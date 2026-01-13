“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、この度、GMOリサーチ＆AI株式会社が運営する「GMO顧客満足度ランキング」の2025年「ネットスーパー 顧客満足度調査」において、顧客満足度 総合ランキング第1位を獲得いたしました。

詳細はこちら：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/netsuper_2025「GMO顧客満足度ランキング」は長年にわたり市場調査のデータ提供や分析サポートを行ってきたGMOリサーチ&AI株式会社が、特定のサービスや商品を実際に利用した経験のある方のみを対象に、厳格な手法に基づいて調査を実施し、企業のブランド価値を可視化させた信頼性の高いランキングです。

■ライフネットスーパーについて 「ライフネットスーパー」は、商品をパソコンやスマートフォンからご注文いただき、お住まいの近隣店舗から商品を配送し、自宅でお受け取りいただけるサービスです。重たい商品、天候の悪い日や、仕事・育児・介護などで店舗に立ち寄る時間がない方にも便利で、大変ご好評をいただいております。

■ライフネットスーパー利用方法ご利用いただくには、お客様の会員登録が必要です。ライフネットスーパーのページをご覧いただき、お届け先が配達エリア内であれば、ご登録完了後すぐにご注文いただけます。※配達エリアはライフネットスーパーアプリ・サイトへアクセスいただき、配達先郵便番号を入力の上ご確認ください「ライフネットスーパー」サイト（https://www.life-netsuper.jp/）※Chrome・Edge・Firefoxの最新版に対応しています。（Internet Explorer では表示できません。)■取扱商品食料品、惣菜、日用品等※上記は全て2025年12月31日（水）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。■ライフネットスーパーをご評価いただいたポイント主に下記項目についてご評価をいただき、ネットスーパー総合第１位を獲得いたしました① 会員登録・アプリ、サイトの使いやすさ② 商品情報のわかりやすさ③ 食材の鮮度※調査概要や詳しいランキング結果は、GMOリサーチ&AIの下記ページをご覧ください。https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/netsuper_2025■調査概要・ 調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社・ 調査方法：オンライン調査・ 調査回答者数：5,171名・ 規定人数：100人以上・ 調査期間：2025年8月14日～2025年9月10日・ 調査対象：・ 性別：指定なし・ 年齢：18～84歳・ 地域：全国・ 条件：以下すべての条件を満たす人 1）過去1年以内に対象のネットスーパーを利用したことがある人 2）生鮮食品を購入したことがある人※ ただし、特別な時（パーティーやギフト）のみ、お試しサービスのみ、買い物代行サービス経由の利用者は対象外とする 調査企業・サービス数：14 定義：生鮮食品を取り扱うECサイト。※ ただし、買い物代行サービス、様々な店が出店するモール型のサイトは対象外とする

便利な「ライフネットスーパーアプリ」！

さらに快適にネットスーパーをご利用いただける「ライフネットスーパーアプリ」がございます。ご注文の際は、ぜひ「ライフネットスーパーアプリ」をご使用ください。

＜「ライフネットスーパーアプリ」概要＞正式名称：ライフネットスーパーアプリ開発元：10X, Inc.対応OS：iOS、Android利⽤料：無料ダウンロードURL：https://app.adjust.com/6z5b8uq

『ライフらしさ』宣言！

当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化しました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。