早稲田大学 英語Podcast番組: “Rigorous Research, Real Impact” 第2シーズンエピソード8（最終回）配信

早稲田大学 英語Podcast番組: “Rigorous Research, Real Impact” 第2シーズン、エピソード8（最終回）配信

“Institutionalized Socialization: How Companies Help Newcomers Belong”

早稲田大学（東京都新宿区、総長：田中愛治）は、英語Podcast番組「Rigorous Research, Real Impact」の新エピソード「Institutionalized Socialization: How Companies Help Newcomers Belong」を2026年1月13日に配信を開始しました。スマートフォン専用アプリやインターネット、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTubeの各プラットフォームを通じて、「無料」で聞くことが出来ます。



エピソード 8: “Institutionalized Socialization: How Companies Help Newcomers Belong”

第2シーズンの最終回となる本エピソードでは、社会科学学術院の鄭 有希教授をゲストに迎え、MCを務める大学院政治学研究科の博士後期課程学生の柴思原（柴田海）氏とともに、新入社員が組織の「外部者」から、信頼される「内部者」へと移行する過程を探ります。組織行動論や人的資源管理の研究に基づき、鄭教授は、体系的な研修、メンタリング、継続的な支援などの制度化された社会化の実践が、新入社員の信頼、コミットメント、そして長期的な成功をどのように築くのかを説明します。

本対話では、理論と実社会とのつながりを踏まえつつ、雇用慣行の変化に直面する日本企業への示唆が示されています。さらに、鄭教授自身の国際的なキャリアの歩みや、本学の6つの英語学位プログラムの一つである社会科学学術院の「TAISI」の魅力についても語られています。





“Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact”

第2シーズンについて

早稲田大学の英語のPodcast番組、「Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact」の第2シーズンは、全8回の15分ほどのエピソードでお送りします。優れた研究者をゲストとして招き、最近取り組んでいる研究内容、日本にある早稲田大学での研究者・教員としての活動、そして、早稲田の英語学位プログラムの魅力について語り、紹介していきます。日本の社会言語学的コンテキストにおける「トランスランゲージ」の概念、ゲームデザイナーのレジェンド小島秀夫氏、複合的な平和構築など、幅広いテーマを取扱います。日本の大学への進学を検討しているリスナー、大学院でのさらなる学びを考えている現役学生、そして学際的アプローチを重視する大学で働くことを検討している研究者などにとって最適な番組です。



早稲田大学について

早稲田大学では現在6学部と15研究科で英語学位プログラムを提供しています。日本学生支援機構（JASSO）の2024年の報告では早稲田大学は日本国内で最も多くの留学生を毎年受け入れていることが報告されています（※1）。さらに、QS世界大学ランキング（分野別）2024では、早稲田大学は人文・芸術系（総合順位65位）および社会科学・経営系（総合順位99位）の広い分野で世界トップ100にランクインしています（※2）。

