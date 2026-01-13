CES 2026において、 **ThunderSoft**（Thunder Software Technology Co., Ltd.、ストックコード：300496）は、 **インテリジェント車両、AIoTデバイス、ロボティクスに至るまで、幅広い製品およびソリューションのポートフォリオを通じて、AIOS（AIネイティブオペレーティングシステム）プラットフォームを披露しました**。 同社は、OSレベルからAI革命をフィジカルな世界へと持ち込む方法を明確に示しました。

ThunderSoftは、 **「AIがいかにしてデバイスや産業を横断し、信頼性、効率性、セキュリティを確保するシステムレベルの能力を実現できるのか」** という中核的な問いに焦点を当てました。

オペレーティングシステムからAIOSへ

長年にわたるオペレーティングシステム分野での専門知識を基盤に、 **同社はシステムソフトウェアが大規模な技術導入をいかに可能にするかという点に、一貫して注力してきました。**

ThunderSoftの共同創業者兼エグゼクティブプレジデントであるLarry Geng氏は、 *「AIは急速に基盤的な能力になりつつあります」*と述べました。 *「AIOSにより、私たちはAIをオペレーティングシステム層に直接統合し、車両、デバイス、ロボット全体にわたって、信頼性とセキュリティを確保しながら大規模に展開できるようにしています。CES 2026は、このアーキテクチャがすでに実際の製品を支えていることを示す重要なマイルストーンです。」*

1.自動車分野：AIネイティブコックピット向けAquaDrive OS 2.0 Pre

自動車ゾーンでは、 **ThunderSoftがインテリジェントコックピット向け次世代AIOSプラットフォームであるAquaDrive OS 2.0 Preを発表しました。量産対応アーキテクチャを前提に設計された**AquaDrive OS 2.0 Preは、 **AIネイティブな機能を車載OSレイヤーに取り込み、主要機能においてミリ秒レベルの応答時間（500ms以下）を保証するとともに、AIの能力の限界を拡張します**。

主な特長- **リアルとデジタルを統合した運転可視化**ナビゲーションマップ、Surround Reality（SR）のリアルタイムレンダリング、AVMパノラマ映像を統合した、単一の一体型ビューを提供します.- **マルチエージェントによるシナリオベースのインタラクション**起動、走行、駐車といった各シナリオ全体でインテリジェントエージェントが動作し、より能動的で自然な車内インタラクションを実現します.- **AIOSアーキテクチャによるスケーラブルなAI演算**オンデバイスでのモデル展開をサポートするとともに、AIBOXを通じた柔軟なAI演算拡張により、レイテンシー、プライバシー、性能の最適なバランスを実現します.- **グローバルエコシステムに対応した量産実績のあるプラットフォーム**標準化されたインターフェースを備えた安定したOS基盤と、グローバルなソフトウェアおよびコンテンツエコシステムとの深い統合により、OEMの統合作業を削減し、グローバル展開の迅速化を支援します。

2.AIoT分野：AIOSを基盤とするハードウェア・ソフトウェア一体型エッジAIソリューション

AIoTゾーンでは、ThunderSoftが **AIOSを基盤としたエッジAIソリューションのポートフォリオを披露し、AIOSが一貫したエッジAI性能を実現するとともに、AI技術をシームレスにフィジカルな世界へと展開する方法を示しました**。

**2.1 スマートホーム：AI Home Hub－AIOS駆動のシステムブレイン**

AIOSによって駆動されるスマートホームシステムで、 **複数のデバイスを統合的に連携させます**。 AIワークロードをローカルで実行し、OSレベルでデバイス間の協調を管理することで、 **データ処理をユーザーの近くに保ちながら、パーソナライズされたサービスを提供します**。

**2.2 AIグラス：AIOSによって実現される一人称視点AI**

ThunderSoftのAIグラスソリューションは、軽量なハードウェアと高度にカスタマイズされたAIOSを組み合わせ、OSレベルから一人称視点のビジョン、音声インタラクション、オンデバイスAIアシスタンスを統合しています。

**2.3 AIOSを基盤とするアクションカメラおよびイメージングデバイス**

ThunderSoftは、システムレベルの設計によって最適化されたAI対応アクションカメラソリューションも発表しました。 OS内でイメージングアルゴリズム、電力管理、リアルタイム処理を協調させることで、 **量産対応のコンパクトなフォームファクターにおいて、安定した高品質のAI機能を実現します**。

3.ロボティクス分野：フィジカルな世界へと拡張するAIOS

ThunderSoftは、AIOSプラットフォームが現実世界におけるフィジカルなインタラクションをどのように支援するかを示しました。 **ThunderSoftのAIOSアーキテクチャを基盤とするロボットは、オペレーティングシステムを通じてAIモデル、演算リソース、複数のセンサー入力を統合・協調しています。これにより、自然言語による対話、自律ナビゲーション、精密なモーション制御が可能となり、AIOSがデジタルな知能とフィジカルな実行を結び付ける役割を果たしていることが示されました**。

また、ThunderSoftは **ロボットアプリケーション開発に適したコンパクトなエッジAI開発プラットフォームであるRUBIK Pi 3を紹介し、開発者やイノベーターによるロボティクス分野の革新を加速させる**ことを強調しました。

**ThunderSoftの子会社であるKNEWBOTSは、倉庫およびイントラロジスティクス環境向けの物流ロボットソリューションを披露しました。**

ThunderSoftについて

ThunderSoftは、オペレーティングシステムおよびオンデバイスAI製品・技術を提供する世界有数のプロバイダーであり、その事業領域はスマートフォンからスマートビークル、AIoT、スマート産業へと段階的に拡大しています。現在、世界40都市以上で事業を展開し、従業員数は1万5,000人を超えており、そのうち90%以上が研究開発（R&D）に従事しています。詳細情報はこちら：https://en.thundersoft.com

問い合わせ先：pr@thundersoft.com