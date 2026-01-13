受付スタッフもインストラクターもいない、滋賀県初「無人溶岩ホットヨガスタジオLAMI」。一人の消費者から創業者になったストーリー

無人溶岩ホットヨガLAMI

滋賀県犬上郡豊郷町にある「無人溶岩ホットヨガスタジオLAMI」。2024年10月１日のオープンから一年が経過し、常に100人以上の会員が在籍。レベルや目的に合わせた30種類以上のレッスンメニューが朝６時から夜９時30分まで提供され、一日平均約50人の会員が利用しています。





通常のホットヨガスタジオと大きく異なるのが、「無人」であること。受付スタッフもインストラクターもいないので、利用者は気兼ねなくレッスンに集中できるのが特長です。スタジオは溶岩石の遠赤外線を利用した穏やかな暖かさに包まれ、レッスンは、プロジェクターで大きく投影されるプロのヨガインストラクターの動画で行われます。





この画期的なシステムを考案したのが、創業者であり代表を務める相宗 昭紅（あいそう・しょうこ）さん。きっかけは自身が経験した数々の違和感でした。ダイエット目的でトレーニングジムに通い始めたものの、人の目が気になって続けられずに挫折、その後、初めて体験した溶岩ホットヨガの心地よさに感動し、通い詰めましたがスタジオが閉鎖。近隣に似た施設もなく、行き場と運動習慣を失ってしまいました。





そして、「同じような思いをしている人がいるはず」と、自分で場所を作ると決意し、自宅の空きスペースを改装して溶岩ホットヨガスタジオを創業。一人の消費者から創業者になり、新たな未来に向けて歩み始めた相宗さんのストーリーをうかがいました。







（※写真① 代表 相宗 昭紅さん）





（本文）

●自身の体験と、溶岩ホットヨガの素晴らしさを多くの人に届けたい。「ないなら作ろう」と創業を決意





・・・創業のきっかけを教えてください。





きっかけは、今から10年ほど前、自身の体形と体調に悩み、危機感を覚えたことでした。仕事の環境が大きく変わり、自宅でインターネットショップの運営を仕事にしていたのですが、ずっとパソコンの前に座っている居心地のよさに甘えてしまって、気づいた時には体形が激変。故郷の中国に帰った時に同級生と撮った写真を見て、自分の姿に愕然としました。子どもたちからも「学校の参観日に来てほしくない」と言われたり。足のむくみや体調も悪化して危機感が大きくなり、意を決してトレーニングジムに通い始めたんです。

ところが、男女同じ空間で、スタッフの人もいて、人の目が気になって集中できず、通うのが億劫になって解約、別のところに行ってもまた解約、そんな時、友人に勧められたのが溶岩ホットヨガでした。





・・・そこで溶岩ホットヨガに魅了されたんですね。





感動しました。まずスタジオの照明が暗く落ちついた雰囲気なので、人の目が気にならず、足元からじんわり温まる空間も心地よく、その中で体を動かすことで発汗も得られる。「これなら続けられる」と実感し、２か月間集中して通い、結果を出すことができました。ところが、その後、新型コロナウイルスが蔓延、レッスンの定員削減で予約が取りづらくなり、対応にも疑問を感じて退会。身体を動かす習慣を無くしたまま２年が過ぎ、再び危機感を覚えて別のホットヨガに通い始めたのですが、溶岩ではなく、システムなども自分に合わず断念したんです。

その後、通いたいところが近隣にはなく、もどかしさを抱える中で、自宅の空きスペースを利用して自分でできないかと考えるようになり、動き始めました。







（※写真② 無人溶岩ホットヨガスタジオLAMI 駐車場も完備）





●消費者目線で感じたこと、経営者として必要なこと、すべてを注ぎ込んだ理想的なレッスン環境を実現





・・・オープンにあたり、苦労したことはありましたか？





まず、資金面では以前からお世話になっている地元の商工会に相談し、事業再構築補助金という制度を教えていただき、活用することができました。場所は、もともと別事業をしていた自宅の空きスペースがあったので、そこをスタジオに改装しました。

私の思いは、溶岩ホットヨガの良さをもっと多くの女性に知ってもらいたいということ。家賃や人件費を抑え、手ごろな価格で気軽に利用してもらえるスタジオにするために、受付スタッフもインストラクターもいない、入退室も自動で行える、無人のシステムを導入しました。

