株式会社STABLES（本社：東京都文京区、代表取締役：布施哲也）は、ニュウマン横浜6F「800°DEGREES CRAFT BREW STAND」において、神奈川県産やまゆり牛とオージービーフをブレンドした、牛100％粗挽きパティを使用したクラフトバーガーを販売いたします。

商品のこだわり

神奈川県産やまゆり牛とオージービーフをブレンドした牛100％粗挽きパティを中心に、横浜・仲町台にあるバンズ専門店「BLUE CORNER」と共同開発したブリオッシュバンズ、自家製オーロラソース、自家製ピクルスなど、素材選定から仕立てまで一貫してこだわったクラフトバーガーを提供します。スマッシュ製法による香ばしくジューシーな焼き上がりと、バンズ→パティ→野菜の順に組み立てる独自構成により、ひと口目から肉の旨味をダイレクトに感じられるよう設計しました。地域食材や専門店との連携を通じて、素材の魅力を最大限に引き出した全3種類のラインアップを展開します。

商品概要

神奈川県産の食材や地域の専門店との連携を通じて、素材の魅力を最大限に生かしたハンバーガーをより多くのお客様にお楽しみいただけるよう、全3種類のラインアップで展開いたします。※チーズバーガーとダブルチーズバーガーはポテト・ドリンク付きランチセットのみの提供

商品名：ハンバーガー価格：1,280円※ディナータイムは単品でのご提供です。（ランチセット1,680円）

商品名：チーズバーガー価格：ランチセット1,880円

商品名：ダブルチーズバーガー価格：ランチセット2,280円

販売概要

販売期間 ：2026年1月15日(木)～販売店舗 ：800°DEGREES CRAFT BREW STAND（ニュウマン横浜6階）営業時間 ：平日11:00～22:00 土日祝10:00～22:00営業日はHPをご確認ください

https://www.800degreespizza.jp/

会社概要

商号 ：株式会社STABLES代表者：代表取締役 布施 哲也所在地：東京都文京区千駄木3丁目35-12 3F設立 ：2019年4月1日URL ：http://www.stables.jp/■お問い合わせ先株式会社STABLES 担当：相坂・亀井電話番号：03-5842-1246（平日：10時～18時）E-mail：s-aisaka@stables.jp