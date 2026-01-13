青森県で第２１回全農全国高等学校カーリング選手権大会が開幕！！ ～３日間の試合日程を乗り切る選手たちを「もぐもぐブース」で応援～

ＪＡ全農は、１月２２日（木）～２５日（日）に青森市のオカでんアリーナで開催する「第２１回全農全国高等学校カーリング選手権大会」に特別協賛します。

この大会は、全農が特別協賛している「ＪＡ全農チビリンピック 全農杯 全日本小学生カーリング選手権大会」、「全日本中学生カーリング選手権大会」に続く大会で、高校生カーラーの育成を目的としています。全国各地から１０チーム約５０人の高校生カーラーが集まり、氷上で手に汗握る熱戦が繰り広げられます。

前回大会集合写真

大会初日は参加選手を対象に、バランスよく食べることの大切さを伝えるスポーツ栄養教室を実施します。大会期間中には、試合前後の栄養補給をサポートするため、青森県産のお米「青天の霹靂」を使用したおむすびやカットりんごをはじめ、全農の商品ブランド「ニッポンエール」商品やＡコープ商品であるたまごスープなどを取りそろえた「もぐもぐブース」を設けます。

また、入賞チームには副賞として青森県産のお米とお肉を贈呈します。全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちまで「ニッポンの食」で応援しています。

競技の様子

もぐもぐブース

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

「全農広報部スポーツ応援」では、カーリングをはじめスポーツと食に関わる情報や全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

【大会概要】

（１）大会名称：第２１回全農全国高等学校カーリング選手権大会

（２）日程：2026年１月２２日（木）～２５日（日）

（３）会場：オカでんアリーナ（青森市）

（４）スケジュール：

（５）参加者数：高校生約５０人

（６）出場チーム：

【男子】北海道選抜、東北選抜、長野選抜、広島・北海道・千葉合同、青森・岩手合同

【女子】北海道選抜、東北選抜、東京選抜、福岡・長野・新潟合同、青森選抜

（７）競技方式：総当たりによるリーグ戦を行い、上位３チームによる決勝トーナメントを実施

（８）主催：（公社）日本カーリング協会、青森市、

全国高等学校カーリング選手権大会実行委員会

（９）特別協賛：全国農業協同組合連合会

（ １０ ） 協賛：（株）番地銘石、青森農業協同組合（ＪＡ青森）

（ １１ ）商品提供： 全農青森県本部