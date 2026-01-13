三亜マラソン後の消費急増が示す「レースケーション」の台頭

中国・三亜、2026年1月9日 /PRNewswire/ -- 2025年末の週末に開催された海南（三亜）マラソンは、海南自由貿易港（Hainan FTP）における独自の通関・貿易規制下での運営開始以降、初めて中国陸上競技連盟（CAA）の認定を受けたクラスA認証イベントとして開催されました。海南自由貿易港（Hainan FTP）の、ビザ取得の容易さ、航空ネットワークの利便性、免税取引、国際的な移動の自由といった利点は、高い参加率と現地での活発な活動に反映されました。マラソンは地元の観光、飲食、宿泊業を活性化させ、ホテルの稼働率は92％に達し、コース周辺の商業支出は約35％増加しました。





イベントパートナーであるOrange Lion Sports（旧Alibaba Sports）のイベント・商業化部門ゼネラルマネージャー、Yang Yong氏は、主催者がAlibabaエコシステム全体のリソース（Taobao、Fliggy、Alibaba Health、Ant Chain、Amapなど）を活用し、国内外のランナー層との接点を拡大するとともに、関連消費への参加を促進したと述べています。

海南自由貿易港（Hainan FTP）は86か国の市民に対してビザ免除での入国を提供しており、アジアとヨーロッパの25都市と結ぶ国際航空ネットワークにより、海外参加者のアクセス利便性がさらに向上しています。新しい通関・貿易枠組みの下で、免税輸入対象品目は1,900品目から6,600品目以上に拡大され、これまで関税がかかっていたレース用機材や用品を免税で持ち込むことが可能となり、イベント運営コストの大幅な削減に寄与しました。

主催者によると、対象品目の拡大により、計測システム、専門用品、音響機器の調達費用が低減されました。節約された費用は運営、ランナー向けサービス、マーケティングに再投資され、全体の品質と集客力が向上するとともに、商業的魅力が高まり、より多くのスポンサーやパートナーの誘致にもつながりました。

マラソンの影響は、レース週末にとどまりませんでした。Fliggyのデータによると、10月下旬以降、ホテル予約は着実に増加しており、イベント期間中も提携ホテルはこの上昇傾向を維持しました。新しい通関制度下での初めての元日・春節休暇と重なったことで、イベントは消費活動をさらに活性化させました。三亜市観光・文化・ラジオ・テレビ・スポーツ局によると、2026年の新年休暇期間中、同市は65万8,000人の来訪者を迎え、観光消費額は12億9,900万元に達しました。イベントと休暇旅行の相乗効果により、市場全体の活動は顕著に活性化しました。

海南（三亜）マラソンの成功は、主要なスポーツイベントが観光、ホスピタリティ、国際的な消費をつなぐ役割を果たしていることを示しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com