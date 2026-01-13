帰国生や留学生を対象にした英語学習講座・受験対策講座を展開し、高い実績を有する駿台予備学校グループ・駿台国際教育センター(所在地：東京都千代田区)が、2026年夏以降に海外留学を予定している中高生や、保護者の海外赴任に帯同予定の中高生を対象に、英語圏での学校生活をスムーズにスタートするための「留学直前準備コース」を開講します。東京・お茶の水の会場で2026年2月22日(日)・3月8日(日)・20日(金/祝)に生徒・保護者を対象にした募集説明会を行います。





※上記3回は同内容です(いずれかにご参加ください)

※コース自体のお申込は先着順のため、定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます

※コースの早期割引締切日は3月9日(月)でございます





Discussion Class









◆内容

「留学直前準備コース2026年度 募集説明会」

・コースおよびカリキュラムのご説明

・海外で求められる英語力と資質

・受講お申込みの流れと質疑応答









◆対象(生徒・保護者)

・新中学1年～新高校3年(2026年4月時点) ※学年が該当しない場合はご相談ください。

・英語圏の現地校に進学予定の方

・日本や海外のインターナショナルスクールに進学予定の方

・単身留学予定の方

・保護者の海外赴任に帯同予定の方





Vocabulary Class





◆日程

2月22日(日) 13:00～15:00 会場実施(東京・お茶の水)

3月8日(日) 13:00～15:00 会場実施(東京・お茶の水)

3月20日(金/祝) 13:00～15:00 会場実施(東京・お茶の水)

※いずれの日も、ご希望者にクラス分けのための英語力レベルチェック(生徒)をご案内しております(事前予約制)。

※レベルチェックは説明会後15:15～17:00の時間帯で行います。





◆参加費

無料





◆会場

駿台国際教育センター 英語専門部

東京都千代田区神田駿河台1-7-4 小畑ビル2F





◆申込方法 webフォームよりお申込みください。

https://www.sundai-global.jp/preparing-form/





Drama Class









◆留学直前準備コース 概要

https://www.sundai-global.jp/course/preparing/





2011年に開講し、2026年度で開講16年目を迎えます。海外の現地校やインターナショナルスクールは日本とは異なる教育システムであり、しかも全て英語での授業についていくことは、かなりの努力を必要とします。コース開講以来、海外に渡航する生徒の、渡航前の英語スキルを養成する目的のもと、今まで多くの学生を送り出してまいりました。





海外渡航前に、英語の基礎構築やコミュニケーション、英語での授業の受け方や、英語で学ぶ歴史・数学・理科、課題エッセイの書き方、プレゼンテーションやディスカッションのスキルなどを身につけることで、渡航先での学校生活の充実を図ります。









【Dailyコース】

対象：海外渡航まで日本の学校に通わず留学の準備をする生徒

期間：2026年4月2日(木)～6月26日(金)

※月～金… 9:30～15:40(※60分×5コマ×週5日)

※4月29日～5月6日はGW休校









【Eveningコース】

対象：海外渡航まで日本の学校に通いながら留学の準備をする生徒

期間：2026年4月3日(金)～7月27日(月)

※月・水・金… 18:00～20:30(※60分×2コマ×週3日)、

※4月29日～5月6日はGW休校





※詳細はホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。

※特定留学団体割引および早期申込割引[3月9日(月)]までのお申込に適用)がございます。





Guidance





【駿台国際教育センター 概要】

会社名 ： 駿台国際教育センター株式会社

部署名 ： 英語専門部

事業内容： 帰国生を対象とする教育機関「駿台国際教育センター」の運営

北米・アジア・ヨーロッパに展開する駿台海外校のサポート全般

留学準備と英語4技能を養成する英語専門部の運営

URL ： https://sundai-global.jp/