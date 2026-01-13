ラ・リーガとEA SPORTS（TM）がNext Gen Draftの第2弾を開始

ラ・リーガ FC FUTURES（ニューヨーク）

＊このプロジェクトは、サッカーの真の価値を通じて世界各地との関わりを促進しながら、世界中の若い才能を発掘・育成することを目的としています。2026年1月10日にメキシコでスタートし、日本では3月14日、15日に初めて開催されます

＊このプロジェクトは、世界中で約900人の子どもたちを対象に、日本、メキシコ、ナイジェリア、モロッコ、中国で開催され、最終フェーズはスペインで行われます

＊この取り組みは、世界各地のサッカーへの投資を目的としたEA SPORTS（TM）の長期的な取り組みで、EA SPORTS FC FUTURESの一環です

【東京2026年1月13日LALIGA＝共同通信JBN】スペインサッカー1部、2部リーグのラ・リーガ（LALIGA）とEA SPORTS（TM）は、競技、トレーニング、変革的な体験を組み合わせ、多様な文化や地域の若者たちにサッカーをより身近なものにする国際プログラム「Next Gen Draft」の新たな方法を取り入れます。2026年の方法では、次世代に実際のチャンスを生み出すというラ・リーガとEA SPORTS（TM）の取り組みを強化し、グローバルな展開を拡大するとともに、そのポジションがEA SPORTS FC FUTURESにおける最も重要なイニシアチブの1つであることを確実に認識させていきます。

第2弾となる今回は、Next Gen Draftはプロのメソッド、競技評価、および価値を重視する教育アプローチを統合した包括的な育成プログラムを軸に構成されています。

▽才能を発掘し、育成するためのプログラム

ラ・リーガ FC FUTURESのNext Gen Draftは、参加者のサッカー技術と人としての価値を評価し、さらに高めるための4つのフェーズで構成されています：

1. FC Rush Tournament：EA SPORTS FC（ビデオゲーム）に着想を得たこの大会では、登録選手がそれぞれ7分ハーフの5対5の試合で競います。1日で80試合以上が行われ、スペインから派遣されるラ・リーガの公式スカウトが、技術、視野、向き合う姿勢、そして総合的なパフォーマンスを評価し、50人（女子25人、男子25人）を選出します。







2. FC FUTURES Academyトレーニング：選ばれた50人の選手は、ラ・リーガ公式メソッドに基づき、FC FUTURESが開発したメソッドによる個別トレーニングをラ・リーガのUEFA（欧州サッカー連盟）公認のPROコーチから受けます。上位32人（女子16人、男子16人）が次のステージへ進みます。







3. ファイナルマッチ：このステージでは、若い選手たちが地元チームとの11人制の試合に挑みます。試合後、最も優れたパフォーマンスを見せた女子4人、男子4人が自国の代表として選ばれ、スペインでの特別なラ・リーガ体験に参加します。選考は、競技力だけでなく、心理・情緒面の評価も含まれ、取り組む姿勢、チームワーク、粘り強さといった価値が重要な基準になります。







4. スペインでのラ・リーガ Experience（6-7月）：プログラムの最終段階では、ファイナリストたちが全費用主催者負担でスペインを訪れ、各国のステージから選ばれた8人ずつ、計40人の若い選手が国際グループに加わります。ラ・リーガ Experience（体験）の期間中、選手たちはラ・リーガのUEFA PROコーチによる専門的なトレーニングを受け、ラ・リーガ EA SPORTSクラブのユースチームとの親善試合に臨み、さらに欧州トップレベルのサッカー環境に触れる特別な訪問やアクティビティーを楽しみます。







▽日本初開催！

Next Gen Draftは今回、日本で初めて開催されます。24チーム・168人の選手が参加し、その中から最終的に選ばれる男子4人、女子4人の枠を目指して挑みます。選ばれた8人は、6-7月にスペインで行われるラ・リーガ Experienceに参加することができます。

日本でのイベントに関するすべての情報や詳細、参加登録のご案内は、以下のリンクからご覧いただけます。迷わず、この「一生に一度」の体験にご参加ください！

www.nextgendraftsjapan.com







▽EA SPORTS FC FUTURES：未来を見据えて

EA SPORTS FC FUTURESは、世界各地のサッカーに投資するEA SPORTS（TM）の長期的な取り組みです。15 を超えるパートナープログラムの支援や10カ国以上での機材の寄贈に加えて、コーチが日々の活動で活用できるトレーニングドリルを無料で公開するオンラインライブラリーも提供しています。これらのトレーニングは、ゲームのビジュアル要素と専門的な指導ガイダンスを組み合わせ、スポーツのフィジカルとデジタルの両面を融合させることで、若い選手たちに革新的な学習体験を生み出しています。

このプロジェクトは、十分な支援を受けられていない地域にあるサッカーグラウンドの改修にも投資しており、スポーツを促進し、地域の若者に安全にプレーする場を提供しています。これまでに、マラガ（スペイン）、バレンシア（スペイン）、ケープタウン（南アフリカ）、Cheng San-Seletar（シンガポール）、サンパウロ（ブラジル）、メデジン（コロンビア）、グアダラハラ（メキシコ）で改修を実施し、地域の活性化とサッカーへの関心の拡大に貢献しています。







▽ラ・リーガについて：

ラ・リーガは、世界最大のサッカー・エコシステムです。ラ・リーガ EA SPORTSに所属する20のスポーツ株式会社（SAD）およびクラブと、ラ・リーガ HYPERMOTIONに所属する22のクラブで構成される民間のスポーツ協会で、スペインにおけるプロサッカー大会の運営を担っています。ラ・リーガは、ソーシャルメディア上で16のプラットフォームと20の言語を通じて、世界中に2億5800万人以上のフォロワーを擁しています。スペインのマドリードに本部を置き、どのスポーツ団体よりも広範な国際ネットワークを有し、8つのオフィスを通じて35カ国に展開しています。また、協会の財団であるFUNDACION ラ・リーガを通じて社会貢献活動を行っており、プロサッカーリーグとしては世界で初めて、知的障がいのあるサッカー競技者のためのリーグ「ラ・リーガ GENUINE Moeve」を創設しました。

ソース：ラ・リーガ、EA SPORTS（TM）