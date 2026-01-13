この度、弊社が提供するオフィス移転サービスの顧客満足度調査（有効回答140件）を実施いたしました。その結果、総合満足度は5点満点中「4.84点」を記録し、96.4%のお客様から「知人に紹介したい」との高い評価をいただきました。特に、検討段階における「対応スピード」と、移転当日を支える「現場スタッフのホスピタリティ」に多くの称賛の声が寄せられています。

【詳細：3つの主要トピックス】

1.意思決定を左右する「レスポンスの速さ」が最大の差別化に

相見積もりの中で、多くのお客様が弊社を選んだ決め手として挙げたのが「返信の速さ」でした。「不安が多い移転プロジェクトにおいて、最も早く確実な回答をくれた」といった声が目立ち、B2Bサービスにおいてスピードが最大の安心材料であることが再確認されました。

2. 「名前で呼ばれる営業担当」―プロフェッショナリズムへの信頼

今回の調査で最も特徴的だったのは、アンケート内で「当日の作業員」や「営業担当」の個人名が多く挙げられた点です。「営業の〇〇さんの指示が的確で安心できた」「スタッフの皆さんの挨拶と丁寧な扱いに感動した」 など、単なる作業の完遂だけでなく、お客様の心に寄り添う「態度」や「振る舞い」が、4.84点という高得点の原動力となっています。

3.「紹介したい」96.4%が物語る、深い信頼関係

「ぜひ紹介したい」という回答が9割を超えたことは、提供サービスがお客様の期待値（満足）を超え、感動（推奨）の域に達していることを示しています。弊社は今後も、デジタルなスピード対応と、アナログな現場の熱量を融合させ、オフィス移転の新しいスタンダードを追求してまいります。

オフィス移転のすべてをワンストップでサポートします

弊社では、オフィスの企画・設計・施工・什器手配・移転作業までを一括で対応するワンストップサービスを提供しており、これまで2000社以上のオフィス移転をスムーズに支援してまいりました。オフィス移転をご検討の際は、煩雑な手続きをまとめて任せられるアルファーテクノへ、ぜひお気軽にご相談ください。

弊社のサービスについて

株式会社アルファーテクノは、電気工事、オフィス移転、フロア工事、原状回復工事に特化した下記のサービス運用も行っております。まとめてのご依頼ももちろん可能でございます。

株式会社アルファーテクノ 会社概要

・商号：株式会社アルファーテクノ・代表者：代表取締役 髙野 賢史（たかの けんじ）・本社所在地：東京都新宿区新宿6丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階・設立年月：2018年2月 （創業2005年5月）・資本金：50,000,000円・ホームページ：https://alphatechno.jp/?utm_source=newscast・事業内容：オフィス移転全般に関するプランニング・コンサルティングオフィスデザイン・内装工事・原状回復業務複合機・ビジネスフォン等の各種OA機器販売・レンタル業務OA機器に関する消耗品の販売・保守サービス業務オフィス家具の販売・レンタル業務セキュリティシステムの販売、保守、工事通信回線の新規申込み、割引サービスの提供サーバの自社開発・販売当社は、株式会社ビジョン（証券コード9416 東証プライム市場）のグループ会社です。株式会社ビジョン（証券コード：9416 東証プライム市場）本社 ：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー5階