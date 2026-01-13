マイスター株式会社は、求人情報サービス「MAPJOB」において、同社初となるショート動画広告の配信を開始することを発表しました。20～30代の若年層をターゲットにTikTokを活用し、求職活動に役立つ情報を動画形式で発信します。現在テスト配信を行っており、2026年1月より本格配信を開始する予定です。

変化する求人情報の入手経路と若年層へのアプローチ

近年、求人情報の入手経路は大きく変化しています。特に20～30代の若年層では、従来の求人サイトやハローワークだけでなく、SNSを通じた情報収集が一般的になっています。総務省の「令和6年版情報通信白書」によると、20代のSNS利用率は90％を超え、中でもショート動画プラットフォームの利用率は急増しています。このような社会変化を受け、マイスター株式会社はこれまでのテキストや静止画像中心の求人情報に加え、動画コンテンツによる情報発信の重要性に着目。特にTikTokは20～30代の利用率が高く、短時間で効果的に情報を伝達できるプラットフォームとして注目されています。従来の求人情報では伝えきれない職場の雰囲気や仕事の実際の様子を、動画を通じてより直感的に伝えることで、応募前の段階で働くイメージを具体化できると考えております。

動画をきっかけに求人に興味を持ってもらう新たな取り組み

本取り組みでは、仕事に関するショート動画を通じて、仕事内容や職場の雰囲気を直感的に伝え、求人情報へと関心を広げていくことを目的としています。動画では、文章だけでは伝わりにくい仕事の流れや働く人の様子、職場の空気感などを可視化することで、仕事への理解を深めてもらうことを重視しています。動画を起点とすることで、求人サイトを利用していなかった層にも仕事を知るきっかけを提供し、求職者・企業双方にとって納得感のある出会いを目指しています。

ミスマッチの少ない雇用の実現に向けて

マイスター株式会社では、仕事探しにおけるミスマッチを減らすことが、求職者・企業双方にとって重要な課題であると考えています。条件や待遇だけでなく、仕事内容や職場の雰囲気、働く人の姿が事前に伝わることで、「思っていた仕事と違った」といったギャップは減らせると考えています。今回のショート動画を活用した求人広告の取り組みは、そうした課題に向き合うための一つの手段です。動画を通じて仕事をより具体的に伝えることで、求職者が納得したうえで仕事を選べる環境づくりを目指しています。今後もマイスター株式会社は、変化する情報接触のあり方に対応しながら、求職者と企業がともに納得できる出会いを増やすことを通じて、より健全な雇用環境の実現に取り組んでまいります。

