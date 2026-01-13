Guide Sensmart、CES 2026で画期的なApexVisionテクノロジーを披露

米ラスベガス、2026年1月11日 /PRNewswire/ -ラスベガスで開催中のCES 2026において、Guide Sensmartのブース（ブース番号21740）は、同社最新のサーマルイメージング技術の革新で注目を集めています。同社は、視覚性能の限界を押し広げ、業界標準を再定義することを目的に設計された次世代サーマルイメージング技術ApexVisionを披露するとともに、サーモグラフィー機器、アウトドア・ハンティング向け光学機器、サーマルコア、セキュリティ用PTZカメラにわたるプロフェッショナル向け製品ポートフォリオを紹介しています。



Guide Sensmart Booth 21740 at CES 2026



イノベーションによって鮮明さを再定義する

ApexVisionの視覚性能の飛躍を支えているのは何でしょうか？次世代の赤外線検出器「ApexCore S1」、高性能な処理プラットフォームNexus 1.0、そしてAI駆動のAll-Scenario 1.0アルゴリズムを基盤に、ApexVisionは画像ディテールの向上、コントラスト強化、ターゲットの強調表示、そして遅延のない映像表示において卓越した改善を実現しています。

ソフトウェアとハードウェアの両面で数多くのアップグレードを重ねたApexVisionは、サーマルイメージング分野におけるGuide Sensmartの数十年にわたる専門知識を体現しています。この技術は、鮮明さと精度において新たなベンチマークを打ち立て、産業製造、電力業界、アウトドア・ハンティング、セキュリティ分野など、幅広い分野のプロフェッショナルを支援します。

「Guide Sensmartでは、テクノロジーはユーザーが迅速かつ効果的に十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援すべきだと考えています」と、Guide SensmartのCEO、Hank Huang氏は述べています。「ApexVisionによって、私たちはサーマルイメージングの性能を高めるだけでなく、信頼性とユーザー体験における新たな基準を打ち立てています。」

温度測定

Guide Sensmartは、ApexVisionサーマルイメージング技術の高い汎用性を披露しています。サーマルカメラのH6S、PT870S、E3Sは、電力、産業製造、建築/HVAC検査、セキュリティ監視、科学研究などの過酷な環境において、正確な温度測定を提供します。

アウトドア・ハンティング向け光学機器

アウトドア光学機器の専門企業として、Guide Sensmartは、ハンター、自然観察者、救助要員向けに高度なサーマルおよびナイトビジョン光学機器を設計しています。注目のサーマル製品には、超高精細な映像と高い堅牢性を兼ね備えた単眼鏡TD650LSおよび双眼鏡TN650MSが含まれます。

グローバル展開の拡大

Guide Sensmartは、300社以上の長期的なチャネルパートナーとともに、70か国以上での展開を拡大しています。ドイツおよび北米に設置された専用のアフターサービスセンターにより、ユーザーへのサポート体制が一層強化されています。CES 2026におけるApexVisionの発表は、Guide Sensmartのグローバル展開と業界リーダーシップへのコミットメントを改めて強く示すものです。

CES 2026でApexVisionを体験してください

ブース21740にお越しいただき、ApexVisionおよびGuide Sensmartのサーマル機器のライブデモンストレーションをご体験ください。

「CESはイノベーションのための最高峰のプラットフォームであり、当社の最新の進歩を披露できることを大変うれしく思います」と、Hank Huang氏は付け加えました。「業界のリーダーの皆様と交流し、ApexVisionが私たちの世界の捉え方や関わり方をどのように変革するのかをお見せできることを楽しみにしています。」

私たちは、パートナーシップや協業の可能性を積極的に検討したいと考えています。Guide Sensmartの詳細については、https://www.guideir.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

