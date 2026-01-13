こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポーツヘリテージモデル「XSR900 GP ABS」新色発売〜ヤマハスピリッツのアイコン「USインターカラー（イエロー）」採用〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、“クロスプレーン・コンセプト*¹”に基づく水冷・4ストローク・DOHC・直列3気筒888cm³エンジンをCFアルミダイキャストフレームに搭載し、1980年代のGPファクトリーマシン「YZR500」を彷彿とさせるスタイリングに仕上げたスポーツヘリテージモデル「XSR900 GP」に新色を設定し、2月27日に発売*²します。
新しいカラーは、「USインターカラー」と呼ぶ“イエロー”です。1970年代から80年代にかけてアメリカのレースシーンで活躍したヤマハ車、および1978〜80年のWGP500マシンに採用したカラー＆グラフィックを再現したものです。ヤマハ発動機創立からモータースポーツに挑戦し続けるヤマハスピリッツの象徴として広く支持されています。メインフレームやリアアーム、フロントサスペンションのアウター、さらにはブレーキ＆クラッチレバー、ステップを専用のブラックに塗装するほか、ゴールドのホイールとイエローのリアサスペンションスプリングを採用し、「XSR900 GP」の世界観を色濃く反映する特徴的なカラーリングとなっています。なお継続販売の“ホワイト”と合わせて2色展開となります。
「XSR900 GP」は“The Embodiment of Yamaha Racing History （ヤマハレースヒストリーの体現者）”をコンセプトとし、「XSR900」をベースに開発。ロードレース世界最高峰でのYAMAHAの足跡とスピリッツを表現したモデルです。ワインディングロードを心地よく駆け抜けることができる性能と、スポーティなハンドリングが特徴で、往年のレーサーレプリカ経験者から若い方まで、幅広いお客さまに支持されています。
※1 クロスプレーン・コンセプトは、慣性トルクが少なく、燃焼室のみで生み出される燃焼トルクだけを効率良く引き出す設計思想
※2 本モデルは、YSPで販売する「ヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル」です。ご購入については下記Webサイト掲載の取扱店までお問い合せください
■「ヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル」取扱店 https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/xsr900gp/
XSR900 GP製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/xsr900gp/
「XSR900 GP ABS」
イエロー
※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルとカラーおよび仕様が一部異なる場合があります
