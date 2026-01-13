ブロックブラスト！がDAU7,000万人を達成――Hungry Studio、1年間で1万件超の実験を実施





ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Hungry Studio のフラッグシップタイトルである、ブロックブラスト！は、 DAU7,000万人およびMAU3億人に到達しました。世界規模で展開されており、その規模は、ゲームプレイ、進行設計、ユーザー体験全体にわたって1年間で1万件以上実施されたA/Bテストによる実験体制によって支えられています。

ブロックブラスト！は、クラシックなブロックベースのメカニクスを基盤として構築されており、 直感的な「ドラッグ・マッチ・消去」の体験を提供しており、簡単に遊べる一方で、長期的なエンゲージメントを前提とした設計となっています。2021年のリリース以降、本作は単一モードのパズルゲームから、アクセシビリティと継続的な挑戦性を両立したマルチモード体験へと進化してきました。

「この規模の背後には、プレイヤー体験を継続的に改善するための厳格な実験体制が存在します。ブロックブラスト！は一見シンプルに見えますが、実際には大規模なA/Bテストフレームワークによって支えられています」と述べたのは、Hungry Studio ブランド・マーケティング担当副社長 ジェイソン・ワン氏。ワン氏は続けて、「私たちは実験を、プレイヤーを理解し、体験の質を最適化し、長く愛されるプロダクトを作るための基盤と考えています。2025年だけでも、私たちのチームは1万件以上のA/Bテスト、毎日300件を超える実験を並行して実施しています。独自のユーザー行動シミュレーションプラットフォームブロックAIも開発し、I新バージョン公開前に高密度の自動テストを可能にしています。これにより、リリース後の体験上の問題発生の可能性を50％以上、反復開発の効率も大幅に向上させています」と語った。

本日 、ブロックブラスト！は200以上の国と地域で稼働中で40以上の市場においてパズルカテゴリでNo.1にランクされています。Appleによると、2025年米国においてブロックブラストは、！App Storeで最もダウンロードされたiPhoneゲームであり、、体験重視かつ実験主導型のモデルのスケーラビリティを示しています。

今後、Hungry Studioは、AI主導のA/Bテストや迅速な反復開発から、プラットフォームやマネタイズ機能における幅広い活用まで、製品ロードマップ全体にわたる長期的なAI投資を継続する計画です。そのすべての意思決定において、プレイヤー体験を最優先に据えています。

Hungry Studioについて

Hungry Studio は、実験に基づき、データ駆動型のイノベーションによって支えられたグローバルなカジュアルゲーム＆エンターテインメント企業です。2021年に設立され、カジュアルゲームの開発およびパブリッシングに注力しています。同社のフラッグシップタイトルである、ブロックブラスト！は、 世界有数のカジュアルゲームの一つに位置しています。強力なA/Bテストフレームワークを活用し、製品機能を継続的に進化させることで、Hungry Studioはプレイヤーとブランドパートナー向けに、スケーラブルなグローバルカジュアルゲームエコシステムを構築しています。

