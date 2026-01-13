この度株式会社ブライセン （本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、

弊社アノテーション特設サイトにて「SUBARUアイサイトチームとの10年の軌跡」インタビュー第三弾を公開いたしました。

こちらからご覧いただけます。

→https://annotation.brycen.co.jp/customer-voice/subaru/vol3

「SUBARU様特設ページ」にてSUBARU様との、これまでの10年間の取り組みを紹介するページと、スペシャルコンテンツとしてSUBARUアイサイトチームの方々からのインタビュー記事を掲載しております。

今回の第三弾では、データに関する徹底的な効率化や、未来に向けた取り組みについて詳しくご紹介しています。

ぜひご一読ください。

