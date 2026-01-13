TCL、テレビ・モバイル・スマートホーム各分野の革新的技術でCES 2026において複数の賞を受賞

ラスベガス、2026年1月10日 /PRNewswire/ -- 消費者向け電子機器のグローバルリーダーであり、Mini LEDおよび超大型テレビ・ブランドとして世界第1位を誇るTCLは、CES 2026の期間中に開催された2025～2026年グローバル・トップ・ブランド（Global Top Brands、GTB）授賞式において、複数の権威ある賞を受賞しました。また、国際的なメディア各社による「ベスト・オブ・CES 2026（Best of CES 2026）」選出をはじめ、専門機関や団体からもさらなる栄誉を授与されました。これらの受賞は、ディスプレイ技術、モバイル分野のイノベーション、スマートホーム・ソリューションにおけるTCLのリーダーシップを際立たせるものであり、最先端技術を通じてスマート・リビングの未来を切り拓いていくという同社の取り組みを改めて強く示すものです。

受賞技術の中でも、TCL X11L SQD-Mini LED TVは、その卓越した映像表現が高く評価され、International Data Group（IDG）よりディスプレイ技術イノベーション金賞（Innovative Display Technology Gold Award）を授与されるなど、幅広い評価を獲得しました。International Data Group（IDG）によって2006年に創設され、Asia Digital GroupおよびEurope Digital Groupが主催し、TWICEが共同主催、IDCが後援するGTBアワード（GTB Awards）は、世界の消費者向け電子機器業界において最も権威ある表彰の一つです。

CES 2026で華々しく発表されたTCL X11Lは、次世代SQD-Mini LED技術を初めて搭載した世界初のテレビであり、全シーン対応の広色域、色のクロストークなし、より多くのローカルディミング・ゾーン、そして高輝度を、極めてスリムなデザインの中で実現しています。SQD-Mini LED技術は、卓越した色再現性、表示の安定性、そして視覚性能においてTÜV Rheinlandの認証も取得しており、ディスプレイ・エンジニアリング分野におけるTCLの業界をリードする技術的進歩をさらに裏付けています。

TCLは、こうした先進技術をモバイルデバイス分野にも展開しています。NXTPAPER 70 Proスマートフォンは、同社最新のNXTPAPER 4.0技術を搭載し、IDGよりアイケア・ディスプレイ技術金賞（Eye-Care Display Technology Gold Award）を受賞しました。同デバイスは、SGS認証の低照度アイ・プロテクション、ブルーライト低減、円偏光技術を備えており、あらゆる利用シーンにおいて目の負担を抑えた、快適で目に優しい視聴体験を提供します。TCL Note A1 NXTPAPERタブレットは、紙のような視覚および筆記体験に加え、スマート手書き認識、翻訳、自動要約、テキスト改善などのAI駆動型生産性が評価され、スマート・インタラクション技術イノベーション賞（Smart Interaction Technology Innovation Award）を受賞しました。スマートホーム分野では、TCL Air Conditioner AHUシリーズがスマート自動適応電圧技術イノベーション賞（Smart Self-Adaptive Voltage Technology Innovation Award）を受賞しました。同技術を搭載することで、このシリーズは設置や保守が複雑になるという課題を解決しています。

さらに、L1+L5デュアルバンドGPS、4G通信、Kid-Safe AIを搭載した安全性強化型キッズ向けスマートウォッチTCL MOVETIME MT48は、保護者に安心感を、子どもたちに自立性をもたらす点が評価され、TWICEより2026年CESピックス賞（2026 CES Picks Award）を受賞しました。

業界から高く評価されるイノベーションのポートフォリオを拡充し続けるTCLは、技術的リーダーシップを実社会における確かな価値へと結び付け、世界中の消費者に向けて、よりインテリジェントで没入感が高く、つながりのあるライフスタイルの進化を推進しています。

