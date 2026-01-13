“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「大洗パークホテル（所在地：茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-10）」は、皆様へより快適で心地よい空間をお届けするため2026年3月1日（日）全館リニューアルオープンいたします。公式サイト：https://www.ooarai.co.jp/リニューアルオープン記念プラン：https://x.gd/rtq3h

大洗パークホテルは海と松林に囲まれた寛ぎのリゾートホテルです。この度のリニューアルのコンセプトは「Revival of Elegance」。全客室の内装を一新し、2階には温泉後のひとときをドリンクと共にゆったりとお過ごしいただける「湯上りラウンジ」が新たに登場します。またレストランはよりスタイリッシュに進化し、洗練された雰囲気の中でコース料理をお楽しみいただけます。さらに今夏～秋頃には、クラブラウンジ及び混浴サウナ施設(水着着用)も誕生予定です。本リニューアルプロジェクトは、株式会社リロバケーションズ、株式会社PROSPER（地域活性化ファンド運営）、株式会社Plan・Do・Seeと3社共同にて、昨年より段階的に進めてまいりました。これまでの大洗パークホテルの歴史を継承し、町と共に繁栄するホテルを目指してまいります。

■リニューアルコンセプト

Revival of Elegance ～その風格は、いつの時代にも麗しい～

Revival（リバイバル）：失われかけた価値に再び命を吹き込むElegance（エレガンス）：風格、上品さ、気品、洗練、控えめで美しい佇まい移り変わる時代のなかでも変わらない普遍的な佇まい変わりゆく価値観の中で進化しつづける迎賓のかたち歴史を継承し、磨き続ける使命を担う地に根ざし、町と共に繁栄するホテル

・リニューアル箇所全客室内装／レストラン／湯上りラウンジ＜2026年夏～秋頃＞クラブラウンジ＆混浴サウナ施設（水着着用）

リニューアルオープン記念プラン

プラン名：【リニューアルオープン記念】2026年3月全館リニューアル！洗練された大洗でのひととき＜和洋特選会席■＞価格：18,700円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）※会員登録でさらに5%OFF予約・詳細：https://x.gd/rtq3h

【株式会社PROSPER／株式会社Plan・Do・See】株式会社PROSPERと株式会社Plan・Do・Seeは、「日本を元気にする」をコンセプトに掲げた地域活性化ファンドを運営。ミシュランキーを獲得したおちあいろう(静岡県伊豆市)や青山グランドホテル(東京都港区)などを運営するPlan・Do・SeeとPROSPERがタッグを組み、ファンドを通じて資金を提供するだけでなく、リアルなバリューアップ支援を行い、観光業を含む地域の中小企業の成長に貢献しています。

【株式会社PROSPERと大洗パークホテル】PROSPER･CAPITAL有限責任事業組合が運営する「PROSPER日本企業成長支援ファンド第一号投資事業有限責任組合」は、本ファンドが出資する特別目的会社を通じてリゾートホテル「大洗パークホテル」の運営にかかわる資産を2024年取得。

大洗パークホテル

大洗パークホテル｜概要住所：〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8249-10TEL：0570-001-336 客室数：50室／ヴィラ10棟館内施設： レストラン、大浴場アクセス： 水戸大洗ICより車で15分／大洗鹿島線大洗駅よりタクシー10分公式サイト： http://www.ooarai.co.jp/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/villa_ooaraipark/https://www.instagram.com/ooarai_parkhotel/※画像はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式Ⅹ：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

