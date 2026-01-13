カールツァイスビジョンジャパン株式会社(本社：東京都千代田区麹町、代表取締役：ヴィンセント マチュー)は、調光レンズ「ZEISS PhotoFusion X」に、新色Burgundy(バーガンディ)を追加販売いたします。

バーガンディは深みのある赤みが特徴のカラーで、上品さと個性を兼ね備えた印象を演出する、幅広いスタイルに調和するカラーです。

今回のバーガンディ追加により、ZEISS PhotoFusion Xは全7色展開となり、より多様なライフスタイルや好みに応えるラインナップとなりました。

新たなカラーラインナップが加わったZEISS PhotoFusion Xをぜひ、店頭にてご提案ください。









■発売スケジュール

・2026年1月13日(火)より全国のZEISS VISION CENTERおよびZEISS VISION EXPERT加盟店にて先行発売

(ZEISS製品 販売店詳細：販売店 - ZEISS PEOPLE [ https://www.people.zeiss.co.jp/shop/#expert ])

・2026年2月2日(月)より全国一般販売開始









■製品特徴

ZEISS PhotoFusion Xは、屋内外の環境に応じてスムーズに色が変化する調光レンズです。

屋内ではクリアに、屋外ではしっかりと発色し、日常のさまざまなシーンで快適な視界を提供します。

新色バーガンディは透明からローズ、そして深みのあるバーガンディへとスタイルを変えるカラー表現が特長です。

光によって変化する色合いが、視覚的な快適さだけでなく、ファッションとしての楽しさも広がります。機能性とデザイン性を兼ね備えた全7色展開のZEISS PhotoFusion Xは、視覚の快適さとスタイル表現の幅を広げます。





バーガンディレンズをかけている女性

変色前と変色後のバーガンディレンズ





■対応ラインナップ

ZEISS PhotoFusion Xは、調光レンズとして、全7色のカラーバリエーションおよび屈折率1.60/ 1.67/ 1.74で展開されます。

*屈折率1.74はPioneer/ Blue/ Burgundyを除くカラーに対応となります





対応ラインナップ





【ZEISSについて】

ZEISSは、1846年にドイツで創業した光学技術を用いた事業を多角的に展開する国際的なリーディングカンパニーです。日本には1911年に設立したカールツァイス株式会社、カールツァイスメディテック株式会社、カールツァイスビジョンジャパン株式会社の3つの法人があります。4つのセグメント(半導体製造技術、産業品質・研究、医療技術、消費者市場)で事業を展開し、売上高100億ユーロを超えるグローバル企業です。工業計測、品質保証、ライフサイエンス、材料研究、眼科、マイクロサージェリーなど、様々な分野で革新的なソリューションを提供しており、世界中で高い評価を得ています。2024年現在、売上高の15％を研究開発に投資しており、約46,000人の従業員、35の生産拠点、60以上の販売・サービス拠点、約40の研究開発施設を擁し、約50カ国で事業を展開しています。また、オーナーであるカールツァイス財団は、科学の振興を目的とするドイツ最大級の財団です。(2025年10月21日現在)

更に詳しい情報はグローバルサイト( http://www.zeiss.com )でご覧いただけます。









【カールツァイスビジョンジャパン株式会社について】

カールツァイスビジョンジャパンは、カールツァイスグループに属するカールツァイスビジョンが100％出資する日本法人であり、日本で創業100年以上の歴史があります。光学レンズメーカーのパイオニアであると同時に、常に革新を続けるリーディングカンパニーです。









【会社概要】

会社名 ：カールツァイスビジョンジャパン株式会社

代表者 ：ヴィンセント マチュー

設立 ：1977年11月2日(昭和52年)

所在地 ：東京都千代田区麹町2丁目10番9号 住友不動産麹町ビル4号館

事業内容：眼鏡レンズの製造、販売、輸出、輸入