こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
レブコムとベルシステム24、営業特化型のデータ活用スキームの構築に向けた戦略的協業を開始
〜音声解析AI「MiiTel」シリーズを活用したBPOサービスの提供により、フィールド営業、店舗販売、インサイドセールスなど複数チャネルの営業活動のデータ活用を支援〜
株式会社RevComm（本社：東京都千代田区、代表取締役：会田 武史、以下：レブコム）と株式会社ベルシステム24（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梶原 浩、以下：ベルシステム24）とは、営業活動における顧客との会話データの活用スキーム構築に向けた戦略的協業を開始します。
両社はこれまで、レブコムが提供する音声解析AI「MiiTel」と、ベルシステム24のBPOノウハウや専門人材を融合し、インサイドセールス領域での協業を進めてきました。
今回、対象領域をフィールド営業や店舗販売などの対面領域に拡げ、複数チャネルでの営業活動全般のデータ活用を目指します。従来、ブラックボックス化していた対面での会話データを可視化し、属人化の解消に加え、ベテラン営業担当者の成功パターンを基にしたトークスクリプト開発、営業・販売戦略立案に加えマーケティング活用などに繋げていきます。本協業によって両社は、3年後に20億円の売上創出を目指します。
■協業の背景
企業における営業活動では対面営業や個別対応も多く、会話や活動状況がブラックボックス化しやすいため、営業担当者の経験やスキルに依存するケースが多くあります。さらに、顧客ニーズに合わせた営業チャネルの多様化により、データの一元管理も難しくなっており組織全体でのナレッジの共有や営業品質向上が課題となっています。こうした課題を解決するためには、活動の可視化および各チャネルの分断化された情報を統合し、一つのデータとして分析・活用できる仕組みが不可欠です。
ベルシステム24は、幅広い業界のDX支援の実績を持ち、コンサルティングからソリューション導入、業務運用、データの分析や利活用まで包括的に支援しています。
レブコムは、会話のコミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化に向けて、音声解析AI「MiiTel」の提供により、電話・Web会議・対面での会話をデータ化・集約することでビジネスコミュニケーションの効率化を図り、企業の生産性を向上させ、音声データの資産化に貢献しています。
この度、両社のノウハウやソリューションを組み合わせることで、営業活動における会話データの可視化や情報の一元管理を行い、営業領域での課題解決と企業の事業成長を支援するデータ活用に向け本協業に至りました。
■協業の主な内容
レブコムが提供する音声解析AI「MiiTel」シリーズは、電話やWEB会議、対面訪問、店舗販売といった営業におけるあらゆる顧客接点の会話をデータ化し、データ集約による一元管理や分析が可能になります。本協業では、「MiiTel」シリーズを基盤に、ベルシステム24が持つ業務コンサルティングやデータ利活用のスキルを組み合わせることで、データに基づいた営業活動における顧客の全体像を把握できる環境を構築し、営業現場の生産性向上、売上拡大、顧客満足度向上に直結する改善策を提供するとともに、経営判断に活用できるデータドリブンな仕組みを実現します。
リアル・オンラインの垣根を超えた営業活動におけるコミュニケーションのビッグデータ化を目指し、販売戦略といった経営支援に繋げるためのデータ利活用を進めていきます。
■MiiTelについて
レブコムは電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」、生成AIを活用したAIコパイロット・AIエージェントからなる「MiiTel Synapse」を提供しています。音声コミュニケーションのブラックボックス化問題を解消し、売上増加、コスト削減を実現します。「音声解析プラットフォーム」提供により、全ての音声コミュニケーションをビッグデータ化し、企業におけるAI活用の可能性を最大化することで、企業活動のあらゆる側面における生産性向上に貢献します。
2018年10月に提供を開始し、累計約3,100社、12万ユーザーを超える利用実績があります。
音声解析AI「MiiTel」について：https://miitel.com/jp/
■代表者のコメント
株式会社ベルシステム24 専務執行役員 CX管掌 管掌役員 大矢 賢一
ベルシステム24では、40年超にわたり企業のコンタクトセンター運営を中心に進めてきたノウハウを基に、様々な業界・企業の課題解決に向けたBPO事業の多角化を進めています。今回のレブコム様との協業により、営業領域における会話データの高度な活用が可能となり、従来の営業BPOに加えて、現場の改善だけでなく、より質の高い顧客体験や、企業の戦略的な意思決定にも価値を提供できると考えています。
今後は、蓄積された会話データを統合的に活用できる環境を構築し、現場の改善だけでなく、経営層へのフィードバックを可能にし、業務効率化と売上向上の両面で成果を創出していきたいと考えています。
株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史
音声解析AI「MiiTel」は、営業活動の可視化やセルフコーチングによる自律的な改善を支援し、多くのお客様に成果を実感いただいています。このたびのベルシステム24様との協業により、お客様における対面コミュニケーションデータの活用がさらに進むこととなり、大変嬉しく思います。
「MiiTel」「MiiTel Synapse」をご利用頂く事で、企業とお客様を繋ぐ音声コミュニケーションをビッグデータとしてアセット化することができます。このたびの連携を機に、さらに多くのお客様の売上向上・生産性向上・働き方改革への貢献を目指してまいります。
ベルシステム24について 企業URL：https://www.bell24.co.jp/
株式会社ベルシステム24は、1982年に日本初の本格的コールセンターサービス開始以来、様々な企業の消費者との接点を担うコミュニケーション基盤を構築し、コンタクトセンターを中核としたBPO事業で業界スタンダードモデルを確立してきました。現在は、高度な人材力と最先端テクノロジーを融合し、「総合BPOパートナー」として進化を続けています。顧客体験の革新からビジネスプロセスの最適化まで企業のDXを推進し、次世代の企業競争力を創出する戦略的パートナーとして、クライアント企業のビジネス進化を加速させます。
「イノベーションとコミュニケーションで社会の豊かさを支える」というパーパスのもと、社会のニーズに応える新たなソリューションを創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。
レブコムについて 企業URL：https://www.revcomm.com/ja/
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
関連リンク
音声解析AI「MiiTel」
https://miitel.com/jp/
関連リンク
音声解析AI「MiiTel」
https://miitel.com/jp/