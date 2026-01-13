株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、2026年1月13日（火）「ベビーカレンダー」が発表する「ベビーカレンダーアワード2026」で、アカチャンホンポ オリジナル商品の「水99％Super 新生児からのおしりふき スタンダードタイプ」がおしりふき部門で「水分量」と「価格」が評価され２位を受賞いたしました。

■受賞商品

【おしりふき部門】

水99％Super 新生児からのおしりふき スタンダードタイプ









不純物を徹底的に除去した超純水99%以上使用したのおしりふき。毎日使うものだから残りの1%の成分にもこだわり、防腐剤を必要最小限に抑えたアカチャンホンポのやさしいおしりふきです。

「水分量が多く、拭き取りやすい」「期間限定のパッケージがかわいくて注目している」など、使い心地とコスパの良さや期間限定のパッケージを評価する多くの声をいただきました。

【オンラインショップはこちら】【 「水99%Superシリーズ」詳しくはこちら 】

■ベビーカレンダーアワードとは

「ベビーカレンダーアワード2026」は、2,656人のママが「実際に使ってよかった」と思うマタニティ＆ベビー用品37部門をランキング形式で発表し、先輩ママのリアルな口コミ＆専門家によるアイテムの選び方のポイントなどを紹介する取り組みです。