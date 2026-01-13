ApexVision、CES 2026で初披露：Guide Sensmartが熱画像技術における超高精細時代の到来を告げる

ラスベガス、2026年1月11日 /PRNewswire/ -- 熱画像技術のグローバルリーダーであるGuide Sensmart（ブース21740、中央ホール）は、同技術を基盤とする一連の新製品とともに、次世代の熱画像イノベーション「ApexVision」を正式に発表しました。今回の発表は、業界にとって単に「熱を見る」段階から、「鮮明さ・精度・知能をもって見る」段階へと進化する体系的な飛躍を意味し、超高精細によって定義される新時代の幕開けを告げるものです。



Guide Sensmart Showcases ApexVision at CES 2026



CES展示会場での反応：「超高精細」が深い関心を呼ぶ

Guide Sensmartのブースでは、ApexVisionを搭載した製品のライブデモンストレーションが実施され、業界アナリストからグローバルメディアに至るまで、幅広い来場者の強い注目を集めました。遠距離ターゲットの細部を鮮明に維持する比較検証や、高速で移動する物体をにじみのないクリアな映像で捉えるデモなど、実機による体験型比較は一貫して高い評価を獲得しました。多くの専門家から、この信頼性の高い「見たままを捉える」明瞭さは、業務効率および意思決定の信頼性を直接的に向上させるものであるとの指摘が寄せられました。

ApexVisionはハードウェアとソフトウェアの両方を統合しており、高感度なApexCore S1検出器、Nexus 1.0処理プラットフォーム、そしてシナリオごとに最適化されたアルゴリズムを組み合わせています。ApexVisionはこれらを統合することで、複雑な環境下での低コントラスト、遠距離または高倍率における細部の消失、高速で移動する対象物のモーションブラー、および微細な温度差の不正確な検出といった、長年の課題を克服することに成功しました。

アーキテクチャからアプリケーションまで：ApexVisionが支えるフルポートフォリオ

CESの展示会場において、Guide SensmartはApexVisionが熱画像デバイス全体にわたり、どのように具体的な性能向上をもたらすかを実演しました。サーモグラフィー機器（例：E3S、H6Sサーマルカメラ）では、SharpIR 2.0アルゴリズムを活用することで、過酷な環境下でも安定かつ正確な温度測定を実現し、検査担当者が隠れた不具合をより高い確信をもって特定できるようにしています。アウトドア向けハンティング光学機器（例：TD650LS単眼鏡、TN650MS双眼鏡）では、Hyper-Light 2.0の恩恵により、完全な暗闇の中でも夜行性の野生動物を識別できるほか、10倍ズーム時においてもクリーンでシャープな映像を維持しながら、高速で移動するターゲットを追跡することが可能です。

「ApexVisionの発表は、当社が垂直統合型で進めてきた技術開発が、ユーザーにとっての実質的な価値へと結実したことを示す重要なマイルストーンです」と、Guide Sensmartの広報担当者は述べています。「これは単なる仕様の集まりではありません。あらゆるプロフェッショナルなユーザーに対して、超高精細という確信を提供するものです。」

CES 2026におけるApexVisionの初披露は、単なる製品アップデートにとどまるものではありません。感度、安定性、環境耐性の間に長年存在してきたトレードオフを解消することで、Guide Sensmartは熱画像技術を超高精細時代へと押し進め、より明確で、安全かつ効率的な未来の構築に貢献しています。

同社は、皆様とのパートナーシップおよび協業の可能性について前向きに検討したいと考えております。Guide Sensmartの詳細については、https://www.guideir.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

