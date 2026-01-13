（信州ジビエカレー提供イメージ）



豊かな自然に恵まれた山国、長野県においてジビエは食文化のひとつとして伝統的に受け継がれてきました。

日本に仏教が伝来してから江戸時代まで、動物を殺生し食用とすることを禁忌としていた時代がありましたが、長野県諏訪地方では狩猟で得た鹿肉を食することを許す免罪符として「鹿食免(かじきめん)」を諏訪大社が発行し、人々は長い冬を乗り越えてきました。

その後、大正年間に遠山郷（飯田市南部）に山肉専門店が誕生したのを始まりとして、長野県内では山と森が育んだジビエを提供する店が徐々に増えてきました。





近年、増えすぎたニホンジカによる農林業や環境への被害が深刻化する中で、長野県では捕獲したシカを山の恵み(ジビエ)として有効活用する取り組みを本格化しています。





今回、令和7年10月に長野県と個別連携協定を締結したKRフードサービスの運営する上高地あずさ珈琲 阪急三番街店において、鹿肉を使った信州ジビエカレーを限定で提供する「信州ジビエカレーフェア」を開催します。





ニホンジカは、牛や豚に比べて高タンパク質・低カロリーかつ、ビタミンや鉄・亜鉛などのミネラルが豊富で健康や美容に役立つ優れた食材ですが、その鹿肉を使った信州ジビエカレーを4種類、２週間毎の期間限定・数量限定で提供させていただくことで、製造・販売者毎の味わいの違いや美味しさを食べ比べていただくことができるフェアです。

信州ジビエ鹿カレーロゴ





■フェア期間：令和8年1月14日（水）～3月10日（火）





■フェア開催店舗：上高地あずさ珈琲 阪急三番街店（大阪府大阪市北区芝田1丁目1-3 阪急3番街 B2F）

（店舗 HP）：https://azusacoffee.food-kr.com/hankyusanbangai/





上高地あずさ珈琲阪急三番街店

■店舗営業時間：11:00～22:00（L.O.21:15） ※定休日は施設の休業日に準ずる





■提供メニュー：下記のカレーを２週間毎に数量限定（各日5食限定／価格：1,230円税込）で提供します。





【第1弾】 1月14日（水）～1月27日（火）

「しかカレー」（タカ商）

鹿骨でとったスープをベースに長時間煮込んだ、深みとコクのある王道の一皿。

しかカレー

【第2弾】 1月28日（水）～2月10日（火）

「信州森の鹿肉カレー」（信州セキュアフーズ）

玉ねぎの甘みと赤ワインのコク、スパイスが絶妙にマッチ。鹿肉100%の贅沢な味わい。





信州森の鹿肉カレー

【第3弾】 2月11日（水）～2月24日（火）

「しなの鹿カレー」（東翔）

北信濃高山村の猟師・宮川名人が獲った鹿肉を使用。15種類のスパイスが香る、柔らかくジューシーな仕上がり。

しなの鹿カレー

【第4弾】 2月25日（水）～3月10日（火）

「信州鹿肉カレー」（信州ナチュラルフーズ）

八ヶ岳山麓の鹿肉を使用。現地のカントリーレストランで愛された人気メニューを再現した、高級感ある味わい。





信州鹿肉カレー

■フェア連動企画

信州ジビエカレーフェアに合わせ、フェア期間中、より楽しんでいただくためのキャンペーンを実施します。





（1）SNS投稿で珈琲チケットプレゼントキャンペーン

店内で信州ジビエカレーをご注文後、お食事の風景やお料理の感想などをSNS（Instagram・TikTok・X）で投稿された皆さまに「上高地あずさ珈琲」全店で使用出来る珈琲チケット（3枚綴り・1,800円相当）をプレゼントします。※レジにて投稿画面をご提示ください。なお、投稿されたご本人さまのみ進呈の対象となります。





（2）「アフタヌーンティーペアチケット」が当たるスタンプラリー

信州ジビエカレー1食につき、スタンプを1個押印します。スタンプを集めると、抽選で5組10名様に上高地あずさ珈琲自慢の「アフタヌーンティーペアチケット」が当たる抽選に応募できます。（1食でスタンプ1個、スタンプ2個で1口応募可能）

フェア連動企画の詳細は下記URLをクリックするか、QRコードからキャンペーンホームページにアクセスし、ご確認下さい。

https://anna-media.jp/





キャンペーンHP

（長野県）