株式会社クロスデバイス(本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：早川 達典)の100％子会社で、地域共創プロジェクトを手がける、むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社(本社：東京都千代田区、取締役社長：中尾 文宏)はサブスクリプションサービス(月額定額制)で多様な文化・スポーツ・観光イベントに参加できるプラットフォームサービスを展開する株式会社Sonoligo(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：遠山寛治、以下「Sonoligo」)と、地域共創プロデューサー中尾 文宏によるアドバイザリー契約を締結したことをお知らせいたします。





企業ロゴ





■背景と目的

本提携により、Sonoligo社の持つ「文化イベント体験のサブスクリプション」というデジタルプラットフォームと、地域共創プロデューサー中尾 文宏が培ってきた地域ネットワークおよびプロデュース力を融合。自治体や地域事業者との連携を深め、地方創生における新たな人流創出と体験価値の向上を目指します。









■中尾 文宏 プロフィール

2000年、KADOKAWAグループ入社。WEBメディアや電子書籍といったデジタルコンテンツ開発の最前線に従事。コロナ禍以降、その知見を地方創生へと転換し、多数の自治体でデジタルマーケティング戦略の策定・参画に携わる。2024年に、むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社を設立。静岡の地域情報メディア『むすびめ』編集長を務める傍ら、地域のクリエイターや専門家が持つIP(知的財産)、イノベーションを掛け合わせ、地域課題を解決するスペシャリストとして活動している。





地域共創プロデューサー 中尾 文宏





■今後の展開

静岡県との協定に基づき、Sonoligo社が新たに提供開始した、県内のスポーツ、文化、観光などのイベントをサブスクでお得に体験できる「しずGo!」事業において、静岡県内のイベント主催者、文化施設、団体等にパートナーシップ構築、コンテンツ開発等について推進していきます。





しずGo!

しずGo!サービス概要





【会社概要】

商号 ： むすびめコミュニケーションクリエイツ株式会社

所在地 ： 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-1 平富ビル6F

事業内容： メディア・マーケティング事業/教育事業/地域共創事業

URL ： https://musuvime.jp/corporate/