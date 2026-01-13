

「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」とコラボレーションした

デジタル温湿度計（左）と歩数計

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、お笑い芸人の渡辺直美さんが開催する単独ライブ「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」とコラボレーションした温湿度計と歩数計を発売します。本日1月13日午後2時から1月23日午後1時までタニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）で先行予約を受け付け、2月2日午前10時から同ショップで通常販売をスタートします。先行予約期間に予約された商品は、1月26日から順次発送します。また2月11日に開催される、渡辺直美さんのデビュー20年目を記念したライブ「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」の会場でも販売します。数量限定販売となり、なくなり次第販売を終了します。価格は温湿度計、歩数計ともに3520円（税込）です。

渡辺直美さんは2007年にお笑い芸人としてデビューし、唯一無二のキャラクターとパフォーマンスでバラエティー番組やCM、ドラマなどで幅広く活躍しています。個性的なファッションとメイク、飾らない人柄から若い女性を中心に人気を集め、インスタグラムのフォロワー数は1000万人を超えています。また2014年からプロデュースしているファッションブランド「PUNYUS（プニュズ）」では、フリーサイズから6Lまでの幅広いサイズを展開。体形にとらわれずファッションを楽しめるアイテムを提供し、多くの人に自分らしく生きる勇気とポジティブなメッセージを送り続けています。

タニタは「Healthy Habits for Happiness」を企業スローガンに、すべての人が自分らしく生き、周囲の人たちとの大切な時間を過ごせるような「Healthy Habits（健康習慣）」の継続をサポートしていくことを目指しています。渡辺直美さんのポジティブな姿は、人々に大きな影響を与え、自分らしく生きることへの勇気を与えています。この姿勢はタニタが掲げるビジョンと通じることから、この思いを商品で表現したいと考え、今回のコラボレーションを企画しました。

デジタル温湿度計「『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』コラボモデル」は過去の最高・最低温湿度を記録・表示する機能を備えており、不在時に部屋の温湿度がどこまで変動したかを把握することができます。2月に行われる「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」のメインビジュアルをベースにデザインしました。

デジタル温湿度計「『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』コラボモデル」

歩数計には3D（3軸加速度）センサーが搭載されており、付属のストラップで首から下げられるのはもちろん、バッグやポケットに入れた状態でも歩数を正確にカウントできます。デザインは2種類で、一つは温湿度計と同じデザインに東京ドームでのライブタイトルと日付を組み合わせた「『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』コラボモデル」。もう一つは渡辺直美さんがよく使う言葉で、ファンの間で「直美語」として親しまれている「うにょ」をデザインした「うにょモデル」です。

歩数計「『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』コラボモデル」（左）と「うにょモデル」

「楽しく続けられる」ことが健康づくりには欠かせません。タニタでは今後も、さまざまなタレントやアーティストとのコラボレーションを通じて、楽しみながら健康づくりに取り組める機会を提供していきたいと考えています。

■商品・仕様

・デジタル温湿度計「TT-CU 『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』コラボモデル」

寸法・質量：幅約75mm×高さ約75mm×奥行約30mm、約100g（電池含む）

価格：3520円（税込）

・3Dセンサー搭載歩数計

「FB-741 『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』コラボモデル」「FB-741 うにょモデル」

寸法・質量：幅約36mm×高さ約73mm×奥行約12mm、約28g（電池含む）

価格：3520円（税込）

■「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」コラボ特設ページ

