株式会社中島大祥堂(本社：大阪府八尾市、代表取締役：中島 慎介)は、2026年1月13日(火)より、新商品「丹波大納言小豆あんバターケーキ」を中島大祥堂各店舗およびオンラインショップにて発売いたします。

丹波の実り豊かな土地で育まれた「丹波大納言小豆」を贅沢に使用し、しっとりと焼き上げたフィナンシェ生地と合わせた、素材本来の味わいを愉しめるスイーツです。プレーンとショコラの2種をご用意しました。





丹波大納言小豆あんバターケーキ





■丹波大納言小豆を贅沢に味わう、あんバター仕立てのフィナンシェ

「丹波大納言小豆あんバターケーキ」は、丹波大納言小豆を主役にした焼き菓子です。

粒が大きく、食感と風味に優れる丹波大納言小豆を、風味豊かな粒あんに仕立て、バター100％のフィナンシェ生地と合わせました。

粒あんを贅沢に使用することで、小豆本来の味わいをしっかりと感じられる仕立てにしています。

しっとりとした生地に、小豆の粒感とコク、そしてバターの香りが重なり合う、満足感のある味わいです。





風味豊かな粒あんを贅沢に使用





■2つの味わいで楽しむ、丹波素材の魅力

〈プレーン〉

丹波大納言小豆を使用した風味豊かな粒あんを乗せ、しっとりと焼き上げました。

小豆本来のやさしい甘さに、バターの豊かな風味が寄り添う、素材の良さをそのまま楽しめる贅沢な味わいです。

〈ショコラ〉

丹波大納言小豆の粒あんに、香り高いベルギー産チョコレートを合わせました。

ハイカカオチョコレートの深いコクが、小豆の風味と調和し、よりリッチな味わいに仕上げています。





プレーンとショコラの2種





■丹波三宝のひとつ「丹波大納言小豆」

丹波大納言小豆は、丹波栗、丹波黒豆と並び「丹波三宝」と称される、丹波を代表する素材のひとつ。古くから幕府や朝廷への献上品として用いられ、その後も長く愛されてきました。

丹波地方の豊かな水、肥えた土、昼夜の寒暖差の大きい気候に育まれた丹波大納言小豆は、一般的な小豆に比べて粒が大きく、風味豊かで甘みが強く、皮が薄くて口当たりが良いのが特徴。

ただ、その生産量は国内小豆生産量の1％未満と、非常に希少な小豆。

今回は丹波大納言小豆を使用した粒あんをたっぷりと乗せ、しっとりと焼き上げました。小豆本来の美味しさを楽しめる贅沢な一品です。





ミックス12個(各6個)／2,786円(税込)





【発売概要】

商品名 ：丹波大納言小豆あんバターケーキ

価格 ：プレーン 6個 1,382円(税込)

プレーン12個 2,656円(税込)

ショコラ 6個 1,512円(税込)

ミックス12個(各6個) 2,786円(税込)

発売日 ：2026年1月13日(火)

販売店舗 ：中島大祥堂各店舗(丹波本店、淀屋橋店、大丸梅田店、

大丸心斎橋店、高島屋大阪店、天王寺MIO店)

中島大祥堂オンラインショップ

( https://www.nakajimataishodo-shop.jp/c/ntd/ntd-yakigashi/dba )









【中島大祥堂ブランドとは】

中島大祥堂は、丹波の実り豊かな素材にこだわった和洋菓子をお届けする菓子ブランドです。栗・黒豆・大納言小豆など、丹波の風土が育んだ食材を丁寧に生かし、素朴で上質な美味しさに仕立てています。

兵庫県丹波市の「丹波本店」を旗艦店とし、大阪では淀屋橋店をはじめ、府内に5店舗を展開しています。四季折々の景色に寄り添う、やさしい甘さのお菓子をお届けしています。





中島大祥堂ブランドページ https://www.ntdshop.jp/





中島大祥堂 丹波本店