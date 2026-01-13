吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 「cocina（コシーナ）」がオープンしたことを報告致します。

最近、東京を中心に人気が高まり、福岡でも話題になりつつある“メキシカンタコス”。その噂を聞きつけ、福岡・警固にあるラテン料理専門店「cocina（コシーナ）」を訪れました。cocinaは、9月にスタートした間借りスタイルのラテン料理店。ブラジル人シェフが手がける本格タコスを中心に、ブラジルプレートなど多国籍な要素を取り入れたメニューが楽しめます。色鮮やかな野菜とスパイスを使ったタコスはヘルシーで、女性からの支持も高い一品。ランチタイムには、タコスに合うビールやカクテルも用意されており、昼飲みを楽しむ人の姿も見られます。店内はアメリカンダイナーを思わせる落ち着いた雰囲気で、まるで旅先のローカル店に立ち寄ったかのような心地よさ。赤坂駅から徒歩圏内とアクセスも良く、テイクアウトにも対応しています。福岡・警固で、今話題のメキシカンタコスとともに、気軽な“食の旅”を体験してみてはいかがでしょうか。

店舗情報

店名 cocina（コシーナ）住所 福岡県福岡市中央区警固２丁目１７－２５営業時間 11:00 - 15:00定休日 月・火・水Instagram https://www.instagram.com/cocina.fukuoka/

