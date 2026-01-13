JR西明石駅近く、ホテルキャッスルプラザ内の広東料理店『春華』 では、旬の牡蠣を味わう「牡蠣フェア」を開催中です。定番の麻婆豆腐をはじめ、5種の牡蠣料理メニューを、2月末までの冬季限定でご用意しています。ホテル内ならではの落ち着いた空間に加え、個室も完備しており、ゆったりと牡蠣料理をお楽しみいただけます。

■ 繊細な牡蠣を生かす、広東料理のひと手間

牡蠣は、火入れや下処理のわずかな違いで、味わいが大きく変わる食材です。春華では、牡蠣の大きさや身の状態を見極め、その日の状態に合わせて調理しています。旨みを閉じ込め、余分な水分を出さないよう仕上げることで、牡蠣本来の味わいを引き出しています。

■5種の牡蠣料理メニューをご用意

牡蠣入り麻婆豆腐 1,500円（税込）

牡蠣の濃厚な旨みを生かし、特製の麻婆ソースで仕上げた当店の定番の一皿。豆腐のやさしい口当たりの中に、牡蠣のコクと香りが広がり、辛味の奥に深い味わいを感じられます。

牡蠣とターサイの澄まし炒め 2,000円（税込）

強火で一気に火を入れ、牡蠣のふっくらとした食感と旨みを閉じ込めた炒め物。ターサイのシャキッとした歯ごたえと、やさしい青い香りが、牡蠣の風味を引き立てます。

牡蠣と揚げ豆腐のオイスターソース煮込み 2,000円（税込）

香ばしく揚げた豆腐に、牡蠣の旨みが溶け込んだオイスターソースを絡めた、コクのある煮込み料理。外は香ばしく、中はやわらかな揚げ豆腐がソースを含み、牡蠣の風味と一体となって口の中に広がります。

牡蠣とネギ生姜の和えそば 1,700円（税込）

牡蠣の旨みを生かしたタレに、香り高いネギと生姜を合わせた和えそば。さっぱりとした後味の中に、牡蠣のコクがやさしく広がり、食後にも心地よい一杯です。

殻付き牡蠣のネギ生姜蒸し 950円（税込）

殻付きのまま蒸し上げた牡蠣に、香り高いネギと生姜を合わせた一品。余分な調味を加えず、蒸気でふっくらと火を入れることで、牡蠣そのものの旨みとみずみずしさを楽しめます。

■ ホテル内の静かな空間で味わう、旬の牡蠣料理

寒さが深まる冬は、牡蠣の旨みが最も引き立つ季節。ホテル内ならではの落ち着いた空間と、個室も備えた店内で、職人の技が光る牡蠣料理を、ぜひこの機会にご堪能ください。

■ 店舗情報

広東料理店 春華

《所在地》兵庫県明石市松の内2-2、ホテルキャッスルプラザ内《電話》078-927-1800《営業時間》ランチ11:30～14:30ディナー17:00～21:00《定休日》月曜日・木曜日

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%B8%82%E6%9D%BE%E3%81%AE%E5%86%852-2

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社キャッスルホテル〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2-2https://www.castlehotel.co.jp/広報室：大角（おおすみ）TEL：078-927-1111（9:00～17:30）E-mail：nishiakashi_restaurant_pr@castlehotel.co.jp