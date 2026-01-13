【家計応援】ドンキで新春運試し！最大半額クーポン＆惣菜セールを実施中

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、国内のドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等の店舗にて、現在、商品が半額になるチャンスがある「majica夢くじ」や、人気の惣菜を特別価格で提供する「お試しセール」を絶賛実施中です。お正月休みで出費が重なり、家計への意識がシビアになるこの時期、当社はお客さまの「お財布事情」に寄り添い、日々の暮らしを楽しくお得にサポートしたいという想いから本企画を実施しております。「運」と「味」の2つの側面から、新しい商品やいつもの美味しさを安心してお試しいただける機会を提供し、お客さまの家計を応援してまいります。※企画により実施店舗が異なります。