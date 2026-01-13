1969年（昭和44年）の発足以来、50年以上にわたりオーナーの賃貸経営の支援活動を続けている公益社団法人東京共同住宅協会（会長：谷崎憲一、所在地：東京都渋谷区）は、2026年2月13日（金）に渋谷ヒカリエカンファレンス（東京都渋谷区）にて、『繁忙期の賃貸経営相談会』を開催いたします。また、本相談会では相談者限定のセミナーもございます。満室経営を実現するための募集戦略や、法的観点を踏まえた賃料増額の基礎知識について、専門家が分かりやすく解説します。具体的な悩みや疑問に中立的な立場から、東京共同住宅協会相談員が解決へと導きます。賃貸経営にご不安やお悩みをお持ちの方は、ぜひこの機会にご参加ください。【申込URL】https://ws.formzu.net/fgen/S23287747/

＜開催概要＞

【開催日時】 2026年2月13日(金) 個別相談：13:20～14:10＋セミナー限定セミナー：14:15～15:25受付時間：13:15～【定員】 5組（先着順）【場所】 渋谷ヒカリエカンファレンス 11F（東京都渋谷区渋谷2-21-1）【参加費】 無料【概要ページ】 https://tojukyo.net/seminer_event/2026-02-13-01/■注意事項※事前予約制のため、当日のご参加はお受けいたしかねます。※セミナーのみのお申し込みはできかねます。※相談員の人数に限りがございますので、キャンセルの場合は必ず事前にご連絡ください。

＜相談者限定セミナー概要＞

【第１部】14:15～14:45『満室経営のための失敗しない募集戦略』講師：公益社団法人東京共同住宅協会 相談員 大西 弘恵【第２部】14:45～15:25『不動産オーナーが知っておくべき賃料増額の基礎』講師：永世綜合法律事務所 弁護士 尾熊 晋大朗 氏

＜申込方法＞

下記URLからお申込ください。https://ws.formzu.net/fgen/S23287747/※相談会開催1週間前頃に招待状を郵送いたします。

＜法人概要＞

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会代表者 ： 会長 谷崎 憲一所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ設立 ： 1969年12月事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等URL ： https://tojukyo.net/

＜お問い合わせ＞

公益社団法人東京共同住宅協会 事務局TEL：03-3400-8620お問い合せフォーム：https://tojukyo.net/inquiry/