先に出来上がった看板を掲げ、改装作業を進めていたのですが、場所が車道沿いなので目につきやすく、「いつオープンですか？」「通いたいのですが」と訪ねてくる人もいて、苦労や心配よりも期待の大きさを感じていました。





・・・スタジオの特長を教えてください。





特長は、溶岩石を使用したスタジオであることです。ヒート式の温め方ではないので、空気の乾燥や息苦しさがなく、床も温かいので体が芯からじんわりとほぐれていく感覚です。レッスンは１回約45分、定員は7人。プロのヨガインストラクターに考案していただいた独自のプログラムが約30種類あり、大画面で映し出される動画に合わせて同じポーズをするだけ。初心者用のやさしいものからハードなものまで目的別に揃っています。内容は常に更新しており、会員様は好きな時間に好きなレッスンを予約して受けることができます。

シャワールームや着替えのスペース、貴重品ロッカー、パウダースペースも完備しています。無人といっても、何かあればすぐに対応できるようスタッフが常駐し、レッスン終了ごとに清掃に入るなど、衛生面や管理面を徹底し、安心して通っていただけるよう配慮しています。







（※写真③ 大画面に映し出されるインストラクターの動画を見ながらレッスン）















（※写真④２点 清潔に保たれたシャワールーム、パウダースペースも完備）





●手ごろな価格と柔軟なルールで通いやすく。「ありがとう」の言葉が一番の喜び





・・・スタジオ運営において、特にどんなところを工夫していますか？





ここを選んでくださるお客様は、ヨガを極めたいというよりも、一人で気兼ねなく運動を楽しみ、汗をかきたいという方がほとんどだと思います。ですから、通いやすいシステムを設定しています。月４回コース、月８回コース、通い放題コースなど５つのプランを用意し、家族割引もあります。通い放題プランは月9,800円（税込）で何回でも利用でき、契約期間のしばりがないので解約も自由、会費は日割り計算なので、月の途中で入会しても安心です。

また、なるべくルールも柔軟にしています。例えば、レッスンに遅れても連絡の上で静かに入室すれば参加可能、直前の予約やキャンセルも連絡をいただければ大丈夫。自分が経験してきた不快、不便、違和感をなくし、気持ちよく利用していただきたいと考えています。





・・・お客様からはどんな声が届いていますか？





この事業をやって本当によかったと思うのは、会員の皆さんが感謝してくださることです。「こんな田舎に、こんなところを作ってくれてありがとう」「ここができてよかった」と喜んでくださる声が嬉しく、励みになっています。

私自身は人と話すことが大好きで、皆さんともたくさんお話ししたいのですが、それでは無人にした意味がなくなるので（笑）、控えめに存在しながら、顔を合わせればお話ししています。無人ではあるけれど、目を行き届かせ、安心感のある場所であるよう心掛けています。







（※写真⑤ 溶岩石の遠赤外線効果で体を芯から温めながらレッスン）





●直営２店舗目オープン。県内外でも加盟店オープン計画進行中。無人溶岩ホットヨガの全国展開をめざして





・・・今後の目標を教えてください。





一人の消費者として溶岩ホットヨガと出会い、その魅力を広めたいと一人の創業者としてLAMIをオープンし、約一年、実績を重ねてきました。身をもって体験してきたことを生かし、もっと多くの女性に喜んでいただけるよう、今後は加盟店を募集して、全国に店舗を増やし、無人溶岩ホットヨガスタジオを広めていきたいと考えています。

ビジネスモデルとして、女性が在宅起業で経営しやすいし、投資家にとっても運営参入せずに投資しやすいビジネスモデルになっています。

2024年10月オープンしてから、現在、加盟店１店舗、直営店２店舗、コンサルタントによる1店舗計３店舗が開業に向けて進んでいます。





「ホットヨガを文化として広め♪ 健康、美、自信を手に入れる」というコンセプトを大切にし、今後も健康や美に貢献する活動を通じて、社会に貢献していきたいと考えています。











・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・







■無人溶岩ホットヨガスタジオLAMI「楽美」 （※写真 ロゴ）





代 表：相宗 昭紅（あいそう・しょうこう）

所在地：〒529-1172滋賀県犬上郡豊郷町安食南 201-11

「けいおん！」の聖地・旧豊郷小学校前

ＨＰ ：https://lami-yogan-hotyoga.com/

営業時間：6:00~22:15

休業日：月4日（不定休）





ＴＥＬ：090-3678-4538

E-mail：aisou518@yahoo.co.jp