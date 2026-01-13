こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【家計応援】ドンキで新春運試し！最大半額クーポン＆惣菜セールを実施中
〜物価高に負けないお買い物体験を。お正月明けの家計を支える「ド試し」キャンペーン〜
■キャンペーン概要（2大企画）
１．【mjicaアプリ会員さま限定企画】
ドンキの新春！ド試し半額クーポン（majica夢くじ）
「運試し」でお得に掴み取るハズレなしのデジタルおみくじを開催しています。ドン・キホーテが自信をもって選んだ商品の「半額クーポン」が当たるチャンスです！
【期間】2026年1月6日（火）9:00〜1月18日（日）23:59
【内容】期間中に、majicaアプリで事前エントリーの上、お会計時majicaアプリ提示し、税抜1,000円以上お買い上げいただくと、翌日アプリ内で「新春デジタルおみくじ」を回すことができます。
【景品】
・「大吉」「中吉」「小吉」：厳選された対象商品（各6種類）のうち、おみくじの結果に応じた対象商品から、お好きな商品一つが半額で購入できるクーポン
・上記以外は「末吉」としてもれなくmajicaポイント1ポイントを進呈
※ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ等のmajicaが利用可能な国内ドン・キホーテ系列店舗対象
（対象店舗一覧はコチラhttps://www.donki.com/campaign/dotameshi/shop_list.php）
※くじ上限は1人1日5回まで
※詳細は特設ページよりご確認くださいhttps://www.majica-net.com/campaign/dotameshi/?utm_source=majica&utm_medium=banner&utm_campaign=majica202601
２．最大25％OFF！美味しいをお得に！そうざいお試しセール
昨今の物価高や年末年始の出費がかさんだ大変な時期だからこそ、日々の食卓を「食」の面から全力でサポート！少しでも安く美味しいものを食べて、元気な一年をスタートしていただきたいという想いを込めた応援セールです。
【期間】2026年1月5日（月）〜1月31日（土）
【対象商品】※一部対象外の商品あり
・手巻き寿司、福にぎり（税込108円〜139円の商品）⇒税込各108円
・人気のサンドイッチ（税込279円以下の商品）⇒税込各214円
・人気のお弁当（税込430円以下のお弁当）⇒税込各322円
・偏愛めし「はみだしすぎィな」シリーズ全品（税込322円）⇒税込各270円
・偏愛めし「あんだく溺れ天津飯」（税込430円）⇒税込322円
※店舗により販売している商品や販売数量は異なります
※売り切れとなる場合がございます、あらかじめご了承ください
※ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等の店舗が対象（一部店舗を除く）
■「majica（マジカ）」とは
「majica（マジカ）」は2014年3月からサービスを開始した電子マネーで、2025年にはアプリ会員数が1,800万人を突破。2027年6月期には、若年層（15〜24歳）人口の50％の会員化を目指し、グループ全体で若年層の支持を集め続けることを目標に掲げています。
お買い物時にmajicaマネー残高もしくはUCSクレジットカードでお支払いいただくと、majicaポイントが付与され、貯まったmajicaポイントは、PPIHグループ店舗で1majicaポイント=1円分としてお買い物にご利用いただけます。今後もお客様に便利にお得にお買い物いただけるよう、オリジナルの機能やサービスをお届けいたします。
公式サイト https://www.majica-net.com/
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/
majica
https://www.majica-net.com/
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、国内のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等の店舗にて、現在、商品が半額になるチャンスがある「majica夢くじ」や、人気の惣菜を特別価格で提供する「お試しセール」を絶賛実施中です。お正月休みで出費が重なり、家計への意識がシビアになるこの時期、当社はお客さまの「お財布事情」に寄り添い、日々の暮らしを楽しくお得にサポートしたいという想いから本企画を実施しております。「運」と「味」の2つの側面から、新しい商品やいつもの美味しさを安心してお試しいただける機会を提供し、お客さまの家計を応援してまいります。
※企画により実施店舗が異なります。
