈り物としても好評の「堀江バターサンド」や「６Cチーズケーキ」の詰め合わせもお買い求めいただけます。

■バターの豊かな風味とカカオニブのほろ苦さが特徴。新作「塩バターケイク カカオ」

【塩バターケイク カカオ」 1個340円（税抜314.82円）】阪急 うめだ本店POP UPの出店から販売をスタートする新作。国産の小麦とバターを贅沢に使用したケイク生地に、2種類のチョコレートとこし餡をブレンドしたガナッシュを合わせ、食感のアクセントとなるカカオニブを散らして焼き上げました。優しい甘さの中に、ほんのりとほろ苦さが広がる一品です。

■期間限定「tables labo」阪急うめだ本店 POP UP概要

【期 間】2026年1月14日（水）～1月20日（火）【営業時間】10:00～20:00 ※阪急うめだ本店の営業時間に準じます【場 所】阪急うめだ本店 地下1階 スイーツイベント1【販売商品】・「塩バターケイク カカオ」1個340円（税抜314.82円）・「塩バターケイク」1個３３０円（税抜305.56円）・「堀江バターサンド チョコアソート」1,600円（税抜1481.49円） 季節限定商品イチゴチョコ・ティラミス・レーズンチョコ 各1個(箱入り)・「６CチーズケーキMIX」2,800円（税抜2592.60円） プレーン・チョコ・塩キャラメル＆チョコレート 各2個（箱入り）・「サブレグルマン ミモレット＆黒胡椒」3,000円（税抜2777.78円） 15枚(缶入り)※会計処理の都合上、端数処理により単価と合計金額が一致しない場合がございます。

■「tables labo（タブレスラボ）」店舗概要

【所 在 地】 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル1階 【アクセス】 京阪電車・Osaka Metro谷町線 天満橋駅より徒歩1分【営業時間】 9:00～19:00【公式サイト】 https://www.instagram.com/tables_labo/【お問い合わせ】 Tel. 070-5570-4427 Mail tables.labo@ca-fe.co.jp※キャッシュレス決済（現金不可）

2025年4月1日、天満橋（大阪市中央区）にオープン。大阪・横浜に展開するカフェ「TABLES」が手掛けるスイーツ工房で製造したお菓子は、その日のうちに店頭へ。国産小麦粉やバター、九州産赤玉たまご、オーガニックチョコレートなど厳選された素材を使用したお菓子を販売しています。人気は、個性豊かなバタークリームを、ほんのり塩味の効いたサブレでサンドした「堀江バターサンド（冷凍）」。他にも、もち粉を使用した「モチドレーヌ」、「沖縄黒糖と全粒粉のカヌレ」など、種類豊富に取り揃えております。

■会社概要

【商 号】 株式会社カフェ【所在地】 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-24 京阪天満橋ビル別館 2F【設 立】 1996年5月30日 2022年5月 一級建築士事務所登録 大阪府知事登録(ロ)第25211号【資本金】 1,000万円【株 主】 京阪ホールディングス株式会社持株比100% 【代表者】 取締役会長 森井 良幸（もりい よしゆき） 取締役社長 鳥澤 仙好（とりさわ のりよし）【事業内容】 店舗内装・建築物のテサイン・設計・監理、飲食店舗運営(運営店舗32店舗) 【従業員数】 710名(契約スタッフ・アルバイト含む) ※2025年4月現在【公式HP】 https://www.cafeco-foods.com/

■運営店舗詳細

・カフェ 関西 TABLES Coffee Bakery & Diner（大阪市） / TABLES CAFÉ（大阪市） tables cook & jonathan's bookstore（大阪市） TABLES KITCHEN（吹田市）/BOOCHiC（大阪市） TRITON CAFE KOBE（神戸市） 関東 PARK SIDE TABLES（千代田区） / BROWN Tables（千代田区） CRAFTALE（目黒区） / tables cook & LIVING HOUSE（横浜市）・和食・居酒屋 天ぷら こぎつね（枚方市） / 豆冨と季節料理 芦刈 守口店（守口市） 京町一鳥目（大阪市）・学内レストラン レストランポプラ（関西学院会館）・オンラインストア TABLES online ・テイクアウトショップ tables labo（大阪市）・ジューススタンド ジューサーバー（大阪市2、枚方市1）・行楽施設フードコート ノームダイニング、クレープリーフルッタ、 ファルコンカフェ 他（枚方市・ひらかたパーク）・フランチャイズ事業 ケンタッキーフライドチキン、キャナリィ・ロウ、函館市場各店舗には、時代を映す声、考え方、人が求めるコト・モノのヒントが自然と集まってきます。私たちは、そうしたお客様の想いを、一皿の料理や店内を彩る様々なデザインに反映させるエンターテインメントとして提供することを大切にしています。リアルな現場に向き合い続けてきたからこそ踏み出せる一歩先の視点を持って、幸せな空間と時間をデザインする企業でありたいと考えています。

