株式会社ロウダン（所在地：愛知県春日井市、代表：志水孝至）は、クラウドファンディングサイトMakuakeで先行販売していた「GKLマグネティックピロー」の一般販売を2026年1月13日より開始致します。このプロジェクトは、首や肩のコリに悩む多くのサポーターから支援を受け、目標達成率3469％、総額1,000万円を突破することができました。この度発売を記念し、「GKLマグネティックピロー発売記念クーポン」を配布いたします。＜一般販売詳細＞商品名：GKLマグネティックピロー一般販売価格：19,800円BlueBloodショップhttps://blueblood.shop/c/item/107-0001CooLZONもっと眠りを楽しもう 楽天市場店https://item.rakuten.co.jp/coolzon/107-0001/眠りを探究するBlueBlood Yahoo!ショッピング店https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/107-0001.html＜GKLマグネティックピロー発売記念クーポン＞クーポン適用後金額：16,800円（3,000円OFFクーポン）利用期間：2026年1月13日10時～1月19日9時59分・BlueBloodショップ商品ご購入時にクーポン自動適用（会員登録必要）・CooLZONもっと眠りを楽しもう 楽天市場店https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=U01ISC1IM0JTLUVDSVctQ0w2MQ--&rt=・眠りを探究するBlueBlood Yahoo!ショッピング店https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/interior/NTViZTcyNWI4ZTVhZDI1YmVlZTQxMzc3ZWVl

肩こりに悩む現代人のための革新的な睡眠ソリューション

近年、デスクワークの増加やスマートフォンの長時間の使用により、肩こりや首の痛みに悩む人が増加しています。厚生労働省の調査によれば、日本人の約70%が肩こりの症状を経験しており、特に30代から50代のビジネスパーソンにその傾向が強いとされています。そのような社会背景の中、単なる休息だけでなく、睡眠中に積極的な身体ケアを行う「ウェルネス睡眠」への関心が高まっています。GKLマグネティックピローは、従来の枕の概念を覆し、睡眠中に肩こりを改善するための磁気療法に着目した製品です。管理医療機器認証を取得しており、睡眠という人生の約3分の1を占める時間を、積極的な身体ケアの時間へと転換する画期的なアプローチを実現しました。

枕メーカーならではのこだわりが生んだ磁気枕の特長

■科学的に配置された磁気ユニット特殊な配列で設計された磁気ユニットが、首や肩の重要なポイントに適切な磁気刺激を与えます。これにより、睡眠中に血行が促進され、肩こりの緩和につながります。

■人間工学に基づいた形状設計長年の枕製造の経験を活かし、頭部や頸椎のカーブに最適にフィットする形状を追求。睡眠中の無理な姿勢を防ぎ、自然な寝姿勢をサポートします。

■驚くほどのもっちり感しなやかさと、復元力の強さを両立した次世代ウレタン素材、Velvixを採用。沈み込みすぎずしっかり首肩を支えるため寝ている間も理想の姿勢をキープします。

私たちは枕メーカーとして、単に磁気の効果だけでなく、使う方の快適性と身体への優しさを両立させることにこだわりました。Makuakeでの大きな反響は、このコンセプトが多くの方々の潜在的なニーズに応えるものだったことの証明だと考えています。Makuakeプロジェクトでは、実際に使用したサポーターから「朝起きたときの肩のこりが軽減した」「寝つきがよくなった」などの高い評価を得ています。

製品概要

商品名：GKLマグネティックピロー価格：19,800円（税込）販売開始日：2026年1月13日購入方法：公式オンラインショップサイズ：60cm×40cm×12cm素材：本体/高反発ウレタン、カバー/綿100%認証：管理医療機器クラスⅡ

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=5hxOuQTHVfI

会社名：株式会社ロウダン代表取締役社長：志水孝至所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6メール：blueblood@roudan.co.jp事業内容：寝具製造卸売業

【事業内容】

商品企画・製造（オリジナル商品）オリジナル寝具商品の卸売販売（テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等）オンラインショップ販売