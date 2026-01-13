Supermicro、エンタープライズ・クラスのAI性能をクライアント、エッジ、コンシューマー市場へ提供





NVIDIA、Intel、AMD搭載プラットフォームでエッジ向け製品ポートフォリオを拡充

カリフォルニア州サンノゼ、2026年1月9日 /PRNewswire/ -- AI/ML、HPC、クラウド、ストレージ、5G/エッジ向けのトータルITソリューション・プロバイダー、Super Micro Computer, Inc.（SMCI）がネバダ州ラスベガスで最新の高性能Super AI Stationを披露します。AI開発者、スタートアップ、ならびに高等教育/研究分野の専門家向けに設計されたSupermicroの新しい製品ポートフォリオは、デスクトップ、エッジ、コンシューマー市場に最新のイノベーションと高いパフォーマンスをもたらします。



New Workstation and AI PC Systems



「コンシューマー向けAIアプリケーションのイノベーションを原動力として、コンシューマー・テクノロジーの市場環境はかつてないスピードで進化しています」とSupermicro社長兼CEO、Charles Liangは述べています。「Supermicroは、これまでにないパフォーマンスとエネルギー効率を実現する最新のイノベーションを提供し、クリエイターや開発者を含む次世代のユーザーを支援します。」

詳細については、https://www.supermicro.com/en/products/superworkstationをご覧ください。

Supermicroは、NVIDIA、Intel、AMDの最新技術を搭載した次世代システムを打ち出します。

主なシステム

・Super AI Station（ARS-511GD-NB-LCC）- ハイエンド・サーバー・グレードNVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktopスーパーチップをデスクサイド型フォーム・ファクターに統合した世界初の製品です。従来のPCIeベースGPUワークステーションと比較して5倍以上のAI PFLOPS演算性能を実現し、比類のないパフォーマンスを発揮します。この新しいSuper AI Stationは、AIモデルの構築、調整、推論、アプリケーションおよびアルゴリズムのプロトタイピングと開発をサポートするオールインワンのソリューションです。オンプレミス環境で導入でき、きわめて低いレイテンシーと完全なデータ・セキュリティを実現します。さらに、775GBのコヒーレント・メモリにより、大規模モデルをローカル環境で扱うことが可能です。この自己完結型の液冷プラットフォームは、AI開発向けの従来型サーバ・インフラストラクチャを利用できない、あるいは可用性、コスト、プライバシー、レイテンシーの観点からクラスター規模のAIサービスやクラウドAIサービスを活用できない高等教育機関、スタートアップ、ディープテック企業、研究機関に最適です。

・Supermicro SYS-542T-2R - Intel Xeon 6 SoCプロセッサを搭載した新しいワークステーションです。幅広いGPU構成と大容量メモリをサポートし、エージェント型AIに求められる高いパフォーマンスを発揮します。CDN向けのメディア・トランスコーディング加速機能を実装し、2基の100GbE QSFP28を備えているため、ソフトウェア定義ブロードキャスティング、ビデオ・オン・デマンド（VOD）、CDN、ライブ・ストリーミング、VDIなど、幅広い用途に対応します。

・SupermicroAI PC（AS-C521D-11302U）- 最新のAMD CPUを搭載した新しいクライアント・システムで、スリムPC市場を対象としています。ミニマリズム志向の洗練された筐体を採用しており、オフィス用途および個人利用の双方におけるAI用途向けに最適化されています。この新しいAI PCは、AS-531AW-TCなど、拡充されたGPU対応ワークステーションのポートフォリオとともに披露され、現代のビジネス・ワークフローにおけるAI主導の生産性、コラボレーション、セキュリティの向上を促進します。

・SupermicroエッジAIシステム - Supermicroは、AMD EPYCTM 4005プロセッサをベースとした新しいエッジAIシステム3製品を披露します。奥行きの短い1Uモデル（AS-1116R-FN4）、mini-1Uのコンパクト・モデル（AS-E300-14GR）、スリム・タワー（AS-522R-LN4）の各フォーム・ファクターを展開し、最大16コアにより電力効率の高いエッジ・コンピューティング性能を実現します。IPMI 2.0によるアウト・オブ・バンド管理に対応したこの3つのコンパクトなソリューションは、小売、Industry 4.0、エンタープライズ・デプロイにおけるエッジでの仮想化ワークロードに最適です。

・Supermicroのファンレス・コンパクト・エッジ・システム - SYS-E103-14P-Hは、最大12基のXeコアとNPU5を備えた内蔵GPUを搭載する最新のIntel Core Ultraシリーズ3プロセッサを採用しています。最大180 TOPSのプラットフォーム性能を実現し、ロボティクスやエッジAI用途に最適なソリューションです。

Super Micro Computer, Inc.について

Supermicro（NASDAQ：SMCI）は、アプリケーション最適化の総合ITソリューション分野のグローバル・リーダーです。カリフォルニア州サンノゼにて設立運営しているSupermicroは、企業、クラウド、AI、5G通信/エッジITインフラ向けの革新的な製品を市場に先駆けて提供することに取り組んでいます。同社は、サーバ、AI、ストレージ、IoT、スイッチ・システム、ソフトウェア、サポート・サービスを含む、トータルITソリューションのメーカーです。Supermicroのマザーボード、電源、およびシャーシ設計の専門知識は、さらに私たちの開発と生産を可能にし、グローバルな顧客のためのクラウドからエッジまでの次世代イノベーションを可能にします。同社の製品は、米国、アジア、オランダの自社施設で設計/製造されており、グローバルなオペレーションを活用して規模と効率を最大化しています。また、TCOの改善と環境負荷の低減（グリーン・コンピューティング）を目的に最適化されています。受賞歴のあるServer Building Block Solutions®ポートフォリオでは、柔軟かつ再利用可能なビルディング・ブロックを用いて構築された多彩なシステムから選択できるため、あらゆるフォーム・ファクター、プロセッサ、メモリ、GPU、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却ソリューション（空調冷却、外気冷却、液冷）に対応しており、顧客は作業負荷と用途に合わせて最適なシステムを構築することができます。

Supermicro、Server Building Block Solutions、およびWe Keep IT Greenは、Super Micro Computer, Inc.の商標および/または登録商標です。

その他のブランド、名称、商標は、各所有者に帰属します。

