合同会社WaJu（兵庫県神戸市、代表：大野 洋）は、介護・障害福祉事業所の運営コストを劇的に削減し、地域連携をデジタル化するプラットフォーム「CARELAY（ケアレイ）」の全国展開を開始いたします。 本サービスは、電話・FAX中心のアナログな連携業務や、経営を圧迫する高額な人材紹介料といった業界の構造的課題に対し、現場視点から「運営のゆとり」を取り戻すためのソリューションです。

■開発の経緯：施設長として痛感した「運営の疲弊」という根本課題

https://carelay.net/

代表の大野は、15年以上、介護福祉士および施設長として現場運営の最前線に立ってきました。「現場が大変なのは、上が何も分かっていないからだ」--そんな声が聞かれることもありますが、実際には運営・管理側も、高騰する紹介料や煩雑な事務作業に忙殺され、余裕をなくしている現状があります。運営側に資金と時間の余裕がなければ、スタッフへの十分な教育やフォローが難しくなり、それが離職に繋がるという悪循環が生まれます。CARELAYは、この「運営の空回り」を止め、現場を支える土台を整えるために誕生しました。

■機能紹介：地域全体を「一つのチーム」にするDX

CARELAYは、1事業所（1事業所番号/1法人番号）につき月額5,500円（税込）で、すべての機能を定額で利用可能です。

○採用・入居紹介コストを「完全定額」へ：経営の不確実性を排除

求人掲載は職種・人数を問わず、採用決定時の紹介料も一切発生しません。老人ホーム等の入居紹介における中間マージンも不要。不透明な「紹介手数料」を月額固定費に集約し、浮いた資金を現場の処遇改善へ還元できます。

○「リアルタイム空き枠検索」：電話確認の往復をゼロに

サービス提供側が「空きヘルパー・空き枠・空室」を登録。ケアマネジャーや相談支援専門員は、自分の利用者に必要なサービスをオンラインで検索し、そのまま直接問い合わせが可能です。「1件ずつ電話で空きを確認し、折り返しを待つ」というアナログなタイムラグを解消します。

○「メッセージ機能」：FAX・電話からクラウド共有へ

チャット形式のやり取りに加え、ファイル送信にも対応。これまでFAXで送っていた「提供票・実績・ケアプラン」等の書類をデータで安全に送受信できます。法人内や地域単位での「グループ機能」も備えており、イベント告知や情報共有など、地域全体の連携をスムーズにします。

○事業所単位の「定額制」：現場の運用を妨げない設計

1アカウントで事業所内の誰もが利用可能なため、入職や異動に伴う煩雑なID管理や追加費用は不要です。小規模事業所から多職種が在籍する大規模拠点まで、現場の誰もが気兼ねなく活用できるインフラを目指しています。

■代表・大野 洋の想い

「介護機器や現場向けシステムは増えていますが、運営そのものを支える仕組みはまだ十分ではありません。運営に余裕がなくなると、現場を十分に支えることが難しくなります。CARELAYを通じて、まずは運営スタッフが『一息つける』環境を作りたい。それが結果として現場のスタッフ、そして利用者様の安心に繋がると信じています。このプラットフォームを地域の福祉を守る『公共のインフラ』へと育てていきます。」

■クラウドファンディングで全国のパートナーを募集

CARELAYは現在、全国への普及と機能改善を目的としたクラウドファンディングを実施中です。これは単なる資金調達ではなく、同じ志を持つ全国の事業所や、地域包括ケアの未来を共に創るパートナーとつながるための挑戦です。【プロジェクト名】介護福祉業界の未来に“ゆとり”を。CARELAYを全国へ届けたい。【実施期間】2026年1月29日（木）23:00まで

■本件に関するお問い合わせ・パートナーシップのご相談

https://readyfor.jp/projects/carelay

CARELAYでは、システム導入の相談はもちろん、地域医療連携の効率化を図りたい自治体・病院関係者様、業界の構造課題について関心をお持ちの企業・メディア関係者様からの「意見交換」を広く歓迎しております。

【取材・提携・導入に関するお問い合わせ】

担当：大野 Mail：info@waju.co.jpURL：https://carelay.net/

【会社概要】

会社名：合同会社WaJu 法人番号：8140003019041所在地：兵庫県神戸市東灘区住吉東町2-7-20 ロジュマン反高102 代表者：大野 洋事業内容：介護・福祉特化型プラットフォーム「CARELAY」の開発・運営

https://www.waju-llc.com